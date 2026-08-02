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Nem végleges a nyolcadikos döntés az iskolaválasztásnál

A technikumi és szakirányú képzések előnye, hogy korai szakmai orientációt, gyakorlati tapasztalatot és bizonyos esetekben piacképes szakképesítést biztosítanak. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A technikumi és szakirányú képzések előnye, hogy korai szakmai orientációt, gyakorlati tapasztalatot és bizonyos esetekben piacképes szakképesítést biztosítanak. Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Lezárult a középiskolai iratkozás első szakasza, de a nyolcadik osztály végén meghozott döntés nem végleges. A pályaválasztás fontos állomás, ugyanakkor később is lehet irányt váltani, ha kiderül, hogy a választott iskola vagy szakma nem illik a fiatal érdeklődéséhez, képességeihez.

Hajnal Csilla

2026. augusztus 02., 11:002026. augusztus 02., 11:00

Nyolcadikban sok gyerekben és szülőben merül fel a kérdés, hogyan lehet ilyen fiatalon eldönteni, mi legyen belőle. A válasz nem fekete-fehér. Ebben a korban a fiatalok már képesek mérlegelni a lehetőségeket, elképzelni a jövőjüket, és megfogalmazni, mi érdekli őket.

Ugyanakkor az agy azon része, amely a hosszú távú következmények átlátásáért és a tudatos tervezésért felel, még fejlődik – ez egészen a fiatal felnőttkorig tart. Ezért

a döntéseikben gyakran nagyobb súlyt kapnak az érzelmek és a pillanatnyi szempontok, mint a távlati megfontolások

– hangsúlyozta a Székelyhonnak Kostyák Kinga, Marosvásárhelyen élő klinikai szakpszichológus, igazságügyi szakértő.

Érzékenyek a környezetre

Ami igazán számít, az nem az életkor, hanem az, hogy a gyerek mennyire ismeri önmagát, és mennyire a saját elhatározásából választ. Egy döntés akkor mondható megalapozottnak, ha

  • a fiatal több lehetőséget is átgondolt, nem csak egyet;

  • meg tudja fogalmazni, miért az adott irányt szeretné;

  • reálisan látja a saját erősségeit és gyengeségeit;

  • nem kizárólag mások nyomására választ;

  • és elfogadja, hogy később még változtathat.

A szakember hozzátette, ebben nagy szerepe van a szülőknek, a tanároknak és a kortársaknak is, a fiatalok ugyanis ilyenkor különösen érzékenyek arra, mit várnak el tőlük mások. Éppen ezért

fontos megkülönböztetni, hogy a gyerek saját vágyáról van-e szó, vagy inkább azt érzi, meg kell felelnie valakinek.

A nyolcadikos döntés fontos állomás, de nem visszavonhatatlan, az irányváltás később is lehetséges, és teljesen természetes lépés.

„A középiskola típusa – legyen szó gimnáziumi, technikumi vagy szakképzési formáról – kétségtelenül befolyásolja a rövid és középtávú lehetőségeket, azonban

Idézet
a rendelkezésre álló kutatások alapján nem tekinthető a későbbi életút kizárólagos meghatározójának.

A jelenlegi oktatási rendszerek fokozott átjárhatóságot biztosítanak, amely lehetővé teszi az irányváltást és az életút későbbi korrekcióját” – fejtette ki Kostyák Kinga.

Ha nem jó a hely

Előfordul, hogy a választott iskola vagy szakmai irány végül nem illik a gyerek érdeklődéséhez vagy képességeihez. Ez nem azt jelenti, hogy rossz döntés született, inkább azt, hogy a környezet és a fiatal szükségletei nincsenek összhangban. Ennek pszichésen komoly ára lehet, ezért érdemes időben felfigyelni a jelekre.

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Ilyen jel lehet, ha a korábbi lelkesedés és motiváció fokozatosan elpárolog. Megjelenhetnek a negatív gondolatok is, például: „nem vagyok elég jó”, „mindenki ügyesebb nálam”.

Testi tünetek is jelentkezhetnek, például alvászavar, fejfájás vagy hasi panaszok, amelyek gyakran a lelki teher testi lecsapódásai.

