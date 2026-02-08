Hárman haltak meg egy Krassó-Szörény megyei balesetben

Hárman meghaltak és egy személy megsérült vasárnap a 6-os országúton történt közúti balesetben a Krassó-Szörény megyei Somfa térségében – tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

A közlemény szerint teherautó ütközött egy haszongépjárművel a Somfa és Domásnya közötti útszakaszon. A három halálos áldozat az utóbbi jármű utasa volt, a kamion sofőrje megsérült.

A helyszínre a megyei mentőszolgálat két egysége mellett a karánsebesi és a herkulesfürdői tűzoltók vonultak ki műszaki mentő járművekkel és egy SMURD-mentővel, illetve kivezényeltek egy mentőhelikoptert is – ismerteti az Agerpres.

A haszongépjárműből kiemelték a három elhunyt személyt. A teherautó vezetője a helyszínen orvosi ellátásban részesült, majd a mentőszolgálat kórházba szállította.