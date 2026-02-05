Miért felejtettünk el jól aludni? – neves szakemberek keresik a választ Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince
Az alvásra fókuszál a marosvásárhelyi Szent Balázs Alapítvány idei multidiszciplináris konferenciája, amely az alvás-ébrenlét aktualitásait mutatja be magyar nyelven, neves hazai és külföldi előadók közreműködésével február 20–22. között.
Nemcsak orvosokat és orvostanhallgatókat vagy más egészségügyben dolgozókat szólít meg a marosvásárhelyi konferencia, hanem a széles közönséget is, bárkit, akit érdekel, hogy a mai rohanó világban miért felejtettünk el jól aludni, kikapcsolni – fejtették ki a konferencia szervezői csütörtökön tartott sajtótájékoztatójukon. Minden évben próbálnak olyan témákat körüljárni, amelyek túlmutatnak az egyes szakágak területein, átfogóbb megközelítést igényelnek, tavaly például a mikrobiomot helyezték középpontba.
Erdélyi magyar vonatkozásban azért olyan fontos ez a konferencia, mert egyike azon ritka alkalmaknak, amikor a szakemberek nemcsak magas színvonalú képzésen vehetnek részt, hanem anyanyelvükön beszélgethetnek szakmai kérdésekről, oldott hangulatban – emelte ki Szabó Mónika belgyógyász-diabetológus, az alapítvány kuratóriumának elnöke.
Kelemen Piroska, belgyógyász főorvos, az alapítvány kurátora
Fotó: Haáz Vince
Az idei témaválasztásról elmondta, ma már egyre több információ van arról, hogy az alvás, illetve a cirkadián ritmus (a szervezet kb. 24 órás belső biológiai ciklusa, amely a fényhez-sötétséghez igazodva szabályozza többek közt az alvást, a hormonokat és az energiaszintet – szerk. megj.) felborulása komoly egészségügyi következményekkel jár.
„Egy körkérdés kapcsán az derült ki, hogy mind a fiatalok, mind az idősebbek a 21. századhoz leginkább a pörgést, a felgyorsulást, a rohanást társítják, mint fogalom.
– fejtette ki Szabó Mónika.
Szabó Mónika belgyógyász diabetológus, az alapítvány kuratóriumának elnöke
Fotó: Haáz Vince
A kilencedik alkalommal megszervezett konferencián hazai, magyarországi, nagy-britanniai meghívottak adnak elő. Vannak köztük neves ideggyógyászok és pszichiáterek, például Purebl György, Lázár Antal, Bódizs Róbert, Csábi Györgyi, Fritz Réka, Fabó Dániel, Szilágyi Tibor, de lelkészeket, szociológusokat, pszichológusokat és más szakembereket is hallhat a közönség.
Művészeti blokkal is készülnek: Kentelki Gábor festménykiállítását tekinthetik meg az érdeklődők, Kilyén Ilka színművésznő verses-zenész produkcióval lép színpadra, majd a Hiding Place nevű együttes koncertjére is várják a konferencia résztvevőit – részletezte Kelemen Piroska belgyógyász főorvos, az alapítvány kurátora.
Marton László diabetológus, az esemény egyik szervezője
Fotó: Haáz Vince
A konferencia február 20-án 15 órától nyitja meg kapuit, amelyet követően el is kezdődnek az előadások a Kultúrpalota színpadán. Szombaton pedig műhelymunkákat tartanak, amelyeknek a Studium Hub és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum ad otthont. A konferenciára szükséges előzőleg jelentkezni az alapítvány honlapján, hiszen a helyek száma korlátozott, eddig már kétszázan regisztráltak. Február 17-én 20 óráig várják a jelentkezőket – tudtuk meg Marton László diabetológustól, a konferencia egyik szervezőjétől.
