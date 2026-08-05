Teljesen kiégett egy kisteherautó Marosvásárhelyen, egy ember megsérült

2026. augusztus 04., kedd

Hét és fél milliós igényre jutott 2,27 millió lej

Megemelte a marosvásárhelyi önkormányzat a sportpályázatok keretét, de a klubok és egyesületek által igényelt több mint 7,6 millió lejhez képest így is jóval kevesebb pénz jut támogatásra. A tanácsosok a kulturális pályázatok ügyében is döntöttek.