Jogerős a magyar országgyűlési választás eredménye

Jogerőssé vált az április 12-ei országgyűlési választás eredménye, miután a Kúria a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen benyújtott két jogorvoslati kérelmet elutasította pénteken.

Székelyhon 2026. május 01., 16:212026. május 01., 16:21

Az április 12-ei választás egyéni választókerületi eredményei április 29-ére, szerdára mindenhol jogerőssé váltak, a Nemzeti Választási Bizottság pedig – miután valamennyi jegyzőkönyv a rendelkezésére állt – még aznap megállapította az országos listás eredményt, azaz, hogy az egyes országos listák hány mandátumra jogosultak és az országos listákról mely jelöltek jutottak mandátumhoz – adta hírül az MTI. Hirdetés Az NVB határozata ellen egy napon belül lehetett jogorvoslatot benyújtani, a két felülvizsgálati kérelmet a Kúria pénteken bírálta el. Az egyik felülvizsgálati kérelemben a beadványozó – a megsértett jogszabályhely megjelölése nélkül – „statisztikai és adatfeldolgozási anomáliára”, „informatikai és kibervédelmi kockázatokra”, „nemzetközi és szakmai kockázati környezetre”, „szakértői elemzésekben megjelenő anomáliákra”, valamint a „választás tisztaságának követelményére” hivatkozva kérte az NVB határozatának hatályon kívül helyezését.

A Kúria a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította,

mert a kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében nem tüntette fel személyi azonosítóját, nem csatolt ügyvédi meghatalmazást és nem jelölte meg a felülvizsgálat alapját sem, holott ezek kötelező elemei a felülvizsgálati kérelemnek. A másik felülvizsgálati kérelemben Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabály megsértése miatt kérte az NVB határozatának megváltoztatását. Kérelmét azzal indokolta, hogy

nem volt lehetősége a Facebookon és az Instagramon választóihoz szólni,

mert a szolgálató, a Meta Platforms Ireland Limited még a kampányidőszakot megelőzően megszüntette hozzáférését fiókjához, oldalait pedig törölte. A szolgáltató a Szegedi Ítélőtábla 2023-as jogerős ítélete és az Online Platform Vitarendező Tanács ajánlása ellenére sem állította vissza Toroczkai László hozzáférését. A politikus közölte: ezzel sérült a demokratikus választások tisztaságának elvét is magában foglaló jogállamiság alapelve.

A Kúria érdemben bírálta el a felülvizsgálati kérelmet, és arra jutott, hogy az nem megalapozott.

Az NVB országos listás eredményt megállapító határozata ugyanis csak arra hivatkozással támadható, hogy a szavazatok, töredékszavazatok, részeredmények összesítése során az NVB törvénysértő módon járt el, nem tartotta be a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályokat. A Kúria végzésében rámutatott arra, hogy az állított jogsértés nem az eredmény megállapításának folyamatához, hanem még a szavazást megelőző kampánytevékenységhez volt köthető, ezért az az országos listás eredményt megállapító NVB-határozat elleni jogorvoslat körében nem volt vizsgálható. A bíróság ezek alapján az NVB határozatát helybenhagyta. A Kúria döntése jogerős.

Az NVB országos listás eredményt megállapító határozata jogerőre emelkedett, azaz kialakult a választás jogerős végeredménye.