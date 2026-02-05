Korábban utalják a gyermekpénzt, a gyermeknevelési és a beilleszkedési támogatást

Hargita megyében legalább 70 000 személyt érint az intézkedés, köztük a gyermekpénzre jogosultak vannak a legtöbben
Fotó: Thomas Campean
A szokásosnál hamarabb utalják ebben a hónapban a jogosultaknak a gyermekpénzt, a gyermeknevelési, valamint a beilleszkedési támogatást. Az érintettek bankszámlájára már pénteken megérkezik a pénz.
Mivel a szokásos kifizetési dátum, azaz a hónap 8-ik napja februárban vasárnapra esik, két nappal korábban, vagyis február 6-án, pénteken utalja a szociális kifizetési ügynökség a gyermekpénzt, a gyermeknevelési támogatást, valamint a beilleszkedési ösztönzőt a kedvezményezettek számlájára, jelentette be közleményben az Országos Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség.
Azok számára, akik postai utalvány alapján kapják az említett támogatások valamelyikét, rendszerint a hónap 10-13-ik napja közti időszakban kezdik el kifizetni a támogatásokat a postahivatalokban. Ezúttal 10-én már ők is felkereshetik e célból a postát, ugyanis
Hargita megyében legalább 70 000 személyt érint az intézkedés, tudtuk meg Egyed Katalintól, a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség vezetőjétől.
Köztük a gyermekpénzre jogosultak vannak a legtöbben, a múlt évi adatok alapján több mint 50 000-en. Ők havonta 292 lej támogatást kapnak, de a kisgyermekek (kétéves korig), valamint a fogyatékkal élő gyermekek számára mintegy 700 lejt fizet gyermekpénzként az állam, tudtuk meg Egyed Katalintól.
A gyermeknevelési támogatás, tehát a gyermeknevelési szabadságon lévő anyák számára biztosított juttatás nem fix összegű, hiszen az egy bérarányos juttatás.
– ők gyermekük hároméves koráig havonta 650 lejes állami támogatást kapnak beilleszkedési ösztönzőként, közölte a megyei szociális kifizetési és felügyelőségi ügynökség vezetője.
A lakossági földgáz ára biztosan nem emelkedik 2027. március 31-éig, mert a kormány április elsejétől a jelenlegi ársapka helyett többszintű árplafont vezet be, és várhatóan a jövő hét végéig kidolgozza az ehhez szükséges teljes jogszabályi keretet.
A kormánynak meg kell találnia a költségvetési forrásokat a kisnyugdíjasok Szociáldemokrata Párt (PSD) által javasolt támogatására úgy, hogy közben ne boruljon fel a nehezen elért pénzügyi stabilitás – jelentette ki a pénzügyminiszter.
A ChatGPT-től kértek és kaptak jogi tanácsokat büntetés elkerülésére azok a román vasutasok, akiket hálókocsijegyekkel való üzérkedéssel vádol a bukaresti törvényszék ügyészsége.
A kormány mentesíti a kiszolgáltatott betegeket a betegszabadság első napjára járó juttatás megvonását előíró intézkedés alól – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
A kormány korszerűsíteni készül a vállalatok támogatási rendszerét, illetve új finanszírozási elveket és módszereket vezet be – jelentette ki a gazdaságélénkítő csomagot ismertető csütörtöki sajtótájékoztatóján a pénzügyminiszter.
Őrizetbe vettek három, latin-amerikai és európai drogkereskedőkkel kapcsolatban álló romániai kábítószer-kereskedőt, miután négy kilogramm kokaint és nyolc kilogramm hasist találtak egyikük autójában. A gépkocsivezető elfogásakor ellenállt.
Az amerikai hadsereg Abrams harckocsijainak jelenléte a smârdani gyakorlótéren megerősíti Washington szilárd elkötelezettségét a térség biztonsága és stabilitása mellett – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán Nicușor Dan.
Átfogó ellenőrzési akciót tartott a Hargita megyei rendőrség szerdán, melynek célja az erdőgazdálkodási jogsértések feltárása, a közlekedési szabályok ellenőrzése és a közbiztonság erősítése volt.
A betegszabadság első napjára járó juttatás kifizetését megszüntető intézkedés átmeneti jellegű, és figyelembe veszi a valós helyzetet – jelentette ki Ilie Bolojan.
Tíz ember halt meg és 137-en megsérültek Hargita megyében közúti balesetben tavaly. A gazdasági bűncselekmények és a csalások száma aggasztó növekedést mutat a megyében. A családon belüli erőszak is komoly probléma.
szóljon hozzá!