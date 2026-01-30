Nagyszabású rendőrségi akció: több mint 89 ezer csomag cigarettát foglaltak le

Tíz helyszínen tartottak házkutatást a rendőrök Maros megyében egy csempészettel kapcsolatos ügyben január második felében. Több gyanúsítottat állítottak elő, és jelentős készpénzt is lefoglaltak.

Székelyhon 2026. január 30., 18:002026. január 30., 18:00

Nagyszabású rendőrségi akció zajlott csempészet megalapozott gyanúja miatt Maros megyében január 16. és 30. között. A nyomozók

olyan személyeket vizsgáltak, akik a gyanú szerint nagy mennyiségben árultak és tároltak csempészett árut

– közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya. A nyomozás során Maros megyében összesen tíz házkutatást tartottak, valamint két közúti ellenőrzést végeztek. Ezek eredményeként

több mint 89 ezer csomag cigarettát, 808 liter etil-alkoholt, 59 darab P1-es kategóriájú pirotechnikai eszközt, három hamis bankjegyet, különböző iratokat és más bizonyítékokat foglaltak le.

Emellett jelentős mennyiségű készpénzt is lefoglaltak, amely feltehetően adózatlan jövedéki termékek kereskedelméből származott: több mint 960 800 lejt, 17 440 eurót, 715 amerikai dollárt és 473 500 forintot. Január 17-én

öt személyt órára őrizetbe vettek. Közülük kettőt 30 napos előzetes letartóztatásba helyeztek, három esetben pedig házi őrizetet rendeltek el.