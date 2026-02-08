Rovatok
Hárman haltak meg egy Krassó-Szörény megyei balesetben

• Fotó: Krassó-Szörény megyei tűzoltóság

Fotó: Krassó-Szörény megyei tűzoltóság

Hárman meghaltak és egy személy megsérült vasárnap a 6-os országúton történt közúti balesetben a Krassó-Szörény megyei Somfa térségében – tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

Székelyhon

2026. február 08., 18:082026. február 08., 18:08

A közlemény szerint teherautó ütközött egy haszongépjárművel a Somfa és Domásnya közötti útszakaszon. A három halálos áldozat az utóbbi jármű utasa volt, a kamion sofőrje megsérült.

A helyszínre a megyei mentőszolgálat két egysége mellett a karánsebesi és a herkulesfürdői tűzoltók vonultak ki műszaki mentő járművekkel és egy SMURD-mentővel, illetve kivezényeltek egy mentőhelikoptert is – ismerteti az Agerpres.

A haszongépjárműből kiemelték a három elhunyt személyt. A teherautó vezetője a helyszínen orvosi ellátásban részesült, majd a mentőszolgálat kórházba szállította.

Belföld Tragédia
Mit keres a bukaresti turista Székelyföldön? Maros megye a fővárosi turisztikai vásáron
Kolbászkészítés: ahány ház, annyi szokás – videó
Ilyés Róbert: amikor Andersonnak kedve van futballozni, megállíthatatlan
Közel egymillió euróért kelt el Ceaușescu egykori vadászvillája
Botrányosan és a CFR győzelmével ért véget a kolozsvári derbi (videóval)
Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
2026. február 08., vasárnap

Egyeztetés után dönt Románia arról, hogy részt vesz-e Donald Trump Béketanácsában

Románia meghívást kapott február 19-ére Washingtonba a Béketanács első ülésére, a részvételről azonban csak az amerikai partnerekkel folytatott egyeztetések után dönt a román fél – közölte vasárnap a Facebook-oldalán államfő.

2026. február 08., vasárnap

Egyeztetés után dönt Románia arról, hogy részt vesz-e Donald Trump Béketanácsában
2026. február 08., vasárnap

Őszintén és közérthetően a mentális egészségről – öt erdélyi pszichológus közös küldetése

Legyen egy tér, ami biztonságos, szakmailag hiteles, tabuktól mentes, és mindenki előtt nyitva áll – ezzel az elképzeléssel vágott bele a közösségépítésbe öt erdélyi magyar pszichológus. Céljaikról, terveikről kérdeztük a MentaliTea létrehozóit.

2026. február 08., vasárnap

Őszintén és közérthetően a mentális egészségről – öt erdélyi pszichológus közös küldetése
2026. február 08., vasárnap

Szakértő: az áram, a földgáz és az üzemanyagok magas adóterhelése rontja a romániai ipar versenyképességét

A villamos energia, a földgáz és az üzemanyagok magas adóterhelése rontja a román ipar versenyképességét, és közvetve emeli a fogyasztási cikkek árát – állapította meg vasárnapi közleményében az Intelligens Energia Egyesület elnöke.

2026. február 08., vasárnap

Szakértő: az áram, a földgáz és az üzemanyagok magas adóterhelése rontja a romániai ipar versenyképességét
2026. február 08., vasárnap

211 házkutatás, 283 előállított gyanúsított, rengeteg lefoglalt drog – ez a DIICOT egyheti mérlege

A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) ügyészei a rendőrségi nyomozókkal együttműködve január 23. és február 5. között 66 műveletet hajtottak végre – tájékozatott vasárnap az intézmény.

2026. február 08., vasárnap

211 házkutatás, 283 előállított gyanúsított, rengeteg lefoglalt drog – ez a DIICOT egyheti mérlege
2026. február 08., vasárnap

Tizenkét éves fehéregyházi lányt keresnek

Önszántából távozott szombaton este fehéregyházi otthonából a 12 éves Boldijar Dorina Rozalia, aki azóta sem tért haza – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság, amely a lakók segítségére is számít a keresésben.

2026. február 08., vasárnap

Tizenkét éves fehéregyházi lányt keresnek
2026. február 08., vasárnap

Rengeteg beavatkozáson vannak túl a belügyi egységek

Az elmúlt 24 órában szolgálatot teljesítő közel 25 ezer belügyi alkalmazott több mint 2550 alkalommal intézkedtek, és csaknem 1500 mentési, elsősegélynyújtási és tűzoltási feladatot hajtottak végre – közölte vasárnap a belügyminisztérium.

2026. február 08., vasárnap

Rengeteg beavatkozáson vannak túl a belügyi egységek
2026. február 08., vasárnap

Érkezik az újabb havazás, szerdáig kitart a télies időjárás

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) vasárnapi előrejelzése szerint kedd estig havazással, jegesedéssel, a szél élénkülésével és jelentős lehűléssel járó időjárás várható Románia legnagyobb részén.

2026. február 08., vasárnap

Érkezik az újabb havazás, szerdáig kitart a télies időjárás
2026. február 08., vasárnap

Közel száz bajbajutotton segítettek szombaton a hegyimentők

Az elmúlt 24 órában 93 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 95 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott vasárnap Facebook-oldalán a Salvamont.

2026. február 08., vasárnap

Közel száz bajbajutotton segítettek szombaton a hegyimentők
2026. február 08., vasárnap

Elismeréssel hálálta meg a város a hétköznapi hősök munkáját a Best of Sepsi gálán

Gálaesten ünnepelte szombat este a sepsiszentgyörgyi önkormányzat azokat az embereket, akik – hétköznapi hősökként – elkötelezetten és jókedvvel végzett munkájukkal teszik jobb hellyé a várost.

2026. február 08., vasárnap

Elismeréssel hálálta meg a város a hétköznapi hősök munkáját a Best of Sepsi gálán
2026. február 07., szombat

Szombat estére ismét rátelepedett a köd a Csíki-medencére

Kétszáz, elszigeteltebb helyeken pedig akár ötven méter alá is csökkent a látótávolság a köd miatt a Csíki-medencében – közli a Hargita megyei katasztrófavédelem.

2026. február 07., szombat

Szombat estére ismét rátelepedett a köd a Csíki-medencére
