Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Miért felejtettünk el jól aludni? – neves szakemberek keresik a választ Marosvásárhelyen

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az alvásra fókuszál a marosvásárhelyi Szent Balázs Alapítvány idei multidiszciplináris konferenciája, amely az alvás-ébrenlét aktualitásait mutatja be magyar nyelven, neves hazai és külföldi előadók közreműködésével február 20–22. között.

Hajnal Csilla

2026. február 05., 20:022026. február 05., 20:02

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nemcsak orvosokat és orvostanhallgatókat vagy más egészségügyben dolgozókat szólít meg a marosvásárhelyi konferencia, hanem a széles közönséget is, bárkit, akit érdekel, hogy a mai rohanó világban miért felejtettünk el jól aludni, kikapcsolni – fejtették ki a konferencia szervezői csütörtökön tartott sajtótájékoztatójukon. Minden évben próbálnak olyan témákat körüljárni, amelyek túlmutatnak az egyes szakágak területein, átfogóbb megközelítést igényelnek, tavaly például a mikrobiomot helyezték középpontba.

Anyanyelven szakmai kérdésekről

Erdélyi magyar vonatkozásban azért olyan fontos ez a konferencia, mert egyike azon ritka alkalmaknak, amikor a szakemberek nemcsak magas színvonalú képzésen vehetnek részt, hanem anyanyelvükön beszélgethetnek szakmai kérdésekről, oldott hangulatban – emelte ki Szabó Mónika belgyógyász-diabetológus, az alapítvány kuratóriumának elnöke.

Kelemen Piroska, belgyógyász főorvos, az alapítvány kurátora • Fotó: Haáz Vince Galéria

Kelemen Piroska, belgyógyász főorvos, az alapítvány kurátora

Fotó: Haáz Vince

Az idei témaválasztásról elmondta, ma már egyre több információ van arról, hogy az alvás, illetve a cirkadián ritmus (a szervezet kb. 24 órás belső biológiai ciklusa, amely a fényhez-sötétséghez igazodva szabályozza többek közt az alvást, a hormonokat és az energiaszintet – szerk. megj.) felborulása komoly egészségügyi következményekkel jár.

Hirdetés

„Egy körkérdés kapcsán az derült ki, hogy mind a fiatalok, mind az idősebbek a 21. századhoz leginkább a pörgést, a felgyorsulást, a rohanást társítják, mint fogalom.

Idézet
Mintha elfelejtettünk volna ebben a században pihenni, aludni, kikapcsolni, és nyilván ennek következményei vannak az egészségünk szempontjából is”

– fejtette ki Szabó Mónika.

Szabó Mónika belgyógyász diabetológus, az alapítvány kuratóriumának elnöke • Fotó: Haáz Vince Galéria

Szabó Mónika belgyógyász diabetológus, az alapítvány kuratóriumának elnöke

Fotó: Haáz Vince

Neves előadókkal várják a közönséget

A kilencedik alkalommal megszervezett konferencián hazai, magyarországi, nagy-britanniai meghívottak adnak elő. Vannak köztük neves ideggyógyászok és pszichiáterek, például Purebl György, Lázár Antal, Bódizs Róbert, Csábi Györgyi, Fritz Réka, Fabó Dániel, Szilágyi Tibor, de lelkészeket, szociológusokat, pszichológusokat és más szakembereket is hallhat a közönség.

Művészeti blokkal is készülnek: Kentelki Gábor festménykiállítását tekinthetik meg az érdeklődők, Kilyén Ilka színművésznő verses-zenész produkcióval lép színpadra, majd a Hiding Place nevű együttes koncertjére is várják a konferencia résztvevőit – részletezte Kelemen Piroska belgyógyász főorvos, az alapítvány kurátora.

