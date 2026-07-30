Egyelőre mégsem állítják le teljesen a cernavodai atomerőművet

Egyelőre nem állítják le a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát, mert üzemi paraméterei lehetővé teszik a biztonságos működés folytatását – közölte csütörtökön a Nuclearelectrica.

Székelyhon 2026. július 30., 13:292026. július 30., 13:29

A tájékoztatás értelmében a július 30-ra virradó éjszaka elvégzett vizsgálatok szerint a főbb mutatók stabilak maradtak, ezért a reaktort egyelőre nem választják le az országos energiarendszerről. Hirdetés A vállalat ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a Duna vízállására vonatkozó előrejelzések alapján

a 2-es reaktor leállítása bármikor szükségessé válhat,