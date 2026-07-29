Szorít a határidő, még nem érkeztek elektromos buszok  

Fotó: Borbély Fanni
Augusztus végére le kell zárni a csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok beszerzésének projektjét, azonban még egyetlen ilyen jármű sem érkezett meg Csíkszeredába. A gyártó ígér, de nem csak a buszok hiányoznak.
A 10 busz és a töltőállomások leszállítására vonatkozó szerződést tavaly májusban írták alá a gyártóval, a beruházást, amelynek értéke közel 28 millió lej, az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből támogatják.
A szerződés aláírása után a nagybányai cég képviselője egy olyan, merésznek tűnő kijelentést tett, hogy még 2025 végére leszállítják a buszokat.
A csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok leszállítására szerződést írtak alá szerdán a közbeszerzési eljáráson nyertes céggel. Hazai gyártású járművek lesznek, alumínium karosszériával, rozsdamentes acél padlózattal.
Ez viszont sem akkor, sem egész mostanáig nem történt meg, holott a gyártás folyamatát tavasszal a cég üzemcsarnokában is megszemlélte a csíkszeredai városvezetés. Ahogy Bors Béla alpolgármester most kérdésünkre fogalmazott,
Ennél tovább viszont még nem jutott a történet, és a határidő kezd szorítani, mert egy hónapon belül le kell zárni a projektet az összes számla feltöltésével, a buszoknak üzemkész állapotban kell lenniük, és az elektromos töltőállomásoknak is használatra készen kell állniuk.
Az Akác utcai telephelyen egyelőre a beállóhelyeket alakították ki, de a töltők sem oda, sem máshová nem érkeztek meg
Fotó: Borbély Fanni
Utóbbiakról egyelőre az a hír, hogy
ugyanakkor még 4 gyors töltő lesz Csíkszeredában, Csíkpálfalván, Csíkszentsimonban és Csíkszentmihályon. Az Akác utcai telephelyen egyelőre a beállóhelyeket alakították ki, de a töltők sem oda, sem máshová nem érkeztek meg – tudtuk meg az elöljárótól.
Fotó: Borbély Fanni
Bors Béla szerint a gyártó céggel rendszeres levelezés történik, amely a késlekedést több okkal is magyarázta, így a geopolitikai helyzettel, és azzal is, hogy Kínából akadozik a beszállítás.
Az alpolgármesternek viszont kételyei vannak ezzel kapcsolatban, mint mondta, valószínűleg látogatást kell tenniük a gyártónál is, mert érthetetlen ez a késlekedés. A szerződés szerint minden kifizetés a leszállítás után történik, a töltőállomások esetében is csak akkor fizetnek, ha a berendezések a helyükön vannak.
Fotó: Borbély Fanni
A 10,5 méteres hosszúságú, rozsdamentes acél padlózattal, és alumínium karosszériával készülő autóbuszok 28 ülő- és 45 állóhellyel rendelkeznek, minden járművön külön helyeket tartanak fenn a mozgássérült, idős, vagy várandós utasok számára.
A járművek körjáratokként három tervezett útvonalon közlekednek majd. Ezek a
Csíkszereda–Csíkdelne–Csíkpálfalva–Csíkcsomortán–Csíkszereda táv,
egy másik a Csíkszereda–Csíkcsicsó–Madéfalva–Csíkrákos–Göröcsfalva–Csíkvacsárcsi–Csíkszentmihály–Szépvíz–Csíkszentmiklós–Csíkszereda vonal,
a harmadik pedig a városból indulva és oda vissza érkezve Csíkszentléleket, Csíkmindszentet, Bánkfalvát, Csíkszentmártont, Csíkszentsimont, Csíkszentimrét és Csíkszentkirályt érinti útközben.
Fotó: Borbély Fanni
Az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) Románia átfogó gazdaságélénkítési és reformprogramja, amely az Európai Unió Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközéből (RRF) származó uniós források lehívását szabályozza. A program végső végrehajtási határideje 2026. augusztus 31., így az ország jelenleg az utolsó, kritikus szakaszban van a mérföldkövek teljesítését és a kifizetési kérelmek benyújtását illetően.
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