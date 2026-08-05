Tovább folytatódnak a tárgyalások az egészségügyi szakszervezetek és minisztérium között az új bértörvényről

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Fotó: Borbély Fanni
Folytatódnak a tárgyalások az egészségügyi szakszervezetekkel az új közalkalmazotti bértörvényről, és ezen a héten van esély az előrelépésre – jelentette ki szerdán Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.
„Az, hogy nincs botrány, azt jelenti, hogy jól haladnak a tárgyalások. Megerősíthetem, hogy tegnap is egyeztettünk a szakszervezetekkel, és törtétek előrelépések” – nyilatkozta Pîslaru a Digi24-nek.
A miniszter az Agerpres beszámolója szerint hangsúlyozta, hogy
Az egészségügy és az oktatás bérezésének rendezése nélkül nem lehet véglegesíteni a törvénytervezetet – szögezte le.
Pîslaru közlése szerint továbbra is azzal számolnak, hogy
A miniszter szerint az egészségügyi szakszervezetekkel és az oktatási miniszterrel folytatott legutóbbi egyeztetések után a tervezet jelentősen javult a július 17-én közzétett változathoz képest.
Pîslaru kitért arra is, hogy jövőre 12 milliárd lejjel nő majd a közalkalmazotti bérkeret az idei szinthez képest. Közölte, hogy a bérszimulációkat valamennyi foglalkozási kategóriára elvégezték, és az esetleges bércsökkenésekről szóló példák inkább kivételek.
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A szakszervezeti szövetség ugyanakkor közölte: a tiltakozást nem fújták le, a munkabeszüntetés felfüggesztését lehetőségnek tekinti a politikai döntéshozatal „újraindítására” és az új bértörvényről szóló tárgyalások folytatására.
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