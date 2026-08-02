Nem végleges a nyolcadikos döntés az iskolaválasztásnál

A technikumi és szakirányú képzések előnye, hogy korai szakmai orientációt, gyakorlati tapasztalatot és bizonyos esetekben piacképes szakképesítést biztosítanak. Képünk illusztráció

Lezárult a középiskolai iratkozás első szakasza, de a nyolcadik osztály végén meghozott döntés nem végleges. A pályaválasztás fontos állomás, ugyanakkor később is lehet irányt váltani, ha kiderül, hogy a választott iskola vagy szakma nem illik a fiatal érdeklődéséhez, képességeihez.

Hajnal Csilla 2026. augusztus 02., 11:002026. augusztus 02., 11:00

Nyolcadikban sok gyerekben és szülőben merül fel a kérdés, hogyan lehet ilyen fiatalon eldönteni, mi legyen belőle. A válasz nem fekete-fehér. Ebben a korban a fiatalok már képesek mérlegelni a lehetőségeket, elképzelni a jövőjüket, és megfogalmazni, mi érdekli őket. Ugyanakkor az agy azon része, amely a hosszú távú következmények átlátásáért és a tudatos tervezésért felel, még fejlődik – ez egészen a fiatal felnőttkorig tart. Ezért

a döntéseikben gyakran nagyobb súlyt kapnak az érzelmek és a pillanatnyi szempontok, mint a távlati megfontolások

– hangsúlyozta a Székelyhonnak Kostyák Kinga, Marosvásárhelyen élő klinikai szakpszichológus, igazságügyi szakértő. Érzékenyek a környezetre Ami igazán számít, az nem az életkor, hanem az, hogy a gyerek mennyire ismeri önmagát, és mennyire a saját elhatározásából választ. Egy döntés akkor mondható megalapozottnak, ha a fiatal több lehetőséget is átgondolt, nem csak egyet;

meg tudja fogalmazni, miért az adott irányt szeretné;

reálisan látja a saját erősségeit és gyengeségeit;

nem kizárólag mások nyomására választ;

és elfogadja, hogy később még változtathat. A szakember hozzátette, ebben nagy szerepe van a szülőknek, a tanároknak és a kortársaknak is, a fiatalok ugyanis ilyenkor különösen érzékenyek arra, mit várnak el tőlük mások. Éppen ezért

fontos megkülönböztetni, hogy a gyerek saját vágyáról van-e szó, vagy inkább azt érzi, meg kell felelnie valakinek.

A nyolcadikos döntés fontos állomás, de nem visszavonhatatlan, az irányváltás később is lehetséges, és teljesen természetes lépés. „A középiskola típusa – legyen szó gimnáziumi, technikumi vagy szakképzési formáról – kétségtelenül befolyásolja a rövid és középtávú lehetőségeket, azonban

a rendelkezésre álló kutatások alapján nem tekinthető a későbbi életút kizárólagos meghatározójának.

A jelenlegi oktatási rendszerek fokozott átjárhatóságot biztosítanak, amely lehetővé teszi az irányváltást és az életút későbbi korrekcióját” – fejtette ki Kostyák Kinga. Ha nem jó a hely Előfordul, hogy a választott iskola vagy szakmai irány végül nem illik a gyerek érdeklődéséhez vagy képességeihez. Ez nem azt jelenti, hogy rossz döntés született, inkább azt, hogy a környezet és a fiatal szükségletei nincsenek összhangban. Ennek pszichésen komoly ára lehet, ezért érdemes időben felfigyelni a jelekre. Hirdetés Ilyen jel lehet, ha a korábbi lelkesedés és motiváció fokozatosan elpárolog. Megjelenhetnek a negatív gondolatok is, például: „nem vagyok elég jó”, „mindenki ügyesebb nálam”.

Testi tünetek is jelentkezhetnek, például alvászavar, fejfájás vagy hasi panaszok, amelyek gyakran a lelki teher testi lecsapódásai.

A fiatal kimerültnek, cinikusnak vagy közömbösnek tűnhet a tanulással kapcsolatban – ez az úgynevezett tanulmányi kiégés, amely akár 14–16 évesen is kialakulhat. Visszahúzódóvá válhat, ingerlékenyebb lehet, vagy korábbi hobbijai iránt is elveszítheti az érdeklődését. A szakember kiemelte, fontos tudni, hogy ezek a jelek nem feltétlenül lustaságra vagy figyelmetlenségre utalnak. Sokszor egyszerűen arról van szó, hogy a gyerek és a választott közeg nem illik össze. Mit tehet a szülő? A legtöbbet az segít, ha a szülő ítélkezés nélkül meghallgatja a gyereket, komolyan veszi az érzéseit, és nem bagatellizálja a nehézségeit. Ha a probléma tartósan fennáll, érdemes szakemberhez – pszichológushoz vagy pályaorientációs tanácsadóhoz – fordulni. Az is

sokat számít, ha a szülő nem kudarcként, hanem a fejlődés természetes részeként tekint egy esetleges irányváltásra.

Ha a nehézségek hónapok óta fennállnak, romlik a teljesítmény, szorongásos vagy lehangolt tünetek jelentkeznek, visszatérő testi panaszok vannak, vagy a fiatal ismételten kifejezi, hogy váltani szeretne, ezek mind jelzések arra, hogy érdemes külső segítséget kérni – mutatott rá Kostyák Kinga. Eltérő előnyök Minden középiskola-típusnak megvannak a maga előnyei. A gimnázium, illetve az elméleti líceum széles általános tudást ad, és nem kényszerít azonnali szakmai döntésre. Egy 18 éves fiatal jellemzően jobban ismeri már önmagát, és reálisabban látja a jövőjét, mint egy nyolcadikos, így a gimnázium több szabadságot hagy a későbbi továbbtanuláshoz.

Az elméleti líceumi, gimnáziumi képzés elsődleges előnye, hogy széles körű általános műveltséget biztosít, valamint nem kell azonnal végleges szakmai döntést hozni – ez később is ráér Fotó: Haáz Vince