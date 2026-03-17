Képünk illusztráció
Fotó: Barabás Ákos
Több különböző helyszínre is égő száraz növényzet miatt riasztották a tűzoltókat Maros megyében.
2026. március 17., 20:03
2026. március 17., 20:57
Az egyik tűzeset Marosvásárhelyen, a Hidegvölgy nevű városrészen keletkezett, ahol száraz növényzet és háztartási hulladék kapott lángra. A tüzet a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók oltják.
Egy másik tűzeset a Déda községhez tartozó Maroskövesden történt, ahol szintén száraz növényzet gyulladt meg. Itt a dédai tűzoltók avatkoznak be a lángok megfékezésére – tájékoztat a Maros megyei katasztrófavédelem.
Kedden este két másik helyen is hasonló tűzről érkezett jelentés. Száraz növényzet kapott lángra Szászrégen területén, a Görgény partján, a tűzesethez a szászrégeni hivatásos tűzoltókat riasztották. Csittszentiván közelében a Maros partján keletkezett tűzhöz Marosvásárhelyről az Azomaros vegyipari kombináttól vonultak ki a tűzoltók. Mindkét helyszínen jelenleg is dolgoznak a lángok megfékezésén.
szóljon hozzá!