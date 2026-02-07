Rovatok
Lakodalomnak indult, temetés lett belőle – ilyen volt a farsangolás Kézdivásárhelyen

Behúzták a farsangot szombat délben Kézdivásárhelyen. Az alakoskodás lakodalmi mentként indult, medveébresztésbe csapott át, végül temetésbe torkollott a céhes város főterén.

Kocsis Károly

2026. február 07., 15:302026. február 07., 15:30

A lakodalom végén eltemették a telet Kézdivásárhelyen

A lakodalom végén eltemették a telet Kézdivásárhelyen

Fotó: Kocsis Károly

Behúzták a farsangot szombat délben Kézdivásárhelyen. Az alakoskodás lakodalmi mentként indult, medveébresztésbe csapott át, végül temetésbe torkollott a céhes város főterén.

Kocsis Károly

2026. február 07., 15:302026. február 07., 15:30

„Maszkarás Bálok, közönséges Táncok, vigasságok sokuk ne legyenek, mert olyan alkalmatossággal az Emberek öszveborulnak és egymáshoz surlódnak, egymást kézzel illetik, egymásnak lehelletit beszívják, és így egyetlen egy Ember által egész sokasságok eltölthetnek betegséggel.

Idézet
Mindenütt az Isten az ő büntető ostorát az országunkban kikezdette mutatni, ekkor nekünk hivalkodó vigasságokba, Tántzokba, dorbézolásokba elegyedni igen illetlen, rút és gyalázatos dolog volna.”

Még ha a „büntető ostort” időnként a nyakunkban is érezzük, az alsócsernátoni Cseh Ismail jegyző több mint kétszáz éve papírra vetett feljegyzése szerencsére mára érvényét veszítette.

A maszkurák 11 órára gyűltek össze a főtér déli részén

A maszkurák 11 órára gyűltek össze a főtér déli részén

Fotó: Kocsis Károly

Így annak rendje és módja szerint idén is sikerült elkergetni a telet a gazdag hagyományokkal bíró Kézdiszék központjában, ahol az utóbbi évek legszínvonalasabb ilyen jellegű rendezvényét tartották szombat délben.

A tollas indiántól a középkori lovagon át a délceg kalózkapitányig mindenféle alakot magára öltő lovas és gyalogos maszkurák

– helyiek és szomszéd falusiak – ez alkalommal is a főtér déli oldalán gyülekeztek 11 órakor, soraikban az elmaradhatatlan menyasszonnyal és vőlegénnyel. A zenészek sem maradtak el, akik főleg Kézdiszentlélekről, Torjáról és Gelencéről verbuválódtak, míg az éneklésben a gelencei férfidalárda vitte a prímet.

Fura menet kíséri a halottat

Fura menet kíséri a halottat

Fotó: Kocsis Károly

A szerepjátékokból a Daczó Zádor vezette kézdivásárhelyi színjátszó csoport ifjú növendékei is kivették részüket, de a társszervező torjai Bálványos Fiai Egyesült tagjai is kitettek magukért. Volt ott minden az új elemként bevezetett medveébresztéstől a halottsiratásig, titkos szeretőket felfedő táltos kecskéig,

végül a szalmabábú meggyújtása jelképezte a tél elkergetését.
Gyászoló admirális a „párjával”

Gyászoló admirális a „párjával”

Fotó: Kocsis Károly

Ez utóbbi, mármint a lángra lobbantás kissé akadozva ment ugyan, de végül Illés megadta magát, mint ahogy a tavasz beköszöntét sem lehet megakadályozni.

