Egyelőre mégsem állítják le teljesen a cernavodai atomerőművet

Fotó: Nuclearelectrica/Facebook
Egyelőre nem állítják le a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát, mert üzemi paraméterei lehetővé teszik a biztonságos működés folytatását – közölte csütörtökön a Nuclearelectrica.
A tájékoztatás értelmében a július 30-ra virradó éjszaka elvégzett vizsgálatok szerint a főbb mutatók stabilak maradtak, ezért a reaktort egyelőre nem választják le az országos energiarendszerről.
A vállalat ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a Duna vízállására vonatkozó előrejelzések alapján
ha a vízszint további csökkenése veszélyezteti az erőmű rendszereinek biztonságos működését – írja az Agerpres.
Szerdán a Nuclearelectrica még arról számolt be, hogy a Duna vízszintjének további csökkenésétől függően szerda este vagy csütörtök reggel ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát is.
A Duna vízszintjének további csökkenésétől függően szerda este vagy csütörtök reggel ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát is – jelentette be a Nuclearelectrica.
Közleményében a vállalat emlékeztetett arra, hogy ha a folyam vízszintje eléri a kritikus minimumot, és nem biztosítható a teljes kapacitással működő erőmű hűtése, a biztonsági előírásoknak megfelelően azonnal megteszik a szükséges lépéseket. Ezek közé tartozhat egy reaktor vagy akár mindkét reaktor leállítása is, ha a helyzet nem változik.
A cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát kedden állították le.
A Duna példátlanul alacsony vízállása miatt kedden 11 órakor ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát – jelentette be hétfő este a Nuclearelectrica.
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A Duna vízszintjének további csökkenésétől függően szerda este vagy csütörtök reggel ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát is – jelentette be a Nuclearelectrica.
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