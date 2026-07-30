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Természetes színű mészkőburkolat ad új külsőt a csíkszeredai megyeházának A csíkszeredai megyeháza egy részén már látható a felújított homlokzat, amely természetes színű mészkőburkolatot, azaz travertint kapott. Az épület felújítása 75 százalékban kész, az augusztus végi határidőig azonban még nagyon sok a tennivaló. Barabás Hajnal 2026. július 30., 07:542026. július 30., 07:54

Fotó: Borbély Fanni

A csíkszeredai megyeháza egy részén már látható a felújított homlokzat, amely természetes színű mészkőburkolatot, azaz travertint kapott. Az épület felújítása 75 százalékban kész, az augusztus végi határidőig azonban még nagyon sok a tennivaló.

Barabás Hajnal 2026. július 30., 07:542026. július 30., 07:54

„Nincs vészforgatókönyvünk, ezt meg kell, és meg is fogjuk valósítani” – jelentette ki Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke, akitől azt kérdeztük, hogy az augusztus végi határidő szorításában hogyan látja: elkészülnek-e időre a csíkszeredai megyeháza energetikai felújításával? A megyei tanács elnöke hozzátette, azért dolgoztak az elmúlt másfél évben feszített iramban, hogy elkészüljenek a munkálatokkal, ezért

nincs más forgatókönyve, csak az, hogy befejezzék a felújítást.

Tőle tudjuk, hogy háromnegyedénél tart a megvalósítás, de a kivitelezőnek továbbra is gyors tempóban kell dolgoznia, még úgy is, hogy a július végi elszámolási határidőt kitolták augusztus végére. Hirdetés

Fotó: Borbély Fanni

Mint hangsúlyozta, számukra minden plusz idő segítséget jelent, hiszen már a kezdetektől tudták, hogy egy ekkora épület felújítását szoros határidő mellett kell végrehajtani.

Ha be akarjuk fejezni, akkor nem szabad egy napot sem állni”

– fogalmazott Bíró Barna Botond. A megyei önkormányzat vezetője abban bízik, hogy határidőre elérik a 95 százalékos kivitelezési szintet.

Fotó: Borbély Fanni

Már látszik, milyen lesz a homlokzat A megyeháza külső megjelenése is kezd kirajzolódni. A keleti oldalon jelenleg a travertin burkolatot (mészkő) helyezik fel, ezt követően az állványzatot a nyugati, a piac felőli oldalra költöztetik, ahol szintén elkezdődik a burkolás.

Az épület északi oldalán és a déli oldal egy részén már látható a végleges homlokzat.

Mint megtudtuk, a homlokzat színének és anyagának kiválasztását szakmai egyeztetés előzte meg neves helyi építészekkel és a város urbanisztikai bizottságával, ugyanakkor figyelembe vették a műemlékvédelmi szempontokat is. Ezért maradt meg az intézménynek a travertin burkolata.

Fotó: Borbély Fanni

Elmagyarázta azt is, hogy a homlokzat úgynevezett átszellőztetett rendszerben készül, azaz a falra fémszerkezet kerül, erre rögzítik a travertin lapokat, a szigetelés és a burkolat között pedig légrés marad.

A burkolat természetes árnyalatát pedig maga a kő ásványi összetétele adja.

Új liftek, napelemek és tűzvédelmi rendszer Közben az épületben is zajlik a munka. Az emeleti mosdókban a szanitereket szerelik, folyamatban van a füstérzékelők kiépítése, készülnek a tűzvédelmi előírásokhoz szükséges munkálatok, és a folyosók kábelágyainak szerelése is a végéhez közeledik.

Fotó: Borbély Fanni

A három új lift beépítését is megkezdték, ugyanakkor elkészült már az alagsori helyiségek új felosztása, valamint az 50 kilowattos akkumulátoros napelemrendszer telepítését is befejezték. A felújítás során az épület külső nyílászáróit kicserélték, a régieket értékesíteni fogják, továbbá a fűtésrendszer is megújul. A beruházás egyik fontos célja ugyanis az energiafelhasználás jelentős csökkentése.

Hatvan százalékkal kevesebb lesz az energiafelhasználása az épületnek, illetve az energiavesztesége is csökken ezzel a beruházással”

– mondta az elnök.

Fotó: Borbély Fanni

Az épületre a felújítás után visszakerül a megszokott óra is, amelyet háttérvilágítással tesznek láthatóvá. Nem újul meg minden iroda „Nem lehet egy több mint ötvenéves épületbe úgy beavatkozni, hogy csak energiahatékonysági fejlesztést végeznek el rajta. Kellenek strukturális, statikai és más jellegű beruházások is” – magyarázta.

Fotó: Borbély Fanni

Példaként a tűzvédelmi engedélyeztetést említette: miközben az épület korábban rendelkezett tűzvédelmi engedéllyel, a felújítással már új előírásoknak kell megfelelnie, ezért ez további 8–10 millió lejes többletköltséget vont maga után.

A beruházás összköltsége meghaladja a 110 millió lejt, amelyből az országos helyreállítási terv (PNRR) program révén 42,3 millió lejt számolhatnak el,

Fotó: Borbély Fanni

a fennmaradó összeget a megyei önkormányzatnak kell előteremtenie. A jelentős költségek miatt több eredeti elképzelésről is le kellett mondani. Így nem készül el például minden tervezett hangulatvilágítás és fényjáték, illetve az amfiteátrum újrafelosztását is elhagyják, továbbá nem újul meg minden iroda sem. Év végéig működőképes épületet szeretnének A legfontosabb cél most az, hogy a pályázat elszámolásához szükséges munkák elkészüljenek, az épület pedig működési engedélyt kapjon.

Szakemberekkel való egyeztetéssel választották ki a műemlékvédelmi szempontok alapján a csíkszeredai megyeháza mészkőburkolatát Fotó: Borbély Fanni

Az elöljáró szerint az év végéig szeretnék ezt elérni, miközben bizonyos, nem feltétlenül elszámolható munkálatok későbbre is maradhatnak. Ilyen például a környezet rendezése, azaz az újraparkosítás, növénytelepítés és a parkoló kialakítása.

A megyeházát a tervek szerint jövő februárban–márciusban foglalhatják el újra a megyei önkormányzat,

illetve a kéttucatnyi más állami hivatal munkatársai.

Az Országos Helyreállítási Terv (Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR) Románia átfogó gazdaságfejlesztési és reformprogramja, amely az Európai Unió járvány utáni helyreállítási alapjára (NextGenerationEU) épül. A program célja a gazdaság digitalizációja, a zöld átállás felgyorsítása, valamint a kulcsfontosságú infrastrukturális rendszerek – mint az egészségügy, az oktatás és a közlekedés – teljes modernizációja.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni