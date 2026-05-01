Jogerős a magyar országgyűlési választás eredménye

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Jogerőssé vált az április 12-ei országgyűlési választás eredménye, miután a Kúria a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen benyújtott két jogorvoslati kérelmet elutasította pénteken.

Székelyhon

2026. május 01., 16:212026. május 01., 16:21

Az április 12-ei választás egyéni választókerületi eredményei április 29-ére, szerdára mindenhol jogerőssé váltak, a Nemzeti Választási Bizottság pedig – miután valamennyi jegyzőkönyv a rendelkezésére állt – még aznap megállapította az országos listás eredményt, azaz, hogy az egyes országos listák hány mandátumra jogosultak és az országos listákról mely jelöltek jutottak mandátumhoz – adta hírül az MTI.

Hirdetés

Az NVB határozata ellen egy napon belül lehetett jogorvoslatot benyújtani, a két felülvizsgálati kérelmet a Kúria pénteken bírálta el.

Az egyik felülvizsgálati kérelemben a beadványozó – a megsértett jogszabályhely megjelölése nélkül – „statisztikai és adatfeldolgozási anomáliára”, „informatikai és kibervédelmi kockázatokra”, „nemzetközi és szakmai kockázati környezetre”, „szakértői elemzésekben megjelenő anomáliákra”, valamint a „választás tisztaságának követelményére” hivatkozva kérte az NVB határozatának hatályon kívül helyezését.

A Kúria a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította,

mert a kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében nem tüntette fel személyi azonosítóját, nem csatolt ügyvédi meghatalmazást és nem jelölte meg a felülvizsgálat alapját sem, holott ezek kötelező elemei a felülvizsgálati kérelemnek.

A másik felülvizsgálati kérelemben Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabály megsértése miatt kérte az NVB határozatának megváltoztatását. Kérelmét azzal indokolta, hogy

nem volt lehetősége a Facebookon és az Instagramon választóihoz szólni,

mert a szolgálató, a Meta Platforms Ireland Limited még a kampányidőszakot megelőzően megszüntette hozzáférését fiókjához, oldalait pedig törölte. A szolgáltató a Szegedi Ítélőtábla 2023-as jogerős ítélete és az Online Platform Vitarendező Tanács ajánlása ellenére sem állította vissza Toroczkai László hozzáférését. A politikus közölte: ezzel sérült a demokratikus választások tisztaságának elvét is magában foglaló jogállamiság alapelve.

A Kúria érdemben bírálta el a felülvizsgálati kérelmet, és arra jutott, hogy az nem megalapozott.

Az NVB országos listás eredményt megállapító határozata ugyanis csak arra hivatkozással támadható, hogy a szavazatok, töredékszavazatok, részeredmények összesítése során az NVB törvénysértő módon járt el, nem tartotta be a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályokat.

A Kúria végzésében rámutatott arra, hogy az állított jogsértés nem az eredmény megállapításának folyamatához, hanem még a szavazást megelőző kampánytevékenységhez volt köthető, ezért az az országos listás eredményt megállapító NVB-határozat elleni jogorvoslat körében nem volt vizsgálható.

A bíróság ezek alapján az NVB határozatát helybenhagyta. A Kúria döntése jogerős.

Az NVB országos listás eredményt megállapító határozata jogerőre emelkedett, azaz kialakult a választás jogerős végeredménye.

Mint arról beszámoltunk, az április 12-én tartott választások nyomán a Tisza Párt kétharmados többséget szerzett az új Országgyűlésben. 199 képviselői helyből 141-et kap a Tisza, 52-őt a korábban kormányzó Fidesz-KDNP, míg hatot a Mi Hazánk Mozgalom.

Növelni tudta a mandátumai számát a Tisza, megvan a választások végleges eredménye
Növelni tudta a mandátumai számát a Tisza, megvan a választások végleges eredménye

A magyarországi országgyűlési választásokon leadott összes szavazatot megszámolták szombatra, a Tisza pedig növelni tudta a képviselői mandátumainak számát, a kétharmad pedig még egyértelműbb lett.

Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Faggyal köszöntött be május Székelyföldön
Tipikusan sörhöz való harapnivalót vonnak vissza a forgalomból éppen május elseje előtt
Még sokat érhet a kínaiak ellen szerzett pont a romániai hokiválogatottnak
Megszűnt az autonómiatörekvések segítését szívügyének tartó Szili Katalin megbízatása
Legyőzte a nagyváradiakat a Voluntari, letaszította a feljutó helyről a Sepsit
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Faggyal köszöntött be május Székelyföldön
Székelyhon

Faggyal köszöntött be május Székelyföldön
Tipikusan sörhöz való harapnivalót vonnak vissza a forgalomból éppen május elseje előtt
Székelyhon

Tipikusan sörhöz való harapnivalót vonnak vissza a forgalomból éppen május elseje előtt
Még sokat érhet a kínaiak ellen szerzett pont a romániai hokiválogatottnak
Székely Sport

Még sokat érhet a kínaiak ellen szerzett pont a romániai hokiválogatottnak
Megszűnt az autonómiatörekvések segítését szívügyének tartó Szili Katalin megbízatása
Krónika

Megszűnt az autonómiatörekvések segítését szívügyének tartó Szili Katalin megbízatása
Legyőzte a nagyváradiakat a Voluntari, letaszította a feljutó helyről a Sepsit
Székely Sport

Legyőzte a nagyváradiakat a Voluntari, letaszította a feljutó helyről a Sepsit
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Nőileg

Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Hirdetés

2026. május 01., péntek

Abszurd helyzet: milliárdokért vásárolt vonatok rozsdásodnak a pályaudvaron – videóval

Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter egyeztetésre hívta a lengyel PESA vasútijármű-gyártó vállalat képviselőit és hazai vasúti ágazat illetékeseit, miután kiderült, hogy 21 vadonatúj, korszerű vonatszerelvény vesztegel hónapok óta kihasználatlanul.

