Gyergyószentmiklóson is utcára vonultak az adóemelés ellen

Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszereda és Székelyudvarhely után Gyergyószentmiklóson is utcára vonultak a kormány adóemelési intézkedései ellen tiltakozva szombaton.
2026. február 07., 13:342026. február 07., 13:34
A megmozdulást az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) kezdeményezte, de szerintük nem pártpolitikai rendezvényről van szó. Sorbán Örs szervező szerint
A tüntetés meghirdetett időpontjára benépesült a színház előtti tér, az önkormányzat részéről Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere és Len Emil alpolgármester is jelen voltak.
Mint arról beszámoltunk: Sorbán Örs szerint nemcsak az eddigi adóemelések jelentenek gondot, hanem a további tervezett megszorítások is, például az áfaemelés, a gázárak liberalizációja és más olyan intézkedések, amelyek a lakosság legszegényebb rétegei mellett elsősorban a kis- és középvállalkozásokat sújtanák.
A közösségi médiában heves tiltakozást váltott ki a helyi adók emelése, a gyergyószentmiklósi városháza által szervezett lakossági fórumon azonban alig negyvenen jelentek meg csütörtökön este. Elhangzott: a városban nincs mód az adók csökkentésére.
Az adóemelés kapcsán a gyergyószentmiklósi városvezetés lakossági fórumot is tartott csütörtök este, ezen azonban alig negyvenen jelentek meg. A fórumot Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere, és Bende Sándor parlamenti képviselő tartották, és mint elhangzott:
Gyergyószentmiklós önkormányzata egyébként Székelyudvarhellyel és Csíkszeredával közösen petíciót indítottak, amelyet Ilie Bolojan miniszterelnöknek címeznek. Ebben azt kérik, hogy az önkormányzatok indokolt esetben év közben is módosíthassák a helyi adókat és illetékeket, valamint
A petíciót a tüntetés helyszínén sokan aláírták a résztvevők közül.
A tüntetőkhöz elsőként Bajkó László, az Erdélyi Magyar Szövetség gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselője szólt, aki elmondta, hogy
Mint részletezte, Gyergyószentmiklóson a tavaly évvégi adóemelésekkor, Sepsiszentgyörggyel ellentétben csak a törvényre alapozott minimumok léptek érvénybe. Ezek viszont a képviselő szerint
Szerinte határozottan kijelenthető, hogy nem méltányos az, hogy döntéshozóink az évtizedek óta tartó, országon belüli politikai ámokfutás következményeit az egyre nehezebben élő, lassan túlélő emberekkel fizettetik meg.
– jelentette ki Bajkó, hozzátéve, hogy a nyugdíjasoknak január elejétől nem emelkedett a jövedelme, legfeljebb a vérnyomása.
„Mivel a nyugdíjasok a jövedelmüket banira pontosan kell kiszámolják, a helyi adó számukra nem kis összeg: egy havi gyógyszer vagy fűtésszámla ára” – jelentette ki Bajkó, feltéve a kérdést, hogy ezek közül mit hagyjon ki a nyugdíjas, ha ki akarja fizetni az adóját.
Kozma Albert, a fogyatékkal élők képviseletében – maga is mozgássérült – az Életrevalók Egyesület részéről a mozgássérülteket érintő adókedvezmények eltörlése ellen szólalt fel. Szerinte a kormány újabb határt húzott számukra azáltal, hogy elvette a helyi adókedvezményeket.
– jelentette ki.
