Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nőtt az egészségbiztosítással nem rendelkezők száma, de a biztosító bevétele is

Tavaly nyár óta több mint 8000-el nőtt az egészségbiztosítással nem rendelkezők száma a megyében. Jó részüket a korábbi társbiztosítottak teszik ki

Tavaly nyár óta több mint 8000-el nőtt az egészségbiztosítással nem rendelkezők száma a megyében. Jó részüket a korábbi társbiztosítottak teszik ki

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több mint 50 ezer Hargita megyeinek nincs egészségbiztosítása – ez a kategória növekedett a társbiztosítás megszűnése óta, ugyanis sok érintett nem vált járulékfizetővé. Ám ezzel párhuzamosan az egészségbiztosítási pénztár bevételei mégis nőttek.

Széchely István

2026. május 04., 07:582026. május 04., 07:58

2026. április 30., 18:002026. április 30., 18:00

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hargita megyében majdnem minden hatodik ember egészségbiztosítás nélkül él, ez megyei viszonylatban több mint 50 ezer embert jelent a 291 950 fős népességből. Az egészségbiztosítással nem rendelkezők köre tavaly nyár óta megnőtt, akkor szűnt meg ugyanis a társbiztosítás,

a korábbi társbiztosítottak többsége pedig azóta se vált biztosítottá

– valószínűsítik a megyei egészségbiztosítási pénztár új vezérigazgatója által kérésünkre elküldött adatok. Karda István múlt hónap óta vezeti az intézményt, amióta Duda Tihamér korábbi vezérigazgató nyugdíjba ment.

korábban írtuk

A társbiztosítás megszűnése miatt nagyon sokan maradtak egészségbiztosítás nélkül Hargita megyében
A társbiztosítás megszűnése miatt nagyon sokan maradtak egészségbiztosítás nélkül Hargita megyében

Lejárt az egyhónapos „türelmi” időszak a társbiztosítás augusztustól való megszűnése óta. A korábbi Hargita megyei társbiztosítottaknak azonban csak egy nagyon kis része fizette be az első hozzájárulást, hogy megmaradjon egészségbiztosítása.

A társbiztosítás, amely révén egy jövedelemmel nem rendelkező személy kereső családtagja által biztosítottá válhatott, tavaly augusztustól szűnt meg. A megyei egészségbiztosítási pénztár tavaly júliusi adatai szerint 9211 társbiztosított volt a megyében, és a múlt havi adatok arra utalnak, hogy jó részük azóta sem vált biztosítottá.

A két adatsor összevetéséből kiderül, hogy az említett időszakban 2180-nal nőtt azoknak a száma, akik nem rendelkeznek jövedelemmel, de fizetik az egészségbiztosítási hozzájárulást – ők korábbi társbiztosítottak.

Megnőtt azoknak a száma is, akik nem rendelkeznek jövedelemmel, és egy családtagjuk fizeti utánuk a hozzájárulást

– tavaly júliusban még csak egy ilyen személy szerepelt a nyilvántartásban, múlt hónapban viszont már 315. Ők szintén korábbi társbiztosítottak lehetnek.

Hirdetés

A járulékot fizető egyéni vállalkozók száma 260-nal nőtt, ha őket is a korábbi társbiztosítottak csoportjához soroljuk, akkor is csaknem 7000 olyan személy maradt, aki azóta sem vált újra biztosítottá. Erre utal az is, hogy

a biztosítottak száma 8279-cel csökkent tavaly július óta, 247 307-ről 239 028-ra.

Azaz 44 600-ról majdnem 53 000-re nőtt azoknak a száma, akik egészségbiztosítás nélkül élnek – ez nagyjából 18 százalékos növekedés.

Az adatokból az is kitűnik, hogy tavaly nyár óta az alkalmazottak száma is csökkent, vagyis azoké, akiknek a fizetéséből vonják le havonta az egészségbiztosítási hozzájárulást. Az ő számuk 1861-gyel (75 491-ről 73 630-ra) csökkent tavaly július óta.