Marton László diabetológus, az esemény egyik szervezője • Fotó: Haáz Vince Galéria

Marton László diabetológus, az esemény egyik szervezője

Fotó: Haáz Vince

A konferencia február 20-án 15 órától nyitja meg kapuit, amelyet követően el is kezdődnek az előadások a Kultúrpalota színpadán. Szombaton pedig műhelymunkákat tartanak, amelyeknek a Studium Hub és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum ad otthont. A konferenciára szükséges előzőleg jelentkezni az alapítvány honlapján, hiszen a helyek száma korlátozott, eddig már kétszázan regisztráltak. Február 17-én 20 óráig várják a jelentkezőket – tudtuk meg Marton László diabetológustól, a konferencia egyik szervezőjétől.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Bolojan lehetővé tenné, hogy az önkormányzatok a minimális szintre csökkentsék a helyi adókat
Börtönbe kísértek a rendőrök egy korondi férfit
Először van Székelyföldön, Kleinheisler szerint erős bajnokságba érkezett
Bolojan szerint mérlegelik az adócsökkentés lehetőségét, de az adómentesség eltörlését fenntartják
Kleinheisler László aláírt, az FK Csíkszereda játékosa lett
Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Bolojan lehetővé tenné, hogy az önkormányzatok a minimális szintre csökkentsék a helyi adókat
Székelyhon

Bolojan lehetővé tenné, hogy az önkormányzatok a minimális szintre csökkentsék a helyi adókat
Börtönbe kísértek a rendőrök egy korondi férfit
Székelyhon

Börtönbe kísértek a rendőrök egy korondi férfit
Először van Székelyföldön, Kleinheisler szerint erős bajnokságba érkezett
Székely Sport

Először van Székelyföldön, Kleinheisler szerint erős bajnokságba érkezett
Bolojan szerint mérlegelik az adócsökkentés lehetőségét, de az adómentesség eltörlését fenntartják
Krónika

Bolojan szerint mérlegelik az adócsökkentés lehetőségét, de az adómentesség eltörlését fenntartják
Kleinheisler László aláírt, az FK Csíkszereda játékosa lett
Székely Sport

Kleinheisler László aláírt, az FK Csíkszereda játékosa lett
Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Nőileg

Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 05., csütörtök

Ürítik a bözödújfalusi gyűjtőtavat – videóval

Másodpercenként két köbméternyi vizet engednek le a bözödújfalusi gyűjtőtóból, hogy elérjék azt a telítettséget, ami biztonságos.

Ürítik a bözödújfalusi gyűjtőtavat – videóval
Ürítik a bözödújfalusi gyűjtőtavat – videóval
2026. február 05., csütörtök

Ürítik a bözödújfalusi gyűjtőtavat – videóval
Hirdetés
2026. február 05., csütörtök

Áramszünet lesz több marosvásárhelyi utcában

Karbantartási munkálatok miatt áramszünet lesz Marosvásárhely több utcájában csütörtökön 8 és 16 óra között.

Áramszünet lesz több marosvásárhelyi utcában
Áramszünet lesz több marosvásárhelyi utcában
2026. február 05., csütörtök

Áramszünet lesz több marosvásárhelyi utcában
2026. február 04., szerda

Rendhagyó hazai pályán tartott terepszemlét a nagykövet

„Közvetíteni kívánunk a Maros megyei vállalkozók és a magyarországi cégek között, ezért is látogattam meg a megye több régióját és találkoztam az üzletemberekkel” – mondta szerdán Marosvásárhelyen Gabriel Șopandă, Románia magyarországi nagykövete.

Rendhagyó hazai pályán tartott terepszemlét a nagykövet
Rendhagyó hazai pályán tartott terepszemlét a nagykövet
2026. február 04., szerda

Rendhagyó hazai pályán tartott terepszemlét a nagykövet
2026. február 04., szerda

Amikor a tűzoltóknak a vízzel volt a legtöbb bajuk

Tavaly közel 25 ezer beavatkozáshoz riasztották a Maros megyei tűzoltókat és a SMURD-rohammentőket. A legtöbb munkát a Kis-Küküllő megnövekedett sótartalma adta júniusban.

