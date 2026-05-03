Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton

Több mint 140 alkohol vagy drog hatása alatt vezető sofőrt füleltek le a rendőrök szombat éjjel, egy átfogó ellenőrző akció keretein belül.

Székelyhon 2026. május 03., 13:372026. május 03., 13:37

Az országos szintű akció alkalmával 134 autóvezetőnél mutatták ki, hogy alkoholt fogyasztott mielőtt a kormányhoz ült volna, 52 sofőr esetében 40 mg/l feletti értéket mutatott ki a készülék a Román Rendőrség (IGPR) vasárnapi közleménye szerint, melyet az Agerpres szemlézett.

A tiltott szerek fogyasztását 10 járművezetőnél mutatta ki a gyorsteszt.