A két-háromszáz fős érdeklődő és vidám közönség tehát nem mindennapi élménnyel gazdagodva távozhatott a Vigadó és a városháza előli térről.
A helyi színjátszók parádés műsort adtak elő

A helyi színjátszók parádés műsort adtak elő

Fotó: Kocsis Károly

Záróakkord gyanánt az illusztris társaság énekszóval vonult be az egyik vendéglátóegység udvarára. Itt a házigazda Hegedűs Ferenc zsíros kenyérrel, forralt borral, teával fogadta őket, de – a kézdivásárhelyi Szabó Kálmán szilvapálinkája megkóstolása után – a felsőcsernátoni Réti család frissen sütött farsangi pánkójából és a torjai Szabó család kürtőskalácsából is bőven lehetett falatozni.

A medvéket is sikerült felébreszteni

A medvéket is sikerült felébreszteni

Fotó: Kocsis Károly

Ének és tánc töltötte be a Vigadó előtti teret

Ének és tánc töltötte be a Vigadó előtti teret

Fotó: Kocsis Károly

A táltos kecske titkokat fedett fel

A táltos kecske titkokat fedett fel

Fotó: Kocsis Károly

• Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

• Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

• Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

• Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

A végén Illés lángra lobbant

A végén Illés lángra lobbant

Fotó: Kocsis Károly

• Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

• Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

• Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

• Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

Érdeklődőből nem volt hiány

Érdeklődőből nem volt hiány

Fotó: Kocsis Károly

• Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

• Fotó: Szilveszter Szabolcs

Fotó: Szilveszter Szabolcs

Háromszék Kézdivásárhely
A rovat további cikkei

2026. február 07., szombat

Ilyen volt Gyergyószentmiklóson az adóemelés elleni tiltakozás

Több tucatnyian vonultak utcára szombaton Gyergyószentmiklóson egy héttel a csíkszeredai és székelyudvarhelyi adóemelés elleni megmozdulások után. A demonstráción a polgármester is felszólalt. Fotókon mutatjuk.

Ilyen volt Gyergyószentmiklóson az adóemelés elleni tiltakozás
Ilyen volt Gyergyószentmiklóson az adóemelés elleni tiltakozás
2026. február 07., szombat

Ilyen volt Gyergyószentmiklóson az adóemelés elleni tiltakozás
2026. február 07., szombat

Kulturális minisztérium: gyorsuló állagromlás előzte meg a szilágycsehi református templom tornyának összeomlását

A szilágycsehi református templom tornyának kedd esti összeomlása előtt négy napon át egyre súlyosbodó szerkezeti károsodások jelezték az épület gyorsuló állagromlását – tájékoztatott szombaton a kulturális minisztérium.

Kulturális minisztérium: gyorsuló állagromlás előzte meg a szilágycsehi református templom tornyának összeomlását
Kulturális minisztérium: gyorsuló állagromlás előzte meg a szilágycsehi református templom tornyának összeomlását
2026. február 07., szombat

Kulturális minisztérium: gyorsuló állagromlás előzte meg a szilágycsehi református templom tornyának összeomlását
2026. február 07., szombat

Gyergyószentmiklóson is utcára vonultak az adóemelés ellen

Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszereda és Székelyudvarhely után Gyergyószentmiklóson is utcára vonultak a kormány adóemelési intézkedései ellen tiltakozva szombaton.

Gyergyószentmiklóson is utcára vonultak az adóemelés ellen
Gyergyószentmiklóson is utcára vonultak az adóemelés ellen
2026. február 07., szombat

Gyergyószentmiklóson is utcára vonultak az adóemelés ellen
2026. február 07., szombat

Továbbra is sokan hívják indokolatlanul a 112-őt

Az indokolatlan segélyhívások száma az elmúlt években csökkent, de továbbra is magas – tájékoztatott szombaton a Különleges Távközlési Szolgálat.

Továbbra is sokan hívják indokolatlanul a 112-őt
Továbbra is sokan hívják indokolatlanul a 112-őt
2026. február 07., szombat

Továbbra is sokan hívják indokolatlanul a 112-őt
2026. február 07., szombat

A legtöbben megúszták bírsággal, de több vállalkozás is parkolópályára került a fogyasztóvédelmi ellenőrzések után

Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) a hét folyamán országszerte végzett ellenőrzései során 1080 bírságot szabott ki, összesen több mint 6,6 millió lej értékben – tájékoztatott szombaton az intézmény.

