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Teljesen kiégett egy kisteherautó Marosvásárhelyen, egy ember megsérült

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Kiégett egy kisteherautó szerdán Marosvásárhelyen. A tűzben a jármű teljesen megsemmisült, a lángok egy közeli házban és egy másik autóban is károkat okoztak, egy férfit pedig kórházba szállítottak.

Székelyhon

2026. augusztus 05., 15:162026. augusztus 05., 15:16

A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint mire a tűzoltók megérkeztek, a lángok már a jármű teljes egészét elborították és

a kisteherautó teljesen kiégett.

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Emellett egy közeli lakóház ablakai is megrongálódtak, valamint egy másik, a közelben parkoló személygépkocsi megrongálódott.

Az eset során egy férfi megsérült,

őt a mentőszolgálat munkatársai a marosvásárhelyi sürgősségi osztályra szállították ellátásra.

A tűz keletkezésének okáról egyelőre nem közöltek információt.

Marosszék
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