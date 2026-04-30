Május 1-jei minivakáció: elindult a nép a Prahova-völgye felé

Megnövekedett autós forgalomra hívják fel a figyelmet a rendőrök az 1-es országúton, különösen a hegyvidéki területek felé.

Már most nagy a forgalom Comarnic város térségében, valamint Bușteni üdülőhelyen, ahol bedugult a közlekedés – hívja fel a figyelmet a Prahova Megyei Rendőr-főkapitányság, hozzátéve, hogy a magaslati üdülőhelyeiről nevezetes megye szinte teljes úthálózata nedves az esőtől, ami fokozott figyelmet igényel a gépjárművezetők részéről. Ennek megfelelően azt javasolják az autósoknak, hogy

mindig az út-, a forgalmi és a látási viszonyokhoz igazított sebességgel közlekedjenek;

tartsanak megfelelő követési távolságot az előttük haladó járműtől;

kerüljék a kockázatos manővereket, például a szabálytalan előzéseket;

megfelelően használják a világító- és jelzőberendezéseket.

A közlekedési rendőrök a terepen vannak, különösen a nagy forgalmú területeken, a balesetek megelőzése, a forgalom folyamatosságának biztosítása és a közlekedők támogatása érdekében.

Az országos román portálok tudósításai szerint a május 1-jei minivakációra a szokatlanul hideg ellenére is sokan választották a tengerpartot, rengeteg szálláshelyet lefoglaltak például Vama Vechén.