23,6 millió lejes bevételnövekedés az első negyedévben

A biztosítottak számának a csökkenése ellenére a megyei egészségbiztosítási pénztár bevételei nőttek. A frissen elkészült kimutatás alapján Karda István elmondta, hogy az idei első negyedév adatait összevetették a múlt év azonos időszakának adataival, és ez

15,4 százalékos növekedést mutat az egészségbiztosítási hozzájárulásokból származó bevétel esetében.

A múlt év első három hónapjában 153,1 millió lejt tett ki ez az összeg, idén pedig már 176,8 milliót.

A bevételnövekedésre az ad magyarázatot, hogy összességében ugyan csökkent a biztosítottak száma, de jelentősen megnőtt a járulékfizetők részaránya azokéval szemben, akik alanyi jogon biztosítottak (pl. a kiskorúak). A kormány ugyanis a költségvetési hiány csökkentése érdekében tavaly nyáron több olyan biztosítotti kategória esetében kötelezővé tette a járulékfizetést, amelyek addig ingyenesen voltak jogosultak az egészségbiztosításra. Így levonják már az egészségbiztosítást

  • a 3000 lejnél nagyobb nyugdíjat kapó idősek járandóságának 3000 lejt meghaladó részéből (10 százalékot),

  • a munkanélküli segélyből,

  • a felzárkóztatási minimáljövedelemből (korábban szociális segély),

  • a gyermeknevelési, illetve örökbefogadási szabadságon lévő szülők havi jövedelméből,

  • a korábbi politikai üldözöttek, munkaszolgálatosok, deportáltak, forradalmárok, háborús veteránok, valamint leszármazottaik havi jövedelméből,

  • de kiterjesztették ezt a szerzetesrendek tagjaira is.

Hargita megye Egészségügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Több ezren vettek részt az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen Nagyváradon
Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
Eldőlt: Románia idén nem jut vissza a divízió I/A értékcsoportba
Haditechnika érkezik Erdélybe, nem kell pánikolni a konvojok miatt
Bizalom, tisztelet és játékosság: Nagy-Rozsnyai Lotti és Kosz Zsolt nyerő párosa
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Több ezren vettek részt az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen Nagyváradon
Székelyhon

Több ezren vettek részt az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen Nagyváradon
Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
Székelyhon

Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
Eldőlt: Románia idén nem jut vissza a divízió I/A értékcsoportba
Székely Sport

Eldőlt: Románia idén nem jut vissza a divízió I/A értékcsoportba
Haditechnika érkezik Erdélybe, nem kell pánikolni a konvojok miatt
Krónika

Haditechnika érkezik Erdélybe, nem kell pánikolni a konvojok miatt
Bizalom, tisztelet és játékosság: Nagy-Rozsnyai Lotti és Kosz Zsolt nyerő párosa
Székely Sport

Bizalom, tisztelet és játékosság: Nagy-Rozsnyai Lotti és Kosz Zsolt nyerő párosa
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Nőileg

Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 03., vasárnap

A fővárosban is Ilie Bolojan melletti szimpátiatüntetést tartottak

Néhány százan gyűltek össze vasárnap este a bukaresti Győzelem (Victoriei) téren az Ilie Bolojan melletti szimpátiatüntetésen.

A fővárosban is Ilie Bolojan melletti szimpátiatüntetést tartottak
A fővárosban is Ilie Bolojan melletti szimpátiatüntetést tartottak
2026. május 03., vasárnap

A fővárosban is Ilie Bolojan melletti szimpátiatüntetést tartottak
Hirdetés
2026. május 03., vasárnap

Több ezren vettek részt az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen Nagyváradon

Körülbelül négyezren vettek részt vasárnap Nagyváradon az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen.

Több ezren vettek részt az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen Nagyváradon
Több ezren vettek részt az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen Nagyváradon
2026. május 03., vasárnap

Több ezren vettek részt az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen Nagyváradon
2026. május 03., vasárnap

Nem kegyelmeztek: 5 óra alatt 40 ezer lejre bírságolták a sofőröket az A1-es autópályán

Csaknem duplájával haladta meg a megengedett sebességet egy autós az A1-es autópályán, ráadásul a jogosítványa is le volt járva. Az ellenőrzések során több szabálytalan sofőrt is lefüleltek a rendőrök, a kiszabott bírságok értéke 40 ezer lejre rúg.

