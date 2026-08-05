Tovább folytatódnak a tárgyalások az egészségügyi szakszervezetek és minisztérium között az új bértörvényről

Folytatódnak a tárgyalások az egészségügyi szakszervezetekkel az új közalkalmazotti bértörvényről, és ezen a héten van esély az előrelépésre – jelentette ki szerdán Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.

Székelyhon 2026. augusztus 05., 15:052026. augusztus 05., 15:05

„Az, hogy nincs botrány, azt jelenti, hogy jól haladnak a tárgyalások. Megerősíthetem, hogy tegnap is egyeztettünk a szakszervezetekkel, és törtétek előrelépések” – nyilatkozta Pîslaru a Digi24-nek. Hirdetés A miniszter az Agerpres beszámolója szerint hangsúlyozta, hogy

amíg az egészségügyben nem találnak legalább elfogadható megoldást, nem lehet továbblépni a másik kulcsfontosságú ágazatra, az oktatásra.

Az egészségügy és az oktatás bérezésének rendezése nélkül nem lehet véglegesíteni a törvénytervezetet – szögezte le. Pîslaru közlése szerint továbbra is azzal számolnak, hogy

egyetlen fizetés sem csökken, a közalkalmazottak kétharmadának pedig nőni fog a bére.