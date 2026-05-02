Orosz drón sértette meg a romániai légteret

Újabb drónokat észleltek a román hadsereg radarjai Tulcea megye térségében az ukrán folyami kikötők elleni péntek éjjeli orosz légitámadás során, az egyik rövid időre megsértette Románia légterét – tájékoztatott szombat reggel a védelmi minisztérium.

Székelyhon 2026. május 02.

A román hadsereg radarjai húsz mozgó légi célpontot figyeltek a román-ukrán határ közelében, amelyek közül

az egyik rövid időre behatolt Románia légterébe Chilia közelében, majd folytatta útját az ukrán Izmail település felé.

Két, a Légirendészeti Harci Szolgálatnál szolgálatot teljesítő F-16-os repülőgép szállt fel éjszaka 2 óra körül a Fetești 86. Légibázisról, Tulcea megye északi térségének lakosságát pedig Ro-Alert üzenetben figyelmeztették 2 óra 3 perckor.

A védelmi tárca szerint több robbanást jelentettek a Duna ukrajnai oldaláról.