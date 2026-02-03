Milliós sikkasztás Marosvásárhelyen: őrizetbe vették a gyanúsítottat

Őrizetbe vette kedden a Maros megyei rendőrség azt a marosvásárhelyi férfit, akit lakószövetségek pénzügyeinek szabálytalan kezelésével és sikkasztással gyanúsítanak. A vagyonát zárolták.

Házkutatást tartottak egy 42 éves marosvásárhelyi férfinél, aki ellen különösen súlyos következményekkel járó sikkasztás gyanúja miatt folyik nyomozás – tájékoztatott a Maros megyei rendőrség. Hozzátették, az akció marosvásárhelyi lakástulajdonosi társulások adminisztrációjában feltételezett szabálytalanságokra irányult. Mint közölték, az eddig összegyűjtött bizonyítékok alapján

Ugyanakkor a hatóságok biztosítási intézkedésként zár alá vették az érintett vagyonát 4 369 400 lej értékhatárig. A nyomozás tovább folytatódik.

Mint arról többször beszámoltunk, tavaly márciusban derült ki, hogy több marosvásárhelyi lakószövetségnek milliós tartozása van a regionális vízszolgáltató irányába, és mindegyiknek ugyanaz a személy az adminisztrátora. A lakók rendszeresen fizették a szolgáltatás ellenértékét, de az illetékes azt nem küldte vagy nem adta tovább a szolgáltatónak. Az ügyben több alkalommal végeztek házkutatásokat a hatóságok.