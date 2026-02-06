Rovatok
Babatápszereket hívnak vissza méreganyag jelenlétének gyanúja miatt

Képünk illusztráció • Fotó: Pexels

Képünk illusztráció

Fotó: Pexels

Babatápszereket hívnak vissza a Bacillus cereus baktérium által termelt cereulid toxin jelenlétének gyanúja miatt – figyelmeztetett az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA).

Székelyhon

2026. február 06., 12:53

A hatóság Facebook-oldalán közzétett tájékoztatása szerint a következő tápszereket hívják vissza:

  • Aptamil AR (300 grammos kiszerelés, 2026. 07. 23-as, 2026. 08. 22-es, 2026. 09. 12-es, 2027. 03. 25-ös lejárati dátummal);

  • Aptamil NUTRI-BIOTIK 1 (800 grammos kiszerelés, 2026. 07. 14-es, 2026. 08. 06-os, 2026. 09. 05-ös, 2026. 10. 17-es, 2026. 11. 13-as, 2026. 11. 27-es lejárati dátummal), illetve 1200 grammos kiszerelés 2026. 08. 15-ös lejárati dátummal.

  • A termékvisszahívás hatálya alá tartozik az Aptamil NUTRI-BIOTIK 2 is (800 grammos kiszerelés, 2026. 07. 09-es, 2026. 08. 01-es, 2026. 08. 31-es, 2026. 09. 09-es, 2026. 09. 18-as, 2026. 10. 11-es, 2026. 10. 27-es, 2026. 11. 30-as, 2026. 12. 10-es, 2026. 12. 20-as lejárati idővel, illetve 1200 grammos kiszerelés, 2026. 07. 30-as, 2026. 08. 20-as, 2026. 11. 05-ös, 2026. 12. 23-as és 2027. 01. 09-es lejárati idővel).

  • Visszahívta a gyártó az Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 1 nevű terméket is (800 grammos kiszerelés, 2027. 05. 13-as lejárati idővel),

  • az Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 2-t (800 grammos kiszerelés, 2027. 05. 12-es. 2027. 07. 16-os lejárati dátum),

  • valamint a Milupa Milumil 1-et (600 grammos kiszerelés, 2026. 08. 08-as, 2026. 10. 09-es, 2026. 12. 30-as és 2027. 01. 14-es lejárati dátum).

A megjelölt tételekhez tartozó tápszereket vissza kell vinni a vásárlás helyére. Ha szokatlan tüneteket észlelnek a gyermeknél, azonnal orvoshoz kell fordulni – írja az Agerpres hírügynökség az ANSVSA felhívására hivatkozva.

