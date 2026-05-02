Várják a Kaptárba az új dokumentumfilmeket

A szemlére beérkezett alkot
Fotó: Kaptár dokumentumfilmszemle/Facebook
Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ 2026. október 9-18. között ötödik alkalommal szervezi meg a Kaptár dokumentumfilm-szemlét, amelybe 2020 után Romániában készült alkotásokkal nevezhetnek be a filmkészítők.
A szemle célja teret adni a dokumentumfilm-alkotók és -fogyasztók közeledésének, az új filmek megismertetése a székelyföldi települések lakóival, valamint egy alternatív mozgóképes kultúra kínálata a dokumentumfilmet kedvelő, vagy még nem ismerő közönségnek.
„Hargita, Maros és Kovászna megyék kisebb-nagyobb településein az elmúlt években sok közösségi alkalomhoz adtak apropót ezek a filmek, ezúttal is fontosnak tartjuk, hogy
A vidéki művelődésszervezők a benevezett filmek listájáról választhatják ki a kívánt film(ek)et, majd megfelelő vetítővel, hangosítással játsszák le azokat” – olvasható a szervezők felhívásában.
Halmágyon az Albert vágya című dokumentumfilmet mutatták be.
Fotó: Kaptár dokumentumfilmszemle/Facebook
A szemle egyúttal verseny is lesz, amelynek szakmai kiértékelő előadással egybekötött díjátadóját október 17-én tartják.
A szemlére való benevezés szabályzata ide kattintva olvasható.
A szemle társszervezője a Hargita Megyei Kulturális Központ, partnerek a Liszt Intézet Sepsisszentgyörgy, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, a Documentary Stúdió, valamint a Művész Mozi – Cityplex Arta.
szóljon hozzá!