Nem úszták meg: 243 bírságot szabtak ki az országúton tartott ellenőrzéseken

Tizenegy jogosítványt és tizenegy forgalmi engedélyt is bevontak a rendőrök a a vasárnapi razzia során, összesen pedig 243 bírságot szabtak különböző okok miatt.

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Vasárnap délután 14-én 13 óra és 17 óra között a balesetek megelőzése és a közlekedésbiztonság javítása érdekében tartottak közúti ellenőrzéseket a Maros megyei rendőrök a 15-ös országúton.

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Az ellenőrzések során 62 alkalommal tesztelték a járművezetőket alkohol- és kábítószer-fogyasztásra. Összesen 243 szabálysértési bírságot szabtak ki, ebből:

139 esetben sebességtúllépés miatt

37 esetben biztonsági öv nem használata miatt

2 esetben ittas vezetés miatt

egy esetben szabálytalan előzés miatt

egy esetben elsőbbségadás elmulasztása miatt

egy esetben vezetés közbeni mobiltelefon-használat miatt

62 egyéb szabálysértés miatt (műszaki vizsga hiánya, járműhiba, gyalogosok és rolleresek szabályszegése, hiányzó dokumentumok)

Az ellenőrzés során hét gyalogost és három rollerest is megbírságoltak.

Tizenegy jogosítványt vontak be, köztük ötöt 50 km/h-val való sebességtúllépés, kettőt piros lámpán való áthajtás, kettőt ittas vezetés, egyet szabálytalan előzés és egyet kábítószer hatása alatti vezetés miatt.

Emellett 11 forgalmi engedélyt is bevontak, és 19 járművet vizsgáltak meg műszakilag az országos gépjármű-nyilvántartó (RAR) képviselőivel együtt – közölte a Maros megyei rendőrség sajtóosztálya.