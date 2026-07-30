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Autó borult az árokba Segesvár közelében

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Személygépkocsi borult az árokba Segesvár közelében csütörtök délelőtt, a sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett.

Székelyhon

2026. július 30., 13:192026. július 30., 13:19

Közúti balesethez riasztották a segesvári hivatásos tűzoltókat csütörtökön a 13-as országút Szásznádas és Hétúr közötti szakaszára, ahol egy személygépkocsi lesodródott az úttestről és felborult.

A járművezető még a mentőegységek kiérkezése előtt önerőből elhagyta az autót.

A helyszínre egy tűzoltóautó és egy SMURD-mentőegység vonult ki. A sofőrt a mentősök a helyszínen megvizsgálták, könnyebb sérüléseket szenvedett. Az érintett ezt követően visszautasította a kórházba szállítást.

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A tűzoltók a helyszínen a szükséges tűzmegelőzési és biztosítási intézkedéseket végezték el – olvasható a Maros Megyei Tűzoltóság közleményében.

Marosszék Baleset
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