Abszurd helyzet: milliárdokért vásárolt vonatok rozsdásodnak a pályaudvaron – videóval
Abszurd helyzet: milliárdokért vásárolt vonatok rozsdásodnak a pályaudvaron – videóval
2026. május 01., péntek

Abszurd helyzet: milliárdokért vásárolt vonatok rozsdásodnak a pályaudvaron – videóval
Hirdetés
2026. május 01., péntek

Feltárnák a rendszerváltás utáni évek elzárt diplomáciai iratait

Közvitára bocsátották az 1990 januárja és 1992 december közötti diplomáciai dokumentumok titkosítását feloldó kormányhatározat-tervezetet – jelentette be a külügyminisztérium.

Feltárnák a rendszerváltás utáni évek elzárt diplomáciai iratait
Feltárnák a rendszerváltás utáni évek elzárt diplomáciai iratait
2026. május 01., péntek

Feltárnák a rendszerváltás utáni évek elzárt diplomáciai iratait
2026. május 01., péntek

Újabb drágulással indult a május: 9 lej fölé nőtt a benzin ára

Újabb áremelésekkel indult a május, több töltőállomáson már 9 lej fölé emelkedett a benzin ára, miközben a gázolaj továbbra is 9,5–9,7 lej között mozog Romániában.

Újabb drágulással indult a május: 9 lej fölé nőtt a benzin ára
Újabb drágulással indult a május: 9 lej fölé nőtt a benzin ára
2026. május 01., péntek

Újabb drágulással indult a május: 9 lej fölé nőtt a benzin ára
2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó
Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó
2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó
Hirdetés
2026. május 01., péntek

Faggyal köszöntött be május Székelyföldön

Mínusz fokokat mértek május elseje hajnalán több székelyföldi településen, Csíkszeredában és Gyergyó térségében ismét erős lehűlés volt.

Faggyal köszöntött be május Székelyföldön
Faggyal köszöntött be május Székelyföldön
2026. május 01., péntek

Faggyal köszöntött be május Székelyföldön
2026. május 01., péntek

Májusban írják az országos felmérőket alsóbb osztályokban

A 2., 4. és 6. osztályosok országos felmérőit május 12. és 28. között szervezik meg az oktatási minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint.

Májusban írják az országos felmérőket alsóbb osztályokban
Májusban írják az országos felmérőket alsóbb osztályokban
2026. május 01., péntek

Májusban írják az országos felmérőket alsóbb osztályokban
2026. április 30., csütörtök

Május 1-jei minivakáció: elindult a nép a Prahova-völgye felé

Megnövekedett autós forgalomra hívják fel a figyelmet a rendőrök az 1-es országúton, különösen a hegyvidéki területek felé.

Május 1-jei minivakáció: elindult a nép a Prahova-völgye felé
Május 1-jei minivakáció: elindult a nép a Prahova-völgye felé
2026. április 30., csütörtök

Május 1-jei minivakáció: elindult a nép a Prahova-völgye felé
Hirdetés
2026. április 30., csütörtök

A Tisza-kormány újabb két miniszterét jelentette be Magyar Péter

Pósfai Gábort, a Tisza Párt operatív vezetőjét a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére, Melléthei-Barna Mártont, a Tisza Párt jogi vezetőjét pedig az Igazságügyi Minisztérium irányítására kérte fel Magyar Péter.

A Tisza-kormány újabb két miniszterét jelentette be Magyar Péter
A Tisza-kormány újabb két miniszterét jelentette be Magyar Péter
2026. április 30., csütörtök

A Tisza-kormány újabb két miniszterét jelentette be Magyar Péter
2026. április 30., csütörtök

Tipikusan sörhöz való harapnivalót vonnak vissza a forgalomból éppen május elseje előtt

Földimogyorót vont vissza a forgalomból a Metro Cash & Carry áruházlánc, mivel a termékeknél az aflatoxin szintje meghaladta a megengedett határértéket. A vásárlóknak azt tanácsolják, hogy ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza.

Tipikusan sörhöz való harapnivalót vonnak vissza a forgalomból éppen május elseje előtt
Tipikusan sörhöz való harapnivalót vonnak vissza a forgalomból éppen május elseje előtt
2026. április 30., csütörtök

Tipikusan sörhöz való harapnivalót vonnak vissza a forgalomból éppen május elseje előtt
2026. április 30., csütörtök

Fizetés vagy nyugdíj: választás elé állítják a különnyugdíjban részesülő közalkalmazottakat

A különnyugdíjban részesülő közalkalmazottaknak 85 százalékkal csökken a különnyugdíjuk nem járulékalapú része, ha továbbra is dolgozni akarnak – jelentette be a csütörtöki sajtótájékoztatóján Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.

Fizetés vagy nyugdíj: választás elé állítják a különnyugdíjban részesülő közalkalmazottakat
Fizetés vagy nyugdíj: választás elé állítják a különnyugdíjban részesülő közalkalmazottakat
2026. április 30., csütörtök

Fizetés vagy nyugdíj: választás elé állítják a különnyugdíjban részesülő közalkalmazottakat
Hirdetés