Nem kegyelmeztek: 5 óra alatt 40 ezer lejre bírságolták a sofőröket az A1-es autópályán
Nem kegyelmeztek: 5 óra alatt 40 ezer lejre bírságolták a sofőröket az A1-es autópályán
2026. május 03., vasárnap

Nem kegyelmeztek: 5 óra alatt 40 ezer lejre bírságolták a sofőröket az A1-es autópályán
2026. május 03., vasárnap

Rengett a föld Sepsiszentgyörgy közelében

A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt vasárnap 12 óra 14 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben, mindössze 64 kilométerre Sepsiszentgyörgytől.

Rengett a föld Sepsiszentgyörgy közelében
Rengett a föld Sepsiszentgyörgy közelében
2026. május 03., vasárnap

Rengett a föld Sepsiszentgyörgy közelében
Hirdetés
2026. május 03., vasárnap

Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton

Több mint 140 alkohol vagy drog hatása alatt vezető sofőrt füleltek le a rendőrök szombat éjjel, egy átfogó ellenőrző akció keretein belül.

Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton
Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton
2026. május 03., vasárnap

Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton
2026. május 03., vasárnap

Ittas sofőr okozhatott halálos kimenetelű balesetet Argeș megyében

Tragikus kimenetelű közúti baleset történt vasárnapra virradóra Câmpulungon: egy fiatalember életét vesztette.

Ittas sofőr okozhatott halálos kimenetelű balesetet Argeș megyében
Ittas sofőr okozhatott halálos kimenetelű balesetet Argeș megyében
2026. május 03., vasárnap

Ittas sofőr okozhatott halálos kimenetelű balesetet Argeș megyében
2026. május 03., vasárnap

Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön

Fagyos reggelre ébredtek a Székelyföldiek: a települések többségében mínusz tartományban volt a hőmérők higanyszála a hajnali órákban, Csíkszereda ugyanakkor ismét az ország leghidegebb lakott települése volt vasárnap reggel.

Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
2026. május 03., vasárnap

Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
Hirdetés
2026. május 03., vasárnap

A turulmadár visszaszáll: Kézdiszék

Nem hősködés, hanem értékekhez való ragaszkodás egyik legfőbb nemzeti jelképünkre hivatkozni, művészeti alkotásokon, emlékműveken megjeleníteni. Sorozatunkban a turulmadár székelyföldi útját követjük – a legkeletibb bástyával, Kézdiszékkel indítunk.

A turulmadár visszaszáll: Kézdiszék
A turulmadár visszaszáll: Kézdiszék
2026. május 03., vasárnap

A turulmadár visszaszáll: Kézdiszék
2026. május 02., szombat

Ausztriai autópályán rabolta el volt barátnőjét egy Maros megyei férfi

Elrabolta volt barátnőjét egy maroslekencei férfi, aki ellen korábban távoltartási rendeletet is kiállított a Szeben megyei rendőrség.

Ausztriai autópályán rabolta el volt barátnőjét egy Maros megyei férfi
Ausztriai autópályán rabolta el volt barátnőjét egy Maros megyei férfi
2026. május 02., szombat

Ausztriai autópályán rabolta el volt barátnőjét egy Maros megyei férfi
2026. május 02., szombat

Szent Flórián-domborművet avattak Gyergyóalfaluban

A tűzoltók védőszentjét, Szent Flóriánt ábrázoló réz domborművet helyeztek el szombaton Gyergyóalfaluban a helyi tűzoltólaktanya falán. Az esemény is igazolja, az önkéntes tűzoltók kiemelten fontos szerepet töltenek be a község életében.

Szent Flórián-domborművet avattak Gyergyóalfaluban
Szent Flórián-domborművet avattak Gyergyóalfaluban
2026. május 02., szombat

Szent Flórián-domborművet avattak Gyergyóalfaluban
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!