Elismeréssel hálálta meg a város a hétköznapi hősök munkáját a Best of Sepsi gálán

Vörös szőnyegen érkeztek a jelöltek és a nézők a színházba, ahol élő zene fogadta őket

Gálaesten ünnepelte szombat este a sepsiszentgyörgyi önkormányzat azokat az embereket, akik – hétköznapi hősökként – elkötelezetten és jókedvvel végzett munkájukkal teszik jobb hellyé a várost.

Bodor Tünde 2026. február 08., 09:292026. február 08., 09:29 2026. február 08., 09:572026. február 08., 09:57

Mintha egy Oscar-díjkiosztó hangulatába csöppentünk volna a Tamási Áron Színházban. Vörös szőnyegen vonultak be a jelöltek és nézők, az előtérben két csellista, Dénes Dorottya és Győrbíró Apor fogadták zeneszóval az érkezőket. Hirdetés A Best of Sepsi második kiadásában sokan terjesztettek fel ismert és kevésbé ismert személyeket kitüntetésre – a főtéri Sepsi feliratot most az ő nevük díszíti – és még többen szavaztak.

2690 javaslat érkezett és 9600 szavazó 15 183 szavazatát számlálták meg a szervezők.

A legtöbb jelölés az egészségügyben dolgozók kategóriában érkezett (609 jelölés), ezt követi az oktatók és nevelők (459 jelölés), valamint az eladók, vendéglátásban dolgozók (427 jelölés) kategória.

Az 5-5 legtöbb szavazatot összesítő, tehát kilenc kategóriában 45 döntőbe kerülő személyből került ki az az egy, a Best of Sepsi, akinek csak szombat este derült ki a kiléte.

Személyesen 150 néző lehetett jelen a gálán – rekordidő alatt elfogytak a helyek – de online is közel ezren követték az élő közvetítést az önkormányzat Facebook-oldalán.

A gála eredetileg novemberre volt időzítve, a kormány megszorításai miatt kellett februárra halasztani. Akik nem lehettek jelen, az önkormányzat oldalán élőben követhették a díjkiosztót Fotó: Antal Árpád /facebook

Opra Monica énekesnő és Kolcsár József színész, az est moderátor- párosa gondoskodtak az esemény operatív lezajlásáról. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármesterének utolsó pillanatban közbejött megbetegedése miatt köszöntőbeszédét Sztakics Éva alpolgármester olvasta fel. Az elöljáró szerint

ahogy egyenként – egyénként – éljük az életünket, az megváltoztathatja a körülményeket, a minket körülölelő közösségeket és a várost.

A városvezető a jelölteket világítótoronyhoz hasonlította, akik viszonyítási ponttá válnak környezetükben. „Azért tekintünk rájuk, hogy többet megértsünk abból, ahogy ők élnek és dolgoznak, ahogy erősebbé, megtartóbbá szövik közösségeinket. És hogy hálánkból és elismerésünkből ők is táplálkozzanak” – fogalmazott Antal Árpád.

Az összes döntőssel készült csoportkép. Jövőre is lehet majd szavazni azokra, akik idén nem nyertek Fotó: Antal Árpád /facebook

A gálán elhangzott pár mondatos méltatásból mindenki megismerhette a döntősök mindegyikét, akik virágot és oklevelet kaptak a város elöljáróitól, majd egy borítékban érkezett meg a műsorvezetőkhöz a nyertes neve. Elsőként a vendéglátóiparban dolgozók kategóriájában hangzott el a legtöbb (1002) közönségszavazatot magáénak tudó jelölt neve: Molnár Róbert a Sepsi Value Centre Robi Café részlegén barista. Tőle senki nem megy el kedvetlenül – dicsérték.

A szolgáltatók kategóriájába egy kivétellel fodrászok kerültek be a döntőbe, a trófea 397 szavazattal Crețu Boti férfifodrászhoz került, „akinél már az ajtóban lehet érezni a pozitív energiát”.

Az egészségügyben dolgozók kategóriájában Bartha Rita , a megyei kórház asszisztensnője nyert 537 vokssal: mosolya őszinte, figyelme valódi – írták róla.

A művészeket, kreatív kommunikációs szakembereket magába foglaló csoportból Virág Endre és (posztumusz) Virág Imola néptáncoktatók kapták a legnagyobb elismerést és a közönség vastapsát (904 szavazat) generációk oktatásáért és neveléséért.

Az oktatók kategóriájában Buna Mária Magdolna , az Árvácska óvoda óvónője érdemelte ki a Leg- jelzőt, mert „tudja, mikor kell a gyereket megölelni, mikor bátorítani és mikor csak csendben ott lenni vele”.

Sportolók, edzők kategóriájában 405 szavazattal a 17 éves Bács Rita lett a nyertes, aki két évnyi kitartó munka után a dzsiudzsicu országos, Európa és Balkán-bajnoka.

Az egyházi elöljárók, egyházközségi tagok közül Incze Zsolt református esperes vitte el a pálmát 944 szavazattal: „prédikációi különlegesek, egyszerre humorosak, bölcsek és mélyen elgondolkodtatóak, modern hangvételüknek köszönhetően pedig a fiatalabb generációt is közel hozzák a hithez” – áll a laudációban.

Az életmentők, a város biztonságáért dolgozók közül Tóth Anna , a Diakónia Alapítvány idősgondozó Ágazatának vezetője, a Szilvássy Carola Szeretetotthon vezetője kapta a legnagyobb elismerést (488 voks), mert két évtizede azon fáradozik, hogy az idősek méltósággal, biztonságban és szeretetben élhessenek.

Végül a korábbi kategóriákba bele nem férők közül Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója nyerte a Best of Sepsi címet. Mint elhangzott: szorgalmas, lelkes és elhivatott ember, aki élő, nyitott közösséget épít, ahol a könyvek mellett emberek, történetek és gondolatok is találkoznak. A gálaesten a MoniAcustique együttes által kísért énekesek produkciói színesítették, a pontot az i-re Opra Monica, Kolcsár József és Dénes Dorottya egy együtt előadott hangulatos Leonard Cohen-számmal tették fel.

Tóth Anna, a Diakónia idősgondozó ágazatának vezetője a város biztonságáért dolgozók, önkéntesek, szociális munkások kategóriájában lett díjazott Fotó: Tóth Anna/facebook

Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat

