Babatápszereket hívnak vissza méreganyag jelenlétének gyanúja miatt

Képünk illusztráció
Fotó: Pexels
Babatápszereket hívnak vissza a Bacillus cereus baktérium által termelt cereulid toxin jelenlétének gyanúja miatt – figyelmeztetett az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA).
A hatóság Facebook-oldalán közzétett tájékoztatása szerint a következő tápszereket hívják vissza:
Aptamil AR (300 grammos kiszerelés, 2026. 07. 23-as, 2026. 08. 22-es, 2026. 09. 12-es, 2027. 03. 25-ös lejárati dátummal);
Aptamil NUTRI-BIOTIK 1 (800 grammos kiszerelés, 2026. 07. 14-es, 2026. 08. 06-os, 2026. 09. 05-ös, 2026. 10. 17-es, 2026. 11. 13-as, 2026. 11. 27-es lejárati dátummal), illetve 1200 grammos kiszerelés 2026. 08. 15-ös lejárati dátummal.
A termékvisszahívás hatálya alá tartozik az Aptamil NUTRI-BIOTIK 2 is (800 grammos kiszerelés, 2026. 07. 09-es, 2026. 08. 01-es, 2026. 08. 31-es, 2026. 09. 09-es, 2026. 09. 18-as, 2026. 10. 11-es, 2026. 10. 27-es, 2026. 11. 30-as, 2026. 12. 10-es, 2026. 12. 20-as lejárati idővel, illetve 1200 grammos kiszerelés, 2026. 07. 30-as, 2026. 08. 20-as, 2026. 11. 05-ös, 2026. 12. 23-as és 2027. 01. 09-es lejárati idővel).
Visszahívta a gyártó az Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 1 nevű terméket is (800 grammos kiszerelés, 2027. 05. 13-as lejárati idővel),
az Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 2-t (800 grammos kiszerelés, 2027. 05. 12-es. 2027. 07. 16-os lejárati dátum),
valamint a Milupa Milumil 1-et (600 grammos kiszerelés, 2026. 08. 08-as, 2026. 10. 09-es, 2026. 12. 30-as és 2027. 01. 14-es lejárati dátum).
A megjelölt tételekhez tartozó tápszereket vissza kell vinni a vásárlás helyére. Ha szokatlan tüneteket észlelnek a gyermeknél, azonnal orvoshoz kell fordulni – írja az Agerpres hírügynökség az ANSVSA felhívására hivatkozva.
Őrizetbe vettek csütörtökön a rendőrök egy 54 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy hat kiskazánt lopott el egy épülő bukaresti tömbházból.
Kétbocsos anyamedve merészkedett egy brassópojánai sípályára fényes nappal, a hegyi csendőröknek kellett beavatkozniuk.
Oszlopnak ütközött, majd egy üzlet falának csapódott egy autó péntekre virradóan a Kolozs megyei Szászfenesen. Mint kiderült, a járművet vezető férfinek nincs jogosítványa.
Február 9-én kezdődik és március 1-jéig tart a sívakációk időszaka.
Az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben dolgozó Sanitas-tagok jó része az általános sztrájk megszervezésére szavazott, ezért a szakszervezet megkezdte a munkabeszüntetéssel járó tiltakozás előkészítését.
A lakossági földgáz ára biztosan nem emelkedik 2027. március 31-éig, mert a kormány április elsejétől a jelenlegi ársapka helyett többszintű árplafont vezet be, és várhatóan a jövő hét végéig kidolgozza az ehhez szükséges teljes jogszabályi keretet.
A kormánynak meg kell találnia a költségvetési forrásokat a kisnyugdíjasok Szociáldemokrata Párt (PSD) által javasolt támogatására úgy, hogy közben ne boruljon fel a nehezen elért pénzügyi stabilitás – jelentette ki a pénzügyminiszter.
A szokásosnál hamarabb utalják ebben a hónapban a jogosultaknak a gyermekpénzt, a gyermeknevelési, valamint a beilleszkedési támogatást. Az érintettek bankszámlájára már pénteken megérkezik a pénz.
A ChatGPT-től kértek és kaptak jogi tanácsokat büntetés elkerülésére azok a román vasutasok, akiket hálókocsijegyekkel való üzérkedéssel vádol a bukaresti törvényszék ügyészsége.
A kormány mentesíti a kiszolgáltatott betegeket a betegszabadság első napjára járó juttatás megvonását előíró intézkedés alól – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
szóljon hozzá!