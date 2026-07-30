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Egyelőre mégsem állítják le teljesen a cernavodai atomerőművet

• Fotó: Nuclearelectrica/Facebook

Fotó: Nuclearelectrica/Facebook

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Egyelőre nem állítják le a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát, mert üzemi paraméterei lehetővé teszik a biztonságos működés folytatását – közölte csütörtökön a Nuclearelectrica.

Székelyhon

2026. július 30., 13:292026. július 30., 13:29

A tájékoztatás értelmében a július 30-ra virradó éjszaka elvégzett vizsgálatok szerint a főbb mutatók stabilak maradtak, ezért a reaktort egyelőre nem választják le az országos energiarendszerről.

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A vállalat ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a Duna vízállására vonatkozó előrejelzések alapján

a 2-es reaktor leállítása bármikor szükségessé válhat,

ha a vízszint további csökkenése veszélyezteti az erőmű rendszereinek biztonságos működését – írja az Agerpres.

Szerdán a Nuclearelectrica még arról számolt be, hogy a Duna vízszintjének további csökkenésétől függően szerda este vagy csütörtök reggel ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorát is.

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Közleményében a vállalat emlékeztetett arra, hogy ha a folyam vízszintje eléri a kritikus minimumot, és nem biztosítható a teljes kapacitással működő erőmű hűtése, a biztonsági előírásoknak megfelelően azonnal megteszik a szükséges lépéseket. Ezek közé tartozhat egy reaktor vagy akár mindkét reaktor leállítása is, ha a helyzet nem változik.

A cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát kedden állították le.

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Belföld
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