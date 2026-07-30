Természetes színű mészkőburkolat ad új külsőt a csíkszeredai megyeházának

A csíkszeredai megyeháza egy részén már látható a felújított homlokzat, amely természetes színű mészkőburkolatot, azaz travertint kapott. Az épület felújítása 75 százalékban kész, az augusztus végi határidőig azonban még nagyon sok a tennivaló.
Fotó: Borbély Fanni
A csíkszeredai megyeháza egy részén már látható a felújított homlokzat, amely természetes színű mészkőburkolatot, azaz travertint kapott. Az épület felújítása 75 százalékban kész, az augusztus végi határidőig azonban még nagyon sok a tennivaló.
„Nincs vészforgatókönyvünk, ezt meg kell, és meg is fogjuk valósítani” – jelentette ki Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke, akitől azt kérdeztük, hogy az augusztus végi határidő szorításában hogyan látja: elkészülnek-e időre a csíkszeredai megyeháza energetikai felújításával? A megyei tanács elnöke hozzátette, azért dolgoztak az elmúlt másfél évben feszített iramban, hogy elkészüljenek a munkálatokkal, ezért
Tőle tudjuk, hogy háromnegyedénél tart a megvalósítás, de a kivitelezőnek továbbra is gyors tempóban kell dolgoznia, még úgy is, hogy a július végi elszámolási határidőt kitolták augusztus végére.
Fotó: Borbély Fanni
Mint hangsúlyozta, számukra minden plusz idő segítséget jelent, hiszen már a kezdetektől tudták, hogy egy ekkora épület felújítását szoros határidő mellett kell végrehajtani.
– fogalmazott Bíró Barna Botond. A megyei önkormányzat vezetője abban bízik, hogy határidőre elérik a 95 százalékos kivitelezési szintet.
Fotó: Borbély Fanni
A megyeháza külső megjelenése is kezd kirajzolódni. A keleti oldalon jelenleg a travertin burkolatot (mészkő) helyezik fel, ezt követően az állványzatot a nyugati, a piac felőli oldalra költöztetik, ahol szintén elkezdődik a burkolás.
Mint megtudtuk, a homlokzat színének és anyagának kiválasztását szakmai egyeztetés előzte meg neves helyi építészekkel és a város urbanisztikai bizottságával, ugyanakkor figyelembe vették a műemlékvédelmi szempontokat is. Ezért maradt meg az intézménynek a travertin burkolata.
Fotó: Borbély Fanni
Elmagyarázta azt is, hogy a homlokzat úgynevezett átszellőztetett rendszerben készül, azaz a falra fémszerkezet kerül, erre rögzítik a travertin lapokat, a szigetelés és a burkolat között pedig légrés marad.
Közben az épületben is zajlik a munka. Az emeleti mosdókban a szanitereket szerelik, folyamatban van a füstérzékelők kiépítése, készülnek a tűzvédelmi előírásokhoz szükséges munkálatok, és a folyosók kábelágyainak szerelése is a végéhez közeledik.
Fotó: Borbély Fanni
A három új lift beépítését is megkezdték, ugyanakkor elkészült már az alagsori helyiségek új felosztása, valamint az 50 kilowattos akkumulátoros napelemrendszer telepítését is befejezték. A felújítás során az épület külső nyílászáróit kicserélték, a régieket értékesíteni fogják, továbbá a fűtésrendszer is megújul. A beruházás egyik fontos célja ugyanis az energiafelhasználás jelentős csökkentése.
– mondta az elnök.
Fotó: Borbély Fanni
Az épületre a felújítás után visszakerül a megszokott óra is, amelyet háttérvilágítással tesznek láthatóvá.
„Nem lehet egy több mint ötvenéves épületbe úgy beavatkozni, hogy csak energiahatékonysági fejlesztést végeznek el rajta. Kellenek strukturális, statikai és más jellegű beruházások is” – magyarázta.
