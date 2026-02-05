Korábban utalják a gyermekpénzt, a gyermeknevelési és a beilleszkedési támogatást

A szokásosnál hamarabb utalják ebben a hónapban a jogosultaknak a gyermekpénzt, a gyermeknevelési, valamint a beilleszkedési támogatást. Az érintettek bankszámlájára már pénteken megérkezik a pénz.

Mivel a szokásos kifizetési dátum, azaz a hónap 8-ik napja februárban vasárnapra esik, két nappal korábban, vagyis február 6-án, pénteken utalja a szociális kifizetési ügynökség a gyermekpénzt, a gyermeknevelési támogatást, valamint a beilleszkedési ösztönzőt a kedvezményezettek számlájára, jelentette be közleményben az Országos Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség.

Azok számára, akik postai utalvány alapján kapják az említett támogatások valamelyikét, rendszerint a hónap 10-13-ik napja közti időszakban kezdik el kifizetni a támogatásokat a postahivatalokban. Ezúttal 10-én már ők is felkereshetik e célból a postát, ugyanis