Kiskorú lányt zaklatott egy buszsofőr Csíkszeredában

Az eset a csíkszeredai buszpályaudvaron történt
Fotó: Pinti Attila
Kiskorú lányt akart rávenni nemi aktusra a csíkszeredai helyi tömegközlekedési vállalat egyik sofőrje, akinek időközben már megszüntették a munkaviszonyát. Az eset a buszpályaudvaron történt, a rendőrség büntetőeljárást indított.
A tizenöt éves lány a csíkszeredai buszpályaudvar egyik peronja mellett egy padon ülve várt a buszra, amikor odaült mellé egy buszsofőr és félreérthetetlen, nemi aktusra vonatkozó ajánlatot tett neki. A lány viszont telefonjával úgy készített felvételt a történtekről, hogy ezt a zaklató nem vette észre. Az eset július 14-én, fényes nappal történt, a kiskorú értesítette édesapját, aki a helyszínre érkezve a rendőrséget hívta, a kiérkező rendőrök pedig a sofőrt előállították és kihallgatták.
Mindezekről a történteken felháborodott apától értesültünk, aki beszélgetésünk során meg is mutatta a telefonnal készített felvételt, amelyen rövid időre a férfi arca is feltűnik. A felvételen jól hallatszik, hogy
B. Cs., a lány édesapja azt is elmondta, hogy a rendőrségen a történtekkel kapcsolatban a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság képviselőjének jelenlétében kihallgatták a kiskorút, a felvételt a rendőrségnek is átadták és feljelentést tettek.
„Gondoljuk végig, hogy egy ilyen ember, ha egy olyan kiskorú lánnyal találkozik, akinek otthon pénze sincs, mi történhet? Mindennek van határa!” – hívta fel a figyelmet az édesapa, hozzátéve,
A buszsofőr már nem a cég alkalmazottja, munkaviszonyát a történtek után közös megegyezéssel felbontották – ezt Demény Attila, a Csíki Trans Kft. igazgatója közölte kérdésünkre.
Mint elmondta, először fegyelmi eljárást indítottak a zaklatással gyanúsított személy ellen, munkavégzés alól felfüggesztették, majd egy hosszabb beszélgetés után közös megegyezéssel munkaszerződését fel is bontották.
Fotó: Pinti Attila
„Mi is elítéljük az ilyesmit, ezt a sofőrnek is hangoztattuk, és el is határolódunk az ilyen megnyilvánulástól.
– hangsúlyozta Demény Attila.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Mariana Răducanu kérdésünkre megerősítette, hogy a csíkszeredai rendőrséget az említett napon egy férfi értesítette, hogy kiskorú lányát egy férfi zaklatta.
Mint a rendőrök megállapították, a buszpályaudvaron a lány a buszt várta egy padon ülve, amikor mellé ült egy 49 éves férfi, és felajánlotta, hogy pénzért cserébe létesítsenek szexuális kapcsolatot. A kiskorú ezt visszautasította.
A férfit előállították, kihallgatták, majd a bizonyítékok alapján 24 órára őrizetbe vették. A vizsgálat jelenleg a csíkszeredai ügyészség irányításával zajlik az ügyben, kiskorú szexuális célú behálózásának gyanújával – közölte a szóvivő. Az említett bűncselekmény büntetési tétele jelenleg 6 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztés.
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