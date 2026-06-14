Nem úszták meg: 243 bírságot szabtak ki az országúton tartott ellenőrzéseken

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Fotó: Pinti Attila
Tizenegy jogosítványt és tizenegy forgalmi engedélyt is bevontak a rendőrök a a vasárnapi razzia során, összesen pedig 243 bírságot szabtak különböző okok miatt.
2026. június 14., 22:272026. június 14., 22:27
2026. június 14., 23:102026. június 14., 23:10
Vasárnap délután 14-én 13 óra és 17 óra között a balesetek megelőzése és a közlekedésbiztonság javítása érdekében tartottak közúti ellenőrzéseket a Maros megyei rendőrök a 15-ös országúton.
Az ellenőrzések során 62 alkalommal tesztelték a járművezetőket alkohol- és kábítószer-fogyasztásra. Összesen 243 szabálysértési bírságot szabtak ki, ebből:
Az ellenőrzés során hét gyalogost és három rollerest is megbírságoltak.
Tizenegy jogosítványt vontak be, köztük ötöt 50 km/h-val való sebességtúllépés, kettőt piros lámpán való áthajtás, kettőt ittas vezetés, egyet szabálytalan előzés és egyet kábítószer hatása alatti vezetés miatt.
Emellett 11 forgalmi engedélyt is bevontak, és 19 járművet vizsgáltak meg műszakilag az országos gépjármű-nyilvántartó (RAR) képviselőivel együtt – közölte a Maros megyei rendőrség sajtóosztálya.
Kelemen Hunor vasárnap este közölte, ha Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök tárgyalásra hívja az RMDSZ képviselőit, meghallgatják a javaslatait.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök szerint legkésőbb egy hét múlva tisztségbe iktatják az új kormányt.
Egy 22 éves fiatalember életét vesztette vasárnap a Tordai-hasadékban, miután lezuhant a via ferrata útvonalról.
Megállapodott Orbán Viktorral az idei tusványosi részvételről Németh Zsolt – jelentette be a politikus egy közéleti podcastben. A szervezők emellett a jelenlegi magyar kormány több tagját is meghívnák Tusnádfürdőre.
Nicușor Dan államfő aláírta vasárnap az Adrian-Ioan Veștea miniszterelnökké jelöléséről szóló rendeletet – közölte az elnöki hivatal.
A Maros megyei tűzoltóknak vasárnap délután több helyszínen is be kellett avatkozniuk ez esőzések okozta károk elhárításáért. Délután ötkor a beavatkozások még folyamatban voltak.
Tovább gyűrűzik a vita Adrian Veștea miniszterelnök-jelölése körül. Miközben a PNL egyik európai parlamenti képviselője a politikus kizárását követeli, az AUR előre hozott választásokat sürget, az RMDSZ pedig még mérlegeli álláspontját.
Adrian Veștea szerint miniszterelnökké jelölése nem a PNL megosztását szolgálja, hanem lehetőséget ad arra, hogy a liberálisok folytassák a reformokat és bizonyítsák: készek felelősséget vállalni Románia stabilitásáért.
A legtöbb közúti baleset vasárnap történik, a kritikus időszak pedig 13 óra és 17 óra közé esik – hívja fel a figyelmet a rendőrség. Vasárnap a Maros megyei közlekedési rendőrök közúti ellenőrzést és balesetmegelőzési tevékenységet tartanak.
Rendkívüli egyeztetésre hívja össze a PSD vezető testületeit Mihai Fifor, miután Nicușor Dan államfő Adrian Veșteát bízta meg kormányalakítással. A szociáldemokraták szerint a döntés előtt nem egyeztettek velük.
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