Szorít a határidő, még nem érkeztek elektromos buszok  

Augusztus végére le kell zárni a csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok beszerzésének projektjét, azonban még egyetlen ilyen jármű sem érkezett meg Csíkszeredába. A gyártó ígér, de nem csak a buszok hiányoznak.

Kovács Attila 2026. július 29., 07:432026. július 29., 07:43

A 10 busz és a töltőállomások leszállítására vonatkozó szerződést tavaly májusban írták alá a gyártóval, a beruházást, amelynek értéke közel 28 millió lej, az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből támogatