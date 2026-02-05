Miniszteri ígéret: 2027 tavaszáig biztosan nem nő a földgáz ára

A lakossági földgáz ára biztosan nem emelkedik 2027. március 31-éig, mert a kormány április elsejétől a jelenlegi ársapka helyett többszintű árplafont vezet be, és várhatóan a jövő hét végéig kidolgozza az ehhez szükséges teljes jogszabályi keretet – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.

Székelyhon 2026. február 05., 19:412026. február 05., 19:41

A tárcavezető elmondta, hogy az új árstabilizáló mechanizmus részleteit a vonatkozó jogszabályok jövő heti módosítása után ismertetik. Lényege, hogy

a termelőtől a végső fogyasztóig a teljes ellátási láncon eltérő mértékben korlátozzák a földgáz árát.

Vagyis meghatározzák azt a maximális árat, amennyiért a termelő eladhatja a gázt, és korlátozzák a köztes szereplők (szállítók, elosztók) tarifáit is. A szolgáltatók számára így létrejön egy ársáv, amelyen belül versenyezhetnek. Ez szerinte garantálja, hogy a végső ár nem haladja meg a jelenlegi szintet. Hirdetés Az új mechanizmusnak szerinte az az egyik nagy előnye, hogy lehetővé teszi a versenyt, így

akár csökkenhetnek is az árak,

annál is inkább, mert a piacon már most egyértelműen megfigyelhető egy ármérséklődési tendencia. Ivan elmondta, hogy a technikai egyeztetések a jövő héten folytatódnak, és várhatóan a hét végéig elkészül az a jogszabálycsomag, amelyik lehetővé teszi a mechanizmus bevezetését. Emlékeztetett arra is, hogy ha beindul a Neptun Deep gázmező kitermelése, akkor

évente mintegy 8 milliárd köbméterrel nő a romániai gázkínálat.