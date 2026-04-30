A Tisza-kormány újabb két miniszterét jelentette be Magyar Péter

Pósfai Gábort, a Tisza Párt operatív vezetőjét a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére, Melléthei-Barna Mártont, a Tisza Párt jogi vezetőjét pedig az Igazságügyi Minisztérium irányítására kérte fel Magyar Péter leendő miniszterelnök csütörtökön.

Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök-jelölt azt írta: Pósfai Gábor minisztersége garancia arra, hogy lezáruljon az a korszak, amelynek során a politikai utasítások sokszor felülírták és aláásták a szakmai szempontokat a rendvédelem területén. Hozzátette: a rendvédelemben is a Tisza programjában megfogalmazott vezérelv, a működő és emberséges Magyarország megteremtése fog érvényesülni.

Ahhoz, hogy mindenben a magyar embereket és hazát szolgáló, valóban szolgáltató rendőrséget, katasztrófavédelmet, tűzoltóságot, büntetés-végrehajtást és szakszolgálatokat építsünk, első feladatunk lesz, hogy helyreállítsuk a területen dolgozók megbecsültségét és tekintélyét”

– hangsúlyozta Magyar Péter, hozzátéve: a Tisza-kormány alatt „végre minden rendvédelmi dolgozó lehetőséget kap arra, hogy munkáját a legmagasabb színvonalon, kizárólag a szakmai előírásokat szem előtt tartva, a jogszabályoknak megfelelve, esküjéhez hűen végezze”.

A legfontosabb céljuk és feladatuk, hogy minden magyar honfitársunk biztonságban érezhesse magát az ország minden pontján

– emelte ki az MTI szerint. A rendvédelmi munkatársak felé elvárásként jelölte meg Magyar Péter a hatékony szakmai munkát, a jogszabályok betartását és betartatását, valamint hogy soha ne felejtsék el, hogy „a hazánkra esküdtek fel, nem egy pártra”. „Kizárólag a magyar embereket kell szolgálniuk, nem pártutasításokat” – húzta alá. Hirdetés Magyar Péter bejegyzésében közölte: a Tisza kormányzása alatt nem lesznek érinthetetlen emberek, nem lesznek eltüntetett akták, nem lesznek felülről leállított nyomozások. Mindenki teheti újra a dolgát: tisztességgel, az esküjéhez híven, a magyar emberekért, megbecsülve – írta. Megjegyezte: feladat lesz bőven. Vissza kell építeni a megbecsültséget és a közbizalmat, szakmai, törvényes, „a nemzetet szolgáló munkát fogunk közösen végezni”. Kitért arra, hogy

a jövőben a sport is a Belügyminisztérium felügyelete alá fog tartozni.

A versenysport sikerei mellett még nagyobb hangsúlyt kap az utánpótlás-nevelés, a szabadidősport, valamint a fogyatékossággal élők sportja. Kiemelt cél lesz a források hatékony felhasználása is – írta –, hozzátéve: törekvésük, hogy ne csupán büszkék legyenek eredményeinkre, hanem hogy egyre többen sportoljanak, és valóban sportoló nemzetté váljunk. Melléthei-Barna Márton lesz az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszterként felel a jövőben a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért; „gondoskodnia kell a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáról” – írta Magyar Péter. Hangsúlyozta: a következő időszakban

az igazságügyi miniszter fő feladata lesz jogszabályokkal biztosítani azt, hogy „a magyar emberek ismét egyenlőek legyenek a törvény előtt,