A fiatal kimerültnek, cinikusnak vagy közömbösnek tűnhet a tanulással kapcsolatban – ez az úgynevezett tanulmányi kiégés, amely akár 14–16 évesen is kialakulhat. Visszahúzódóvá válhat, ingerlékenyebb lehet, vagy korábbi hobbijai iránt is elveszítheti az érdeklődését.

A szakember kiemelte, fontos tudni, hogy ezek a jelek nem feltétlenül lustaságra vagy figyelmetlenségre utalnak. Sokszor egyszerűen arról van szó, hogy a gyerek és a választott közeg nem illik össze.

Mit tehet a szülő?

A legtöbbet az segít, ha a szülő ítélkezés nélkül meghallgatja a gyereket, komolyan veszi az érzéseit, és nem bagatellizálja a nehézségeit. Ha a probléma tartósan fennáll, érdemes szakemberhez – pszichológushoz vagy pályaorientációs tanácsadóhoz – fordulni. Az is

sokat számít, ha a szülő nem kudarcként, hanem a fejlődés természetes részeként tekint egy esetleges irányváltásra.

Ha a nehézségek hónapok óta fennállnak, romlik a teljesítmény, szorongásos vagy lehangolt tünetek jelentkeznek, visszatérő testi panaszok vannak, vagy a fiatal ismételten kifejezi, hogy váltani szeretne, ezek mind jelzések arra, hogy érdemes külső segítséget kérni – mutatott rá Kostyák Kinga.

Eltérő előnyök

Minden középiskola-típusnak megvannak a maga előnyei. A gimnázium, illetve az elméleti líceum széles általános tudást ad, és nem kényszerít azonnali szakmai döntésre. Egy 18 éves fiatal jellemzően jobban ismeri már önmagát, és reálisabban látja a jövőjét, mint egy nyolcadikos, így a gimnázium több szabadságot hagy a későbbi továbbtanuláshoz.

Az elméleti líceumi, gimnáziumi képzés elsődleges előnye, hogy széles körű általános műveltséget biztosít, valamint nem kell azonnal végleges szakmai döntést hozni – ez később is ráér • Fotó: Haáz Vince Galéria

Az elméleti líceumi, gimnáziumi képzés elsődleges előnye, hogy széles körű általános műveltséget biztosít, valamint nem kell azonnal végleges szakmai döntést hozni – ez később is ráér

Fotó: Haáz Vince

A technikum és a szakképzés előnye, hogy korán szakmai tapasztalatot és sokszor azonnal használható szaktudást ad. Ez főleg azoknak jó választás, akik már most is jól tudják, mi érdekli őket, és milyen irányban szeretnének elindulni – emelte ki a klinikai szakpszichológus.

Természetes váltások

A szakember azt is hangsúlyozta, hogy sok tinédzser és fiatal felnőtt változtat útközben a pályaválasztásán. Ez teljesen bevett dolog, a serdülőkori pálya- és identitásfejlődés természetes velejárója az újragondolás és az esetleges korrekció. Ilyen lehet például az iskolaváltás: gyakori, hogy valaki kilencedik vagy tizedik osztály után másképp gondolja már a jövőjét, mert elveszíti a motivációját, tartósan túlterheltnek érzi magát, vagy egyszerűen megváltozik az érdeklődése.

Más irányú továbbtanulás is előfordulhat, a középiskola és az egyetemi szak ugyanis nem mindig kapcsolódik egymáshoz. Sokszor a középiskolai évek tapasztalatai alapján a fiatalok egészen más irányban folytatják tovább.

Szakmaváltás felnőttként is előfordul: a mai munka világában teljesen bevett, hogy valaki több szakmát is kipróbál élete során. Egyre többen szereznek új képesítést és tapasztalatot olyan területeken, amelyek nagyon különböznek attól, amivel eredetileg elindultak – fejtette ki a szakember, hangsúlyozva, hogy az ilyen jellegű változtatások sok esetben nem a kudarc, hanem az alkalmazkodó fejlődés és az önismeret elmélyülésének jelei.

Marosszék Oktatás
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