Lakodalomnak indult, temetés lett belőle – ilyen volt a farsangolás Kézdivásárhelyen Behúzták a farsangot szombat délben Kézdivásárhelyen. Az alakoskodás lakodalmi mentként indult, medveébresztésbe csapott át, végül temetésbe torkollott a céhes város főterén. Kocsis Károly 2026. február 07., 15:30

A lakodalom végén eltemették a telet Kézdivásárhelyen Fotó: Kocsis Károly

Behúzták a farsangot szombat délben Kézdivásárhelyen. Az alakoskodás lakodalmi mentként indult, medveébresztésbe csapott át, végül temetésbe torkollott a céhes város főterén.

Kocsis Károly 2026. február 07., 15:302026. február 07., 15:30

„Maszkarás Bálok, közönséges Táncok, vigasságok sokuk ne legyenek, mert olyan alkalmatossággal az Emberek öszveborulnak és egymáshoz surlódnak, egymást kézzel illetik, egymásnak lehelletit beszívják, és így egyetlen egy Ember által egész sokasságok eltölthetnek betegséggel.

Mindenütt az Isten az ő büntető ostorát az országunkban kikezdette mutatni, ekkor nekünk hivalkodó vigasságokba, Tántzokba, dorbézolásokba elegyedni igen illetlen, rút és gyalázatos dolog volna.”

Még ha a „büntető ostort" időnként a nyakunkban is érezzük, az alsócsernátoni Cseh Ismail jegyző több mint kétszáz éve papírra vetett feljegyzése szerencsére mára érvényét veszítette.

A maszkurák 11 órára gyűltek össze a főtér déli részén Fotó: Kocsis Károly

Így annak rendje és módja szerint idén is sikerült elkergetni a telet a gazdag hagyományokkal bíró Kézdiszék központjában, ahol az utóbbi évek legszínvonalasabb ilyen jellegű rendezvényét tartották szombat délben.

A tollas indiántól a középkori lovagon át a délceg kalózkapitányig mindenféle alakot magára öltő lovas és gyalogos maszkurák

– helyiek és szomszéd falusiak – ez alkalommal is a főtér déli oldalán gyülekeztek 11 órakor, soraikban az elmaradhatatlan menyasszonnyal és vőlegénnyel. A zenészek sem maradtak el, akik főleg Kézdiszentlélekről, Torjáról és Gelencéről verbuválódtak, míg az éneklésben a gelencei férfidalárda vitte a prímet.

Fura menet kíséri a halottat Fotó: Kocsis Károly

A szerepjátékokból a Daczó Zádor vezette kézdivásárhelyi színjátszó csoport ifjú növendékei is kivették részüket, de a társszervező torjai Bálványos Fiai Egyesült tagjai is kitettek magukért. Volt ott minden az új elemként bevezetett medveébresztéstől a halottsiratásig, titkos szeretőket felfedő táltos kecskéig,

végül a szalmabábú meggyújtása jelképezte a tél elkergetését.

Gyászoló admirális a „párjával” Fotó: Kocsis Károly

Ez utóbbi, mármint a lángra lobbantás kissé akadozva ment ugyan, de végül Illés megadta magát, mint ahogy a tavasz beköszöntét sem lehet megakadályozni.

A két-háromszáz fős érdeklődő és vidám közönség tehát nem mindennapi élménnyel gazdagodva távozhatott a Vigadó és a városháza előli térről.

A helyi színjátszók parádés műsort adtak elő Fotó: Kocsis Károly

Záróakkord gyanánt az illusztris társaság énekszóval vonult be az egyik vendéglátóegység udvarára. Itt a házigazda Hegedűs Ferenc zsíros kenyérrel, forralt borral, teával fogadta őket, de – a kézdivásárhelyi Szabó Kálmán szilvapálinkája megkóstolása után – a felsőcsernátoni Réti család frissen sütött farsangi pánkójából és a torjai Szabó család kürtőskalácsából is bőven lehetett falatozni.

A medvéket is sikerült felébreszteni Fotó: Kocsis Károly

Ének és tánc töltötte be a Vigadó előtti teret Fotó: Kocsis Károly

A táltos kecske titkokat fedett fel Fotó: Kocsis Károly

A végén Illés lángra lobbant Fotó: Kocsis Károly

Érdeklődőből nem volt hiány Fotó: Kocsis Károly