Amikor a tűzoltóknak a vízzel volt a legtöbb bajuk
Amikor a tűzoltóknak a vízzel volt a legtöbb bajuk
2026. február 04., szerda

Amikor a tűzoltóknak a vízzel volt a legtöbb bajuk
Hirdetés
2026. február 03., kedd

Peremtelepülési járatok: jót tesznek a zsúfoltság csökkentésének

Szűk hónapja indultak el a peremtelepülési járatok, összeköttetést biztosítva Marosvásárhely és a környező települések között. A lakosság számos panaszt, javaslatot fogalmazott meg. Az eddigi tapasztalatokról Gáspár Botond illetékessel beszélgettünk.

Peremtelepülési járatok: jót tesznek a zsúfoltság csökkentésének
Peremtelepülési járatok: jót tesznek a zsúfoltság csökkentésének
2026. február 03., kedd

Peremtelepülési járatok: jót tesznek a zsúfoltság csökkentésének
2026. február 03., kedd

Lakóház gyulladt ki Kisgörgényben – frissítve

Hatalmas lángok csaptak fel egy lakóháznál kedden este az Ákosfalvához tartozó Kisgörgényben. A helyi önkéntes tűzoltók és a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók küzdenek a tűz megfékezéséért.

Lakóház gyulladt ki Kisgörgényben – frissítve
Lakóház gyulladt ki Kisgörgényben – frissítve
2026. február 03., kedd

Lakóház gyulladt ki Kisgörgényben – frissítve
2026. február 03., kedd

Nem marad egyedül a csontrák elleni küzdelemben a hatodikos gernyeszegi fiú

Összefogott hatodikos diákjuk gyógyulásáért a Marosvásárhelyhez közeli Gernyeszegen az iskola és a helyi közösség. Puczi Attilánál tavaly ősszel előrehaladott állapotú rosszindulatú csontrákot állapítottak meg, és jelenleg is kórházban van.

Nem marad egyedül a csontrák elleni küzdelemben a hatodikos gernyeszegi fiú
Nem marad egyedül a csontrák elleni küzdelemben a hatodikos gernyeszegi fiú
2026. február 03., kedd

Nem marad egyedül a csontrák elleni küzdelemben a hatodikos gernyeszegi fiú
Hirdetés
2026. február 03., kedd

Milliós sikkasztás Marosvásárhelyen: őrizetbe vették a gyanúsítottat

Őrizetbe vette kedden a Maros megyei rendőrség azt a marosvásárhelyi férfit, akit lakószövetségek pénzügyeinek szabálytalan kezelésével és sikkasztással gyanúsítanak. A vagyonát zárolták.

Milliós sikkasztás Marosvásárhelyen: őrizetbe vették a gyanúsítottat
Milliós sikkasztás Marosvásárhelyen: őrizetbe vették a gyanúsítottat
2026. február 03., kedd

Milliós sikkasztás Marosvásárhelyen: őrizetbe vették a gyanúsítottat
2026. február 03., kedd

A miniszterelnök az Azomureș vegyipari kombinátról egyeztetett a felekkel

A marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinát tulajdonosa, az Ameropa Grains Románia küldöttségét fogadta kedden hivatalában Ilie Bolojan miniszterelnök.

A miniszterelnök az Azomureș vegyipari kombinátról egyeztetett a felekkel
A miniszterelnök az Azomureș vegyipari kombinátról egyeztetett a felekkel
2026. február 03., kedd

A miniszterelnök az Azomureș vegyipari kombinátról egyeztetett a felekkel
2026. február 03., kedd

Közkutakat fúrnak adományokból a Kis-Küküllő mentén

Egyházi épületek udvarára, a Magyar Református Szeretetszolgálat támogatásával fúrnak közkutakat Kis-Küküllő menti településeken, így próbálva kivédeni a tavaly előállt nehézségeket, amikor hónapokig nem volt megfelelő ivóvize a lakosságnak.

Közkutakat fúrnak adományokból a Kis-Küküllő mentén
Közkutakat fúrnak adományokból a Kis-Küküllő mentén
2026. február 03., kedd

Közkutakat fúrnak adományokból a Kis-Küküllő mentén
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!