Fotó: Borbély Fanni
Példaként a tűzvédelmi engedélyeztetést említette: miközben az épület korábban rendelkezett tűzvédelmi engedéllyel, a felújítással már új előírásoknak kell megfelelnie, ezért ez további 8–10 millió lejes többletköltséget vont maga után.
Fotó: Borbély Fanni
a fennmaradó összeget a megyei önkormányzatnak kell előteremtenie. A jelentős költségek miatt több eredeti elképzelésről is le kellett mondani. Így nem készül el például minden tervezett hangulatvilágítás és fényjáték, illetve az amfiteátrum újrafelosztását is elhagyják, továbbá nem újul meg minden iroda sem.
A legfontosabb cél most az, hogy a pályázat elszámolásához szükséges munkák elkészüljenek, az épület pedig működési engedélyt kapjon.
Szakemberekkel való egyeztetéssel választották ki a műemlékvédelmi szempontok alapján a csíkszeredai megyeháza mészkőburkolatát
Fotó: Borbély Fanni
Az elöljáró szerint az év végéig szeretnék ezt elérni, miközben bizonyos, nem feltétlenül elszámolható munkálatok későbbre is maradhatnak. Ilyen például a környezet rendezése, azaz az újraparkosítás, növénytelepítés és a parkoló kialakítása.
illetve a kéttucatnyi más állami hivatal munkatársai.
Az Országos Helyreállítási Terv (Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR) Románia átfogó gazdaságfejlesztési és reformprogramja, amely az Európai Unió járvány utáni helyreállítási alapjára (NextGenerationEU) épül. A program célja a gazdaság digitalizációja, a zöld átállás felgyorsítása, valamint a kulcsfontosságú infrastrukturális rendszerek – mint az egészségügy, az oktatás és a közlekedés – teljes modernizációja.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Teljes egészében megsemmisült a keddi tűzben egy csíkszentsimoni asztalosműhely és a közeli lakóházakban is kár keletkezett. Gyűjtést szerveztek a károsult család megsegítésére.
Ketten sérültek meg, köztük az egyik kiskorú a szerda délutáni közúti balesetben, amely Csíkszentkirály és Csíkszentmárton közötti útszakaszon következett be.
Augusztus végére le kell zárni a csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok beszerzésének projektjét, azonban még egyetlen ilyen jármű sem érkezett meg Csíkszeredába. A gyártó ígér, de nem csak a buszok hiányoznak.
Felborult egy személyautó kedd este a 12-es országúton, Csíkrákos és Csíkmadaras között, Sósrét térségében.
Érkezik a Csíkszeredai Városnapok programsorozata: július 30. és augusztus 2. között hat helyszínen várják az érdeklődőket kulturális, zenei, gasztronómiai és sporteseményekkel. Az idei rendezvény egyik legfontosabb változása, hogy elmarad a tűzijáték.
A város az újjáépítés előtt álló Jégpálya negyedi strand számára a műszaki terveket tudja elkészíttetni a következő évben – minden további lépés, ami az építkezést illeti, a pályázati lehetőségektől függ. Több mint 40 millió lejre van szükség.
A várakozások szerint a Környezetvédelmi Alap pályázata biztosítaná azt a finanszírozást, amelyre szükség van Csíkszereda peremterületén, Csibában a szennyvízhálózat kiépítésére. Ennek előkészületei most zajlanak.
Az idei Tusványos talán legbarátságosabb estéjén már érezni lehetett, hogy közeleg a búcsú, de a nagyszínpad előtti hangulaton ennek nyoma sem látszott.
Két olyan zenekar várta péntek este a tusványosi közönséget, amely nem először állt az itteni színpadon: a Maszkura és a tücsökraj, valamint a 4S Street egyaránt ismerősként tért vissza.
Egy limonádéért 15, egy hamburgerért akár 65 lejt is elkérnek a 35. Tusványoson. Körbejártuk a vendéglátósort és összegyűjtöttük, mennyibe kerülnek idén a legnépszerűbb ételek és italok.
szóljon hozzá!