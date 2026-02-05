Miért felejtettünk el jól aludni? – neves szakemberek keresik a választ Marosvásárhelyen

Az alvásra fókuszál a marosvásárhelyi Szent Balázs Alapítvány idei multidiszciplináris konferenciája, amely az alvás-ébrenlét aktualitásait mutatja be magyar nyelven, neves hazai és külföldi előadók közreműködésével február 20–22. között.

Hajnal Csilla 2026. február 05., 20:022026. február 05., 20:02

Nemcsak orvosokat és orvostanhallgatókat vagy más egészségügyben dolgozókat szólít meg a marosvásárhelyi konferencia, hanem a széles közönséget is, bárkit, akit érdekel, hogy a mai rohanó világban miért felejtettünk el jól aludni, kikapcsolni – fejtették ki a konferencia szervezői csütörtökön tartott sajtótájékoztatójukon. Minden évben próbálnak olyan témákat körüljárni, amelyek túlmutatnak az egyes szakágak területein, átfogóbb megközelítést igényelnek, tavaly például a mikrobiomot helyezték középpontba. Anyanyelven szakmai kérdésekről Erdélyi magyar vonatkozásban azért olyan fontos ez a konferencia, mert egyike azon ritka alkalmaknak, amikor a szakemberek nemcsak magas színvonalú képzésen vehetnek részt, hanem anyanyelvükön beszélgethetnek szakmai kérdésekről, oldott hangulatban – emelte ki Szabó Mónika belgyógyász-diabetológus, az alapítvány kuratóriumának elnöke.

Kelemen Piroska, belgyógyász főorvos, az alapítvány kurátora Fotó: Haáz Vince

Az idei témaválasztásról elmondta, ma már egyre több információ van arról, hogy az alvás, illetve a cirkadián ritmus (a szervezet kb. 24 órás belső biológiai ciklusa, amely a fényhez-sötétséghez igazodva szabályozza többek közt az alvást, a hormonokat és az energiaszintet – szerk. megj.) felborulása komoly egészségügyi következményekkel jár. Hirdetés „Egy körkérdés kapcsán az derült ki, hogy mind a fiatalok, mind az idősebbek a 21. századhoz leginkább a pörgést, a felgyorsulást, a rohanást társítják, mint fogalom.

Mintha elfelejtettünk volna ebben a században pihenni, aludni, kikapcsolni, és nyilván ennek következményei vannak az egészségünk szempontjából is”

– fejtette ki Szabó Mónika.

Szabó Mónika belgyógyász diabetológus, az alapítvány kuratóriumának elnöke Fotó: Haáz Vince

Neves előadókkal várják a közönséget A kilencedik alkalommal megszervezett konferencián hazai, magyarországi, nagy-britanniai meghívottak adnak elő. Vannak köztük neves ideggyógyászok és pszichiáterek, például Purebl György, Lázár Antal, Bódizs Róbert, Csábi Györgyi, Fritz Réka, Fabó Dániel, Szilágyi Tibor, de lelkészeket, szociológusokat, pszichológusokat és más szakembereket is hallhat a közönség. Művészeti blokkal is készülnek: Kentelki Gábor festménykiállítását tekinthetik meg az érdeklődők, Kilyén Ilka színművésznő verses-zenész produkcióval lép színpadra, majd a Hiding Place nevű együttes koncertjére is várják a konferencia résztvevőit – részletezte Kelemen Piroska belgyógyász főorvos, az alapítvány kurátora.

Marton László diabetológus, az esemény egyik szervezője Fotó: Haáz Vince