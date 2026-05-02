Várják a Kaptárba az új dokumentumfilmeket

A szemlére beérkezett alkotások

A szemlére beérkezett alkot

Fotó: Kaptár dokumentumfilmszemle/Facebook

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ 2026. október 9-18. között ötödik alkalommal szervezi meg a Kaptár dokumentumfilm-szemlét, amelybe 2020 után Romániában készült alkotásokkal nevezhetnek be a filmkészítők.

Bodor Tünde

2026. május 02., 16:272026. május 02., 16:27

A szemle célja teret adni a dokumentumfilm-alkotók és -fogyasztók közeledésének, az új filmek megismertetése a székelyföldi települések lakóival, valamint egy alternatív mozgóképes kultúra kínálata a dokumentumfilmet kedvelő, vagy még nem ismerő közönségnek.

Hirdetés

„Hargita, Maros és Kovászna megyék kisebb-nagyobb településein az elmúlt években sok közösségi alkalomhoz adtak apropót ezek a filmek, ezúttal is fontosnak tartjuk, hogy

a Kaptár dokumentumfilm-szemle keretében olyan helyekre jussanak el a beérkezett alkotások, ahová kevésbé érnek el a hazai filmfesztiválok, mozik.

A vidéki művelődésszervezők a benevezett filmek listájáról választhatják ki a kívánt film(ek)et, majd megfelelő vetítővel, hangosítással játsszák le azokat” – olvasható a szervezők felhívásában.

Halmágyon az Albert vágya című dokumentumfilmet mutatták be.

Halmágyon az Albert vágya című dokumentumfilmet mutatták be.

Fotó: Kaptár dokumentumfilmszemle/Facebook

A szemle egyúttal verseny is lesz, amelynek szakmai kiértékelő előadással egybekötött díjátadóját október 17-én tartják.

A szemlére való benevezés szabályzata ide kattintva olvasható.

A szemle társszervezője a Hargita Megyei Kulturális Központ, partnerek a Liszt Intézet Sepsisszentgyörgy, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, a Documentary Stúdió, valamint a Művész Mozi – Cityplex Arta.

Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét
Elhunyt „az RMDSZ örökös ügyvezető elnöke”
A végjátékban lecsapott a bajnokra az FK Csíkszereda (videóval)
Tragikus körülmények között elhunyt az RMDSZ egykori ügyvezető elnöke
Újra megverte a Corvinult, visszavette a második helyet a Sepsi OSK
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét
Székelyhon

Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét
Elhunyt „az RMDSZ örökös ügyvezető elnöke”
Székelyhon

Elhunyt „az RMDSZ örökös ügyvezető elnöke”
A végjátékban lecsapott a bajnokra az FK Csíkszereda (videóval)
Székely Sport

A végjátékban lecsapott a bajnokra az FK Csíkszereda (videóval)
Tragikus körülmények között elhunyt az RMDSZ egykori ügyvezető elnöke
Krónika

Tragikus körülmények között elhunyt az RMDSZ egykori ügyvezető elnöke
Újra megverte a Corvinult, visszavette a második helyet a Sepsi OSK
Székely Sport

Újra megverte a Corvinult, visszavette a második helyet a Sepsi OSK
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Nőileg

Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Hirdetés

2026. május 02., szombat

Szent Fórián-domborművet avattak Gyergyóalfaluban

A tűzoltók védőszentjét, Szent Flóriánt ábrázoló réz domborművet helyeztek el szombaton Gyergyóalfaluban a helyi tűzoltólaktanya falán. Az esemény is igazolja, az önkéntes tűzoltók kiemelten fontos szerepet töltenek be a község életében.

Hirdetés
A Brassó megyei katasztrófavédelem alezredese vesztette életét a Bucsecs hegységben

A síelő, aki szombaton életét vesztette a Bucsecs-hegység Coștilei völgyében bekövetkezett lavina miatt, a Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) alezredese volt, és a szervezet egyik legkiválóbb hegymászója.

Három sízőt sodort el a lavina, egyikük életét vesztette

Elsodort szombaton a lavina a Bucsecs-hegységben egy háromtagú csoportot, egyikük meghalt – tájékoztatott az Országos Hegyimentő Közszolgálat.

223-an vesztették életüket közúti balesetben januártól márciusig a romániai utakon

Az idei év első három hónapjában 669 közúti baleset történt, amelyek következtében 223 ember vesztette életét, 546-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek – derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság szombati közleményéből.

Hirdetés
Felmérés: többen vannak azok, akik szerint Ilie Bolojannak le kellene mondania

A romániaiak több mint fele (58 százalék) úgy véli, hogy Ilie Bolojan miniszterelnöknek le kellene mondania – derül ki a CURS egy friss felméréséből.

149 sofőrnél mutatott ki alkoholfogyasztást a rendőrségi gyorsteszt

A közlekedési rendőrök péntek éjjel több mint 160 alkohol vagy drog hatása alatt vezető sofőrt füleltek le egy országos akció keretében, amelynek célja az alkohol vagy tiltott szerek hatása alatt történő vezetés visszaszorítása volt.

Melegházak gyúltak ki Nyárádszeredában

Két kigyulladt melegházhoz riasztották péntek éjjel a nyárádszeredai tűzoltókat, lángoló melléképülethez a dicsőszentmártoniakat.

Hirdetés
Egy hónap alatt 30-cal nőtt a különnyugdíjat kapók száma

Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) szombaton közölt adatai szerint márciusban 11 928 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 30-cal többnek, mint előző hónapban.

Újabb 20 banival emelkedtek az üzemanyagárak szombaton

Szombaton is tovább drágult az üzemanyag, egyre kevesebb azon töltőállomások száma, ahol még lehet benzint tankolni 9 lej alatt.

Lesz még egy fagyos éjszakánk mielőtt elkezdődne a felmelegedés

Akár mínusz 8 Celsius-fokig is süllyedhet a hőmérséklet vasárnapra virradóra Hargita megye magasabban fekvő pontjain és a hegyközi medencékben. Jövő héttől azonban már érkezik a felmelgedés.

Hirdetés
