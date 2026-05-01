Újabb drágulással indult a május: 9 lej fölé nőtt a benzin ára

Újabb áremelésekkel indult a május, több töltőállomáson már 9 lej fölé emelkedett a benzin ára, miközben a gázolaj továbbra is 9,5–9,7 lej között mozog Romániában.

Folytatódott az üzemanyagok drágulása május elsején is: a standard benzin ára több hálózatnál megközleíti vagy meghaladja a 9 lejt literenként, míg a gázolaj már korábban átlépte a 9,5 lejes küszöböt.

A legnagyobb emelés a benzin esetében a Petrom és az OMV kutaknál volt, ahol literenként 20 banival nőtt az ár, így mindkét hálózatnál, így előbbinél 8,92, utóbbinál 9,02 lej az üzemanyag. A MOL-nál 13 banis drágulást jegyeztek, így a satandard benzin 9,02 lej, míg a Rompetrol és a Lukoil nem változtatott a benzin árán.

A gázolaj ára főként a MOL és a Rompetrol kutaknál emelkedett, több helyen 9,67–9,69 lejre nőtt literenként. A legdrágább továbbra is a Lukoil maradt, ahol a dízel ára 9,79 lej – olvasható az economedia.ro portál összesítésében.

A hét legnagyobb drágulását a Lukoilnál jegyezték, ahol a gázolaj ára keddtől péntekig 57 banival emelkedett, így literenként 9,79 lejre nőtt, ami jelenleg a legmagasabb érték a piacon.

A benzin ára is folyamatosan emelkedett: míg a hét elején minden hálózatnál 8,90 lej alatt maradt, péntekre az OMV és a MOL kutaknál már átlépte a 9 lejes határt.