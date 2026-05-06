Lefaragásokkal és hitelekkel áll össze az idei költségvetés Maros Megye Tanácsánál

Csütörtökön szavaznak Maros Megye Tanácsának költségvetéséről
Fotó: Haáz Vince
Elfogadhatják csütörtökön Maros Megye Tanácsának költségvetését, amely a tervezet szerint 552 millió lej bevétellel és 615 millió lej kiadással számol. A tavalyinál kisebb keretből gazdálkodnak, miközben több pályázat önrészét idén kell kifizetni.
A Maros megyei önkormányzat honlapján közzétett tervezet szerint idén Maros Megye Tanácsának saját költségvetése 552 millió lej bevételt és 615 millió lej kiadást irányoz elő. A 63 millió lejes különbséget a korábbi években felhalmozott költségvetési többletből fedezik.
A megyei önkormányzat saját bevételeit 198 millió lejre becsülik, amely a jövedelemadóból visszaosztott összegekből, adókból és bérleti díjakból származik.
A központi költségvetésből 223 millió lejt kap a megye,
állami támogatásként 59 millió lejt,
míg az európai uniós és egyéb pályázatok összege 71 millió lej.
A jelenleg zajló, a megye költségvetésében is szereplő uniós támogatások közül
A Maros megyei tanács partnerként részt vesz a marosvásárhelyi Megyei Klinikai Kórház fejlesztésében, a rákdiagnosztikai és kezelési eszközök 28 millió lej értékű beszerzésében, a kórházi fertőzések kockázatának csökkentésére irányuló fejlesztésekben 20 millió lej értékben, valamint az orvosi egyetem által kezdeményezett Ergopolis nevű műszaki oktatási projektben, amelynek értéke 13 millió lej.
Péter Ferenc megyei tanácselnök az idei költségvetés kapcsán elmondta, hogy négymillió lejjel kevesebbel számolnak, mint előző évben.
hiszen számos pályázat önrészét most kell fizetni, ráadásul orvosi felszereléseket is vásárolniuk kell, új beruházásokat kell eszközölniük, hogy a hozzájuk tartozó intézmények működni tudjanak.
„Mindenhonnan kicsit lefaragtunk, és reménykedünk, hogy év közben ránk tekintenek Bukarestből, és kiegészítik a költségvetést, hogy minden feladatunknak eleget tudjunk tenni. Odafigyelünk arra, hogy minden intézményünk – a szociális ellátórendszertől az egészségügyig – működőképes legyen,
Az önrész fedezésére elindított kölcsön nagy részét jóváhagyták, 47 millió lejre van szükségünk, negyven millió lejt hagytak jóvá. A maradék hétmillió lejes kölcsönt újra fogjuk kérni, hiszen idén nagy kifizetések várnak ránk, ezek közül az első az Ergopolis pályázathoz való hozzájárulásunk lesz.”
Maros megye költségvetését május 7-én tervezik elfogadni, az önkormányzati ülést élőben közvetítik a megyei tanács közösségi oldalán. A költségvetés-tervezet itt tanulmányozható.
