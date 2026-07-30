Kiskorú lányt zaklatott egy buszsofőr Csíkszeredában

Kiskorú lányt akart rávenni nemi aktusra a csíkszeredai helyi tömegközlekedési vállalat egyik sofőrje, akinek időközben már megszüntették a munkaviszonyát. Az eset a buszpályaudvaron történt, a rendőrség büntetőeljárást indított.

Székelyhon 2026. július 30., 10:062026. július 30., 10:06

A tizenöt éves lány a csíkszeredai buszpályaudvar egyik peronja mellett egy padon ülve várt a buszra, amikor odaült mellé egy buszsofőr és félreérthetetlen, nemi aktusra vonatkozó ajánlatot tett neki. A lány viszont telefonjával úgy készített felvételt a történtekről, hogy ezt a zaklató nem vette észre. Az eset július 14-én, fényes nappal történt, a kiskorú értesítette édesapját, aki a helyszínre érkezve a rendőrséget hívta, a kiérkező rendőrök pedig a sofőrt előállították és kihallgatták. Mindezekről a történteken felháborodott apától értesültünk, aki beszélgetésünk során meg is mutatta a telefonnal készített felvételt, amelyen rövid időre a férfi arca is feltűnik. A felvételen jól hallatszik, hogy

a zaklató intim együttlétre igyekszik rávenni a lányt, pénzt is ajánlva ezért neki, és győzködi, hogy gondolja meg, miközben a lány hárít.

B. Cs., a lány édesapja azt is elmondta, hogy a rendőrségen a történtekkel kapcsolatban a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság képviselőjének jelenlétében kihallgatták a kiskorút, a felvételt a rendőrségnek is átadták és feljelentést tettek. „Gondoljuk végig, hogy egy ilyen ember, ha egy olyan kiskorú lánnyal találkozik, akinek otthon pénze sincs, mi történhet? Mindennek van határa!” – hívta fel a figyelmet az édesapa, hozzátéve,

azt szeretné, hogy az elkövető ne ússza meg felfüggesztett börtönbüntetéssel, hanem ténylegesen kerüljön rácsok mögé.

Felbontott munkaviszony A buszsofőr már nem a cég alkalmazottja, munkaviszonyát a történtek után közös megegyezéssel felbontották – ezt Demény Attila, a Csíki Trans Kft. igazgatója közölte kérdésünkre. Mint elmondta, először fegyelmi eljárást indítottak a zaklatással gyanúsított személy ellen, munkavégzés alól felfüggesztették, majd egy hosszabb beszélgetés után közös megegyezéssel munkaszerződését fel is bontották.

Fotó: Pinti Attila

„Mi is elítéljük az ilyesmit, ezt a sofőrnek is hangoztattuk, és el is határolódunk az ilyen megnyilvánulástól.

Mindig támogattuk és támogatjuk a kollégáinkat, ez sokszor bizonyságot nyert, de ilyen esetben nem fogjuk”