Újabb drágulással indult a május: 9 lej fölé nőtt a benzin ára

Fotó: Kozán István
Újabb áremelésekkel indult a május, több töltőállomáson már 9 lej fölé emelkedett a benzin ára, miközben a gázolaj továbbra is 9,5–9,7 lej között mozog Romániában.
Folytatódott az üzemanyagok drágulása május elsején is: a standard benzin ára több hálózatnál megközleíti vagy meghaladja a 9 lejt literenként, míg a gázolaj már korábban átlépte a 9,5 lejes küszöböt.
A legnagyobb emelés a benzin esetében a Petrom és az OMV kutaknál volt, ahol literenként 20 banival nőtt az ár, így mindkét hálózatnál, így előbbinél 8,92, utóbbinál 9,02 lej az üzemanyag. A MOL-nál 13 banis drágulást jegyeztek, így a satandard benzin 9,02 lej, míg a Rompetrol és a Lukoil nem változtatott a benzin árán.
A gázolaj ára főként a MOL és a Rompetrol kutaknál emelkedett, több helyen 9,67–9,69 lejre nőtt literenként. A legdrágább továbbra is a Lukoil maradt, ahol a dízel ára 9,79 lej – olvasható az economedia.ro portál összesítésében.
A hét legnagyobb drágulását a Lukoilnál jegyezték, ahol a gázolaj ára keddtől péntekig 57 banival emelkedett, így literenként 9,79 lejre nőtt, ami jelenleg a legmagasabb érték a piacon.
A benzin ára is folyamatosan emelkedett: míg a hét elején minden hálózatnál 8,90 lej alatt maradt, péntekre az OMV és a MOL kutaknál már átlépte a 9 lejes határt.
Tovább emelkedik az üzemanyagok ára ismét drágított az OMV Petrom és a Rompetrol.
Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.
Mínusz fokokat mértek május elseje hajnalán több székelyföldi településen, Csíkszeredában és Gyergyó térségében ismét erős lehűlés volt.
A 2., 4. és 6. osztályosok országos felmérőit május 12. és 28. között szervezik meg az oktatási minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint.
Megnövekedett autós forgalomra hívják fel a figyelmet a rendőrök az 1-es országúton, különösen a hegyvidéki területek felé.
Pósfai Gábort, a Tisza Párt operatív vezetőjét a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére, Melléthei-Barna Mártont, a Tisza Párt jogi vezetőjét pedig az Igazságügyi Minisztérium irányítására kérte fel Magyar Péter.
Földimogyorót vont vissza a forgalomból a Metro Cash & Carry áruházlánc, mivel a termékeknél az aflatoxin szintje meghaladta a megengedett határértéket. A vásárlóknak azt tanácsolják, hogy ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza.
A különnyugdíjban részesülő közalkalmazottaknak 85 százalékkal csökken a különnyugdíjuk nem járulékalapú része, ha továbbra is dolgozni akarnak – jelentette be a csütörtöki sajtótájékoztatóján Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.
A Romániai Pénzügyi-Banki Elemzők Egyesületének (AAFBR) elnöke, Flavius Jakubowicz szerint a lej euróval szembeni történelmi mélypontra gyengülését elsősorban a meglévő gazdasági egyensúlyzavarokat felerősítő belpolitikai kockázatok magyarázzák.
A legfelsőbb bíróság visszautalta a főügyészséghez az 1990. júniusi bányászjárás ügyének vádiratát.
Történelmi mélypontra gyengült csütörtökön a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,1417 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 4,13 banis (0,8 százalékos) emelkedést jelent az előző napi 5,1004 lejhez képest.
szóljon hozzá!