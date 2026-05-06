Lefaragásokkal és hitelekkel áll össze az idei költségvetés Maros Megye Tanácsánál

Elfogadhatják csütörtökön Maros Megye Tanácsának költségvetését, amely a tervezet szerint 552 millió lej bevétellel és 615 millió lej kiadással számol. A tavalyinál kisebb keretből gazdálkodnak, miközben több pályázat önrészét idén kell kifizetni.

Simon Virág 2026. május 06., 12:532026. május 06., 12:53

A Maros megyei önkormányzat honlapján közzétett tervezet szerint idén Maros Megye Tanácsának saját költségvetése 552 millió lej bevételt és 615 millió lej kiadást irányoz elő. A 63 millió lejes különbséget a korábbi években felhalmozott költségvetési többletből fedezik. A megyei önkormányzat saját bevételeit 198 millió lejre becsülik, amely a jövedelemadóból visszaosztott összegekből, adókból és bérleti díjakból származik.

A központi költségvetésből 223 millió lejt kap a megye,

állami támogatásként 59 millió lejt,

míg az európai uniós és egyéb pályázatok összege 71 millió lej. A jelenleg zajló, a megye költségvetésében is szereplő uniós támogatások közül

kiemelt a Nyárádremete–Szováta közötti 153-as megyei út korszerűsítése és felújítása, a megyei tanács épületének hőszigetelése, valamint a mikházi régészeti park bővítése.

A Maros megyei tanács partnerként részt vesz a marosvásárhelyi Megyei Klinikai Kórház fejlesztésében, a rákdiagnosztikai és kezelési eszközök 28 millió lej értékű beszerzésében, a kórházi fertőzések kockázatának csökkentésére irányuló fejlesztésekben 20 millió lej értékben, valamint az orvosi egyetem által kezdeményezett Ergopolis nevű műszaki oktatási projektben, amelynek értéke 13 millió lej. Több a feladatra készülnek Péter Ferenc megyei tanácselnök az idei költségvetés kapcsán elmondta, hogy négymillió lejjel kevesebbel számolnak, mint előző évben.

A pénz ugyan kevesebb, de a feladat sokkal több,

hiszen számos pályázat önrészét most kell fizetni, ráadásul orvosi felszereléseket is vásárolniuk kell, új beruházásokat kell eszközölniük, hogy a hozzájuk tartozó intézmények működni tudjanak. „Mindenhonnan kicsit lefaragtunk, és reménykedünk, hogy év közben ránk tekintenek Bukarestből, és kiegészítik a költségvetést, hogy minden feladatunknak eleget tudjunk tenni. Odafigyelünk arra, hogy minden intézményünk – a szociális ellátórendszertől az egészségügyig – működőképes legyen,

tudjuk utalni a fizetéseket és kifizetni a számlákat, tudjuk fenntartani az épületeket.