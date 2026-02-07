Rovatok
Gyergyószentmiklóson is utcára vonultak az adóemelés ellen

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszereda és Székelyudvarhely után Gyergyószentmiklóson is utcára vonultak a kormány adóemelési intézkedései ellen tiltakozva szombaton.

Székelyhon

2026. február 07., 13:342026. február 07., 13:34

2026. február 07., 14:342026. február 07., 14:34

A megmozdulást az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) kezdeményezte, de szerintük nem pártpolitikai rendezvényről van szó. Sorbán Örs szervező szerint

a Bolojan-kormánynak vissza kellene vonnia a „népnyúzó rendeleteit”, de ugyanakkor szerinte az RMDSZ-nek is felelőssége van a kialakult helyzetben.

A tüntetés meghirdetett időpontjára benépesült a színház előtti tér, az önkormányzat részéről Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere és Len Emil alpolgármester is jelen voltak.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Mozgássérültek és fogyatékkal élők is jelen vannak a megmozduláson, az adókedvezményeik eltörlése miatt tiltakozva.

Mint arról beszámoltunk: Sorbán Örs szerint nemcsak az eddigi adóemelések jelentenek gondot, hanem a további tervezett megszorítások is, például az áfaemelés, a gázárak liberalizációja és más olyan intézkedések, amelyek a lakosság legszegényebb rétegei mellett elsősorban a kis- és középvállalkozásokat sújtanák.

Gyergyószentmiklóson nincs mozgástér az adók csökkentésére
Gyergyószentmiklóson nincs mozgástér az adók csökkentésére

A közösségi médiában heves tiltakozást váltott ki a helyi adók emelése, a gyergyószentmiklósi városháza által szervezett lakossági fórumon azonban alig negyvenen jelentek meg csütörtökön este. Elhangzott: a városban nincs mód az adók csökkentésére.

Az adóemelés kapcsán a gyergyószentmiklósi városvezetés lakossági fórumot is tartott csütörtök este, ezen azonban alig negyvenen jelentek meg. A fórumot Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere, és Bende Sándor parlamenti képviselő tartották, és mint elhangzott:

nincs amiből csökkenteni Gyergyószentmiklóson, mivel Gyergyószentmiklós önkormányzata a kötelező értéken felül nem emelt adót.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Gyergyószentmiklós önkormányzata egyébként Székelyudvarhellyel és Csíkszeredával közösen petíciót indítottak, amelyet Ilie Bolojan miniszterelnöknek címeznek. Ebben azt kérik, hogy az önkormányzatok indokolt esetben év közben is módosíthassák a helyi adókat és illetékeket, valamint

állítsák vissza a fogyatékkal élő és mozgássérült személyek számára korábban biztosított adókedvezményeket.

A petíciót a tüntetés helyszínén sokan aláírták a résztvevők közül.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

A tüntetőkhöz elsőként Bajkó László, az Erdélyi Magyar Szövetség gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselője szólt, aki elmondta, hogy

lassan elfogadhatatlanná válik ahogy az állampolgárokat kezeli a kormány.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Mint részletezte, Gyergyószentmiklóson a tavaly évvégi adóemelésekkor, Sepsiszentgyörggyel ellentétben csak a törvényre alapozott minimumok léptek érvénybe. Ezek viszont a képviselő szerint

közelebb vannak az eddigi kirótt adók duplájához, vagy meg is haladják azokat.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Szerinte határozottan kijelenthető, hogy nem méltányos az, hogy döntéshozóink az évtizedek óta tartó, országon belüli politikai ámokfutás következményeit az egyre nehezebben élő, lassan túlélő emberekkel fizettetik meg.

Idézet
Elegünk van abból, hogy minden válságra, minden kormányzati kudarcra ugyanaz a válasz: fizessen az egyszerű ember!”

– jelentette ki Bajkó, hozzátéve, hogy a nyugdíjasoknak január elejétől nem emelkedett a jövedelme, legfeljebb a vérnyomása.

„Mivel a nyugdíjasok a jövedelmüket banira pontosan kell kiszámolják, a helyi adó számukra nem kis összeg: egy havi gyógyszer vagy fűtésszámla ára” – jelentette ki Bajkó, feltéve a kérdést, hogy ezek közül mit hagyjon ki a nyugdíjas, ha ki akarja fizetni az adóját.

Kozma Albert, a fogyatékkal élők képviseletében – maga is mozgássérült – az Életrevalók Egyesület részéről a mozgássérülteket érintő adókedvezmények eltörlése ellen szólalt fel. Szerinte a kormány újabb határt húzott számukra azáltal, hogy elvette a helyi adókedvezményeket.

Idézet
Ne azokat sújtsák, akiknek nap mint nap küzdelem az élet. Tőlünk, sérültektől elveszik azt a keveset is, ami van, közben pedig milliárdokat költenek speciális nyugdíjakra, mert szerintük ez szerzett jog, amihez nem lehet nyúlni”

– jelentette ki.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
