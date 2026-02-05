Miniszteri ígéret: 2027 tavaszáig biztosan nem nő a földgáz ára

Fotó: Freepik
A lakossági földgáz ára biztosan nem emelkedik 2027. március 31-éig, mert a kormány április elsejétől a jelenlegi ársapka helyett többszintű árplafont vezet be, és várhatóan a jövő hét végéig kidolgozza az ehhez szükséges teljes jogszabályi keretet – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
A tárcavezető elmondta, hogy az új árstabilizáló mechanizmus részleteit a vonatkozó jogszabályok jövő heti módosítása után ismertetik. Lényege, hogy
Vagyis meghatározzák azt a maximális árat, amennyiért a termelő eladhatja a gázt, és korlátozzák a köztes szereplők (szállítók, elosztók) tarifáit is. A szolgáltatók számára így létrejön egy ársáv, amelyen belül versenyezhetnek. Ez szerinte garantálja, hogy a végső ár nem haladja meg a jelenlegi szintet.
Az új mechanizmusnak szerinte az az egyik nagy előnye, hogy lehetővé teszi a versenyt, így
annál is inkább, mert a piacon már most egyértelműen megfigyelhető egy ármérséklődési tendencia.
Ivan elmondta, hogy a technikai egyeztetések a jövő héten folytatódnak, és várhatóan a hét végéig elkészül az a jogszabálycsomag, amelyik lehetővé teszi a mechanizmus bevezetését. Emlékeztetett arra is, hogy ha beindul a Neptun Deep gázmező kitermelése, akkor
Ez növeli a piaci likviditást és a rendelkezésre álló gázmennyiséget, ami természetes módon csökkentheti az árakat az ellátási lánc egészében – idézi a minisztert az Agerpres.
Ilie Bolojan szerdán este bejelentette, hogy 2026. április 1-je és 2027. március vége között a lakossági fogyasztók szabályozott áron, a vállalatok és intézmények pedig piaci áron jutnak földgázhoz.
A kormánynak meg kell találnia a költségvetési forrásokat a kisnyugdíjasok Szociáldemokrata Párt (PSD) által javasolt támogatására úgy, hogy közben ne boruljon fel a nehezen elért pénzügyi stabilitás – jelentette ki a pénzügyminiszter.
A szokásosnál hamarabb utalják ebben a hónapban a jogosultaknak a gyermekpénzt, a gyermeknevelési, valamint a beilleszkedési támogatást. Az érintettek bankszámlájára már pénteken megérkezik a pénz.
A ChatGPT-től kértek és kaptak jogi tanácsokat büntetés elkerülésére azok a román vasutasok, akiket hálókocsijegyekkel való üzérkedéssel vádol a bukaresti törvényszék ügyészsége.
A kormány mentesíti a kiszolgáltatott betegeket a betegszabadság első napjára járó juttatás megvonását előíró intézkedés alól – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
A kormány korszerűsíteni készül a vállalatok támogatási rendszerét, illetve új finanszírozási elveket és módszereket vezet be – jelentette ki a gazdaságélénkítő csomagot ismertető csütörtöki sajtótájékoztatóján a pénzügyminiszter.
Őrizetbe vettek három, latin-amerikai és európai drogkereskedőkkel kapcsolatban álló romániai kábítószer-kereskedőt, miután négy kilogramm kokaint és nyolc kilogramm hasist találtak egyikük autójában. A gépkocsivezető elfogásakor ellenállt.
Az amerikai hadsereg Abrams harckocsijainak jelenléte a smârdani gyakorlótéren megerősíti Washington szilárd elkötelezettségét a térség biztonsága és stabilitása mellett – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán Nicușor Dan.
Átfogó ellenőrzési akciót tartott a Hargita megyei rendőrség szerdán, melynek célja az erdőgazdálkodási jogsértések feltárása, a közlekedési szabályok ellenőrzése és a közbiztonság erősítése volt.
A betegszabadság első napjára járó juttatás kifizetését megszüntető intézkedés átmeneti jellegű, és figyelembe veszi a valós helyzetet – jelentette ki Ilie Bolojan.
Tíz ember halt meg és 137-en megsérültek Hargita megyében közúti balesetben tavaly. A gazdasági bűncselekmények és a csalások száma aggasztó növekedést mutat a megyében. A családon belüli erőszak is komoly probléma.
