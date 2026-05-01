Jogerős a magyar országgyűlési választás eredménye

Jogerőssé vált az április 12-ei országgyűlési választás eredménye, miután a Kúria a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen benyújtott két jogorvoslati kérelmet elutasította pénteken.
Az április 12-ei választás egyéni választókerületi eredményei április 29-ére, szerdára mindenhol jogerőssé váltak, a Nemzeti Választási Bizottság pedig – miután valamennyi jegyzőkönyv a rendelkezésére állt – még aznap megállapította az országos listás eredményt, azaz, hogy az egyes országos listák hány mandátumra jogosultak és az országos listákról mely jelöltek jutottak mandátumhoz – adta hírül az MTI.
Az NVB határozata ellen egy napon belül lehetett jogorvoslatot benyújtani, a két felülvizsgálati kérelmet a Kúria pénteken bírálta el.
Az egyik felülvizsgálati kérelemben a beadványozó – a megsértett jogszabályhely megjelölése nélkül – „statisztikai és adatfeldolgozási anomáliára”, „informatikai és kibervédelmi kockázatokra”, „nemzetközi és szakmai kockázati környezetre”, „szakértői elemzésekben megjelenő anomáliákra”, valamint a „választás tisztaságának követelményére” hivatkozva kérte az NVB határozatának hatályon kívül helyezését.
mert a kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében nem tüntette fel személyi azonosítóját, nem csatolt ügyvédi meghatalmazást és nem jelölte meg a felülvizsgálat alapját sem, holott ezek kötelező elemei a felülvizsgálati kérelemnek.
A másik felülvizsgálati kérelemben Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabály megsértése miatt kérte az NVB határozatának megváltoztatását. Kérelmét azzal indokolta, hogy
mert a szolgálató, a Meta Platforms Ireland Limited még a kampányidőszakot megelőzően megszüntette hozzáférését fiókjához, oldalait pedig törölte. A szolgáltató a Szegedi Ítélőtábla 2023-as jogerős ítélete és az Online Platform Vitarendező Tanács ajánlása ellenére sem állította vissza Toroczkai László hozzáférését. A politikus közölte: ezzel sérült a demokratikus választások tisztaságának elvét is magában foglaló jogállamiság alapelve.
Az NVB országos listás eredményt megállapító határozata ugyanis csak arra hivatkozással támadható, hogy a szavazatok, töredékszavazatok, részeredmények összesítése során az NVB törvénysértő módon járt el, nem tartotta be a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályokat.
A Kúria végzésében rámutatott arra, hogy az állított jogsértés nem az eredmény megállapításának folyamatához, hanem még a szavazást megelőző kampánytevékenységhez volt köthető, ezért az az országos listás eredményt megállapító NVB-határozat elleni jogorvoslat körében nem volt vizsgálható.
A bíróság ezek alapján az NVB határozatát helybenhagyta. A Kúria döntése jogerős.
Mint arról beszámoltunk, az április 12-én tartott választások nyomán a Tisza Párt kétharmados többséget szerzett az új Országgyűlésben. 199 képviselői helyből 141-et kap a Tisza, 52-őt a korábban kormányzó Fidesz-KDNP, míg hatot a Mi Hazánk Mozgalom.
A magyarországi országgyűlési választásokon leadott összes szavazatot megszámolták szombatra, a Tisza pedig növelni tudta a képviselői mandátumainak számát, a kétharmad pedig még egyértelműbb lett.
