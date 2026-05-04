Ötéves gyermek sérült meg egy Kovászna megyei balesetben

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Ötéves gyermek is megsérült abban a balesetben, amely Illyefalva közelében történt vasárnap este.
2026. május 04., 16:032026. május 04., 16:03
2026. május 04., 16:152026. május 04., 16:15
Az elsődleges helyszíni vizsgálatok szerint egy személygépkocsi vezetője – egyelőre tisztázatlan körülmények között – nekiütközött az útszéli szalagkorlátnak, majd a jármű lesodródott az úttestről.
Mindkettőjüket kórházba szállították szakorvosi ellátásra.
A rendőrök alkoholszondával tesztelték a sofőrt, amelynek eredménye szerint nem állt alkohol befolyása alatt a történtek idején – olvasható a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.
Különleges eseményre készül a Marosvásárhelyi Állatkert és a Somostető Igazgatósága: Szépséghez nem kell törzskönyv címmel szerveznek rendezvényt a keverék kutyáknak május 10-én.
Súlyos bűncselekmény-sorozatot követett el egy mindössze 17 éves fiú Maros megyében: ittasan, lopott autóval próbált elmenekülni a rendőrök elől, ám üldözése balesetbe torkollott.
Két autó ütközött Segesvár Marosvásárhely felőli kijáratánál vasárnap koradélután, többen megsérültek.
Késik az idénykezdés a marosvásárhelyi Víkendtelepen: a medencék egyelőre üresek, a nagy játszótér karbantartás miatt zárva van, a csónakázó tisztítása pedig csak részben készült el. A hivatalos nyitást május végére tervezik.
Eltűnt személyként keresi a Maros megyei rendőrség az 58 éves Gabor Viorelt, aki a pénteki nap folyamán elhagyta a Gheorghe Marinescu utcai kórházat Marosvásárhelyen. Az eltűnt személy szombaton holtan került elő.
Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.
Lomtalanítási és textilhulladék-gyűjtési kampány indul május elsején Marosvásárhelyen – újdonságként idén veszélyes hulladékok is leadhatók. Az akció egy hónapig tart, minden városrészen három napig lesznek elérhetők a gyűjtőpontok.
Nem kérdés, hogy spórolósabb év lesz az idei Marosvásárhelyen, kevesebb pénz jut a kulturális és sporttevékenységekre. Folytatják azonban az elkezdett beruházásokat, iskolák felújítását és bölcsődék építését. Készenléti hitel megnyitására is készülnek.
Erősebb volt a kezdés, mint vártuk – írják a marosvásárhelyi repülőtér közösség oldalán egy hónappal azután, hogy új menetrenddel, tíz célállomással bővítettek.
Szaporodott a marosvásárhelyi állatkert állománya az elmúlt hetekben, több kis állat is megszületett. Május elsején, pénteken is meg lehet nézni ezeket.
szóljon hozzá!