A legtöbben megúszták bírsággal, de több vállalkozás is parkolópályára került a fogyasztóvédelmi ellenőrzések után
A legtöbben megúszták bírsággal, de több vállalkozás is parkolópályára került a fogyasztóvédelmi ellenőrzések után
2026. február 07., szombat

A legtöbben megúszták bírsággal, de több vállalkozás is parkolópályára került a fogyasztóvédelmi ellenőrzések után
2026. február 07., szombat

Saját zászlóval büszkélkedhet a Hubertus Vadásztársaság

Szarvas, farkas, medve, őz és vaddisznó, vagyis az Erdélyben is élő nagyvadak díszítik a székelykeresztúri Hubertus Vadásztársaság nemrég felavatott zászlaját. A társulat vezetősége közli, hogy csapatuk összetartozását is szimbolizálja a lobogó.

Saját zászlóval büszkélkedhet a Hubertus Vadásztársaság
Saját zászlóval büszkélkedhet a Hubertus Vadásztársaság
2026. február 07., szombat

Saját zászlóval büszkélkedhet a Hubertus Vadásztársaság
2026. február 06., péntek

A keselyűk hatalmas szolgálatot tesznek az embernek

Hetven évvel a fakó keselyűk eltűnése után végre úgy tűnik, minden feltétel adott hozzá, hogy visszatelepítsék a fajt Romániába. Dögevőként a keselyűk – habár emberi megítélésük sokszor negatív – fontos egészségügyi szerepet töltenek be.

A keselyűk hatalmas szolgálatot tesznek az embernek
A keselyűk hatalmas szolgálatot tesznek az embernek
2026. február 06., péntek

A keselyűk hatalmas szolgálatot tesznek az embernek
2026. február 06., péntek

Tanácsokkal segítette az anyját a vagyonáért megölő nőt – őrizetbe vették

Őrizetbe vették pénteken az ügyészek az anyját a vagyonáért megölő Szeben megyei nő másik tettestársát.

Tanácsokkal segítette az anyját a vagyonáért megölő nőt – őrizetbe vették
Tanácsokkal segítette az anyját a vagyonáért megölő nőt – őrizetbe vették
2026. február 06., péntek

Tanácsokkal segítette az anyját a vagyonáért megölő nőt – őrizetbe vették
2026. február 06., péntek

Négy testvér halála után állami gondozásba helyezték a család egyetlen életben maradt gyermekét

A kürpödi család egyetlen túlélő gyermekét sürgősségi eljárással nevelőszülői gondozásba helyezték, miután a másik négy testvér meghalt, kettő vízbefúlás, kettő pedig tüdőgyulladás szövődményei miatt.

Négy testvér halála után állami gondozásba helyezték a család egyetlen életben maradt gyermekét
Négy testvér halála után állami gondozásba helyezték a család egyetlen életben maradt gyermekét
2026. február 06., péntek

Négy testvér halála után állami gondozásba helyezték a család egyetlen életben maradt gyermekét
2026. február 06., péntek

Megtiltanák a 13 év alatti gyerekek közösségi médiahasználatát Romániában

A Mentsük meg a Gyermekeket romániai szervezete: a 13 év alatti gyermekek számára teljesen tiltsák meg a közösségi médiához való hozzáférést, a 13 és 15 év közötti gyermekek számára pedig csak szüleik hozzájárulásával engedélyezzék azt.

Megtiltanák a 13 év alatti gyerekek közösségi médiahasználatát Romániában
Megtiltanák a 13 év alatti gyerekek közösségi médiahasználatát Romániában
2026. február 06., péntek

Megtiltanák a 13 év alatti gyerekek közösségi médiahasználatát Romániában
