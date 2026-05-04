Nőtt az egészségbiztosítással nem rendelkezők száma, de a biztosító bevétele is

Tavaly nyár óta több mint 8000-el nőtt az egészségbiztosítással nem rendelkezők száma a megyében. Jó részüket a korábbi társbiztosítottak teszik ki

Több mint 50 ezer Hargita megyeinek nincs egészségbiztosítása – ez a kategória növekedett a társbiztosítás megszűnése óta, ugyanis sok érintett nem vált járulékfizetővé. Ám ezzel párhuzamosan az egészségbiztosítási pénztár bevételei mégis nőttek.

2026. május 04., 07:58

Hargita megyében majdnem minden hatodik ember egészségbiztosítás nélkül él, ez megyei viszonylatban több mint 50 ezer embert jelent a 291 950 fős népességből. Az egészségbiztosítással nem rendelkezők köre tavaly nyár óta megnőtt, akkor szűnt meg ugyanis a társbiztosítás,

a korábbi társbiztosítottak többsége pedig azóta se vált biztosítottá

– valószínűsítik a megyei egészségbiztosítási pénztár új vezérigazgatója által kérésünkre elküldött adatok. Karda István múlt hónap óta vezeti az intézményt, amióta Duda Tihamér korábbi vezérigazgató nyugdíjba ment. korábban írtuk A társbiztosítás megszűnése miatt nagyon sokan maradtak egészségbiztosítás nélkül Hargita megyében Lejárt az egyhónapos „türelmi” időszak a társbiztosítás augusztustól való megszűnése óta. A korábbi Hargita megyei társbiztosítottaknak azonban csak egy nagyon kis része fizette be az első hozzájárulást, hogy megmaradjon egészségbiztosítása. A társbiztosítás, amely révén egy jövedelemmel nem rendelkező személy kereső családtagja által biztosítottá válhatott, tavaly augusztustól szűnt meg. A megyei egészségbiztosítási pénztár tavaly júliusi adatai szerint 9211 társbiztosított volt a megyében, és a múlt havi adatok arra utalnak, hogy jó részük azóta sem vált biztosítottá. A két adatsor összevetéséből kiderül, hogy az említett időszakban 2180-nal nőtt azoknak a száma, akik nem rendelkeznek jövedelemmel, de fizetik az egészségbiztosítási hozzájárulást – ők korábbi társbiztosítottak.

Megnőtt azoknak a száma is, akik nem rendelkeznek jövedelemmel, és egy családtagjuk fizeti utánuk a hozzájárulást

– tavaly júliusban még csak egy ilyen személy szerepelt a nyilvántartásban, múlt hónapban viszont már 315. Ők szintén korábbi társbiztosítottak lehetnek. Hirdetés A járulékot fizető egyéni vállalkozók száma 260-nal nőtt, ha őket is a korábbi társbiztosítottak csoportjához soroljuk, akkor is csaknem 7000 olyan személy maradt, aki azóta sem vált újra biztosítottá. Erre utal az is, hogy

a biztosítottak száma 8279-cel csökkent tavaly július óta, 247 307-ről 239 028-ra.

Azaz 44 600-ról majdnem 53 000-re nőtt azoknak a száma, akik egészségbiztosítás nélkül élnek – ez nagyjából 18 százalékos növekedés. Az adatokból az is kitűnik, hogy tavaly nyár óta az alkalmazottak száma is csökkent, vagyis azoké, akiknek a fizetéséből vonják le havonta az egészségbiztosítási hozzájárulást. Az ő számuk 1861-gyel (75 491-ről 73 630-ra) csökkent tavaly július óta. 23,6 millió lejes bevételnövekedés az első negyedévben A biztosítottak számának a csökkenése ellenére a megyei egészségbiztosítási pénztár bevételei nőttek. A frissen elkészült kimutatás alapján Karda István elmondta, hogy az idei első negyedév adatait összevetették a múlt év azonos időszakának adataival, és ez

15,4 százalékos növekedést mutat az egészségbiztosítási hozzájárulásokból származó bevétel esetében.