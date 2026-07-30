Autó borult az árokba Segesvár közelében

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Személygépkocsi borult az árokba Segesvár közelében csütörtök délelőtt, a sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett.
Közúti balesethez riasztották a segesvári hivatásos tűzoltókat csütörtökön a 13-as országút Szásznádas és Hétúr közötti szakaszára, ahol egy személygépkocsi lesodródott az úttestről és felborult.
A helyszínre egy tűzoltóautó és egy SMURD-mentőegység vonult ki. A sofőrt a mentősök a helyszínen megvizsgálták, könnyebb sérüléseket szenvedett. Az érintett ezt követően visszautasította a kórházba szállítást.
A tűzoltók a helyszínen a szükséges tűzmegelőzési és biztosítási intézkedéseket végezték el – olvasható a Maros Megyei Tűzoltóság közleményében.
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