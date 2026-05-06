Lefaragásokkal és hitelekkel áll össze az idei költségvetés Maros Megye Tanácsánál

Csütörtökön szavaznak Maros Megye Tanácsának költségvetéséről

Csütörtökön szavaznak Maros Megye Tanácsának költségvetéséről

Fotó: Haáz Vince

Elfogadhatják csütörtökön Maros Megye Tanácsának költségvetését, amely a tervezet szerint 552 millió lej bevétellel és 615 millió lej kiadással számol. A tavalyinál kisebb keretből gazdálkodnak, miközben több pályázat önrészét idén kell kifizetni.

Simon Virág

2026. május 06., 12:532026. május 06., 12:53

A Maros megyei önkormányzat honlapján közzétett tervezet szerint idén Maros Megye Tanácsának saját költségvetése 552 millió lej bevételt és 615 millió lej kiadást irányoz elő. A 63 millió lejes különbséget a korábbi években felhalmozott költségvetési többletből fedezik.

  • A megyei önkormányzat saját bevételeit 198 millió lejre becsülik, amely a jövedelemadóból visszaosztott összegekből, adókból és bérleti díjakból származik.

  • A központi költségvetésből 223 millió lejt kap a megye,

  • állami támogatásként 59 millió lejt,

  • míg az európai uniós és egyéb pályázatok összege 71 millió lej.

A jelenleg zajló, a megye költségvetésében is szereplő uniós támogatások közül

kiemelt a Nyárádremete–Szováta közötti 153-as megyei út korszerűsítése és felújítása, a megyei tanács épületének hőszigetelése, valamint a mikházi régészeti park bővítése.

A Maros megyei tanács partnerként részt vesz a marosvásárhelyi Megyei Klinikai Kórház fejlesztésében, a rákdiagnosztikai és kezelési eszközök 28 millió lej értékű beszerzésében, a kórházi fertőzések kockázatának csökkentésére irányuló fejlesztésekben 20 millió lej értékben, valamint az orvosi egyetem által kezdeményezett Ergopolis nevű műszaki oktatási projektben, amelynek értéke 13 millió lej.

Több a feladatra készülnek

Péter Ferenc megyei tanácselnök az idei költségvetés kapcsán elmondta, hogy négymillió lejjel kevesebbel számolnak, mint előző évben.

A pénz ugyan kevesebb, de a feladat sokkal több,

hiszen számos pályázat önrészét most kell fizetni, ráadásul orvosi felszereléseket is vásárolniuk kell, új beruházásokat kell eszközölniük, hogy a hozzájuk tartozó intézmények működni tudjanak.

„Mindenhonnan kicsit lefaragtunk, és reménykedünk, hogy év közben ránk tekintenek Bukarestből, és kiegészítik a költségvetést, hogy minden feladatunknak eleget tudjunk tenni. Odafigyelünk arra, hogy minden intézményünk – a szociális ellátórendszertől az egészségügyig – működőképes legyen,

Idézet
tudjuk utalni a fizetéseket és kifizetni a számlákat, tudjuk fenntartani az épületeket.

Az önrész fedezésére elindított kölcsön nagy részét jóváhagyták, 47 millió lejre van szükségünk, negyven millió lejt hagytak jóvá. A maradék hétmillió lejes kölcsönt újra fogjuk kérni, hiszen idén nagy kifizetések várnak ránk, ezek közül az első az Ergopolis pályázathoz való hozzájárulásunk lesz.”

Maros megye költségvetését május 7-én tervezik elfogadni, az önkormányzati ülést élőben közvetítik a megyei tanács közösségi oldalán. A költségvetés-tervezet itt tanulmányozható.

Marosszék
A kormánybuktatás után George Simion már azt kéri a magyaroktól, hogy csatlakozzanak az AUR-hoz
Biciklizni indultak a gyerekekkel, végül menekülniük kellett a medve elől
Bajnokverés után jött az elismerés: két FK Csíkszereda-játékos az álomcsapatban
Megbukott a Bolojan-kormány, elfogadta a parlament a bizalmatlansági indítványt
Az FK Csíkszereda megcsinálta, a Sepsi OSK tovább küzd érte – Helyzetbe hozunk!
Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
2026. május 05., kedd

Tízezer virágból készül el Marosvásárhely főterének dísze

Helyére került kedden Marosvásárhely központjában a virágórát működtető szerkezet, a kör alakú ágyást pedig a következő két napban ültetik be. Közben a belváros több pontját is virágkompozíciókkal díszítik.

A városi támogatás ellenére is lesznek fizetős helyszínek a Taste of Transylvania butikfesztiválon

Michelin-csillagos séfeket is ígér a Marosvásárhelyen első alkalommal megszervezendő Taste of Transylvania butikfesztivál. A júniusi közepi eseménynek a vár ad otthont, és lesznek olyan helyszínek, amelyeket csak belépőjeggyel lehet látogatni.

Utasokat szállító kisbusz gyulladt ki Balavásáron

Tűz ütött ki egy személyszállító kisbuszban Balavásáron, a 13-as országúton, kedden kora délután. A járműben többen is tartózkodtak.

Telekvita árnyékolja be a nagyberuházást. Kisajátítások várhatók?

Kiterjedhet magánterületekre és per tárgyát képező telkekre is a marosvásárhelyi városháza által bejelentett Maros parkjai beruházás. Az érintettek szerint nem egyeztettek velük. A városháza jelezte: közérdekű beruházáskor lehetséges a kisajátítás is.

Felborult egy autó, többen megsérültek

Közúti baleset történt a Maros megyei Hagymásbodonon: hat ember utazott egy autóban, amely felborult kedden délelőtt.

Csónakkal mentették ki a folyó közepén rekedt kutyát a tűzoltók

Egy Maros közepén rekedt kutyát mentettek ki hétfőn a tűzoltók a folyó marosludasi szakaszán – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

Ötéves gyermek sérült meg egy Kovászna megyei balesetben

Ötéves gyermek is megsérült abban a balesetben, amely Illyefalva közelében történt vasárnap este.

Keverék kutyák napja a Somostetőn – a szépség nem törzskönyv kérdése

Különleges eseményre készül a Marosvásárhelyi Állatkert és a Somostető Igazgatósága: Szépséghez nem kell törzskönyv címmel szerveznek rendezvényt a keverék kutyáknak május 10-én.

Lopott autóval, ittasan menekült a rendőrök elől egy kiskorú – baleset lett a vége

Súlyos bűncselekmény-sorozatot követett el egy mindössze 17 éves fiú Maros megyében: ittasan, lopott autóval próbált elmenekülni a rendőrök elől, ám üldözése balesetbe torkollott.

Négy személy sérült meg egy balesetben Segesvárnál

Két autó ütközött Segesvár Marosvásárhely felőli kijáratánál vasárnap koradélután, többen megsérültek.

