Ötéves gyermek sérült meg egy Kovászna megyei balesetben

Ötéves gyermek is megsérült abban a balesetben, amely Illyefalva közelében történt vasárnap este.

Székelyhon 2026. május 04., 16:032026. május 04., 16:03 2026. május 04., 16:152026. május 04., 16:15

Az elsődleges helyszíni vizsgálatok szerint egy személygépkocsi vezetője – egyelőre tisztázatlan körülmények között – nekiütközött az útszéli szalagkorlátnak, majd a jármű lesodródott az úttestről.

A baleset következtében a sofőr, valamint utasa, egy ötéves gyermek megsérült.