Több különböző helyszínre is égő száraz növényzet miatt riasztották a tűzoltókat Maros megyében.

Az egyik tűzeset Marosvásárhelyen, a Hidegvölgy nevű városrészen keletkezett, ahol száraz növényzet és háztartási hulladék kapott lángra. A tüzet a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók oltják.

Egy másik tűzeset a Déda községhez tartozó Maroskövesden történt, ahol szintén száraz növényzet gyulladt meg. Itt a dédai tűzoltók avatkoznak be a lángok megfékezésére – tájékoztat a Maros megyei katasztrófavédelem.