Nagyszabású rendőrségi akció: több mint 89 ezer csomag cigarettát foglaltak le

Jelentős pénzösszeget foglaltak le a rendőrök
Fotó: Maros megyei rendőrség
Tíz helyszínen tartottak házkutatást a rendőrök Maros megyében egy csempészettel kapcsolatos ügyben január második felében. Több gyanúsítottat állítottak elő, és jelentős készpénzt is lefoglaltak.
Nagyszabású rendőrségi akció zajlott csempészet megalapozott gyanúja miatt Maros megyében január 16. és 30. között. A nyomozók
– közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya. A nyomozás során Maros megyében összesen tíz házkutatást tartottak, valamint két közúti ellenőrzést végeztek. Ezek eredményeként
Emellett jelentős mennyiségű készpénzt is lefoglaltak, amely feltehetően adózatlan jövedéki termékek kereskedelméből származott: több mint 960 800 lejt, 17 440 eurót, 715 amerikai dollárt és 473 500 forintot. Január 17-én
Később a bíróság az egyik előzetes letartóztatásban lévő személy esetében ezt házi őrizetre változtatta.
A műveleteket a Maros megyei rendőrség mellett a csendőrség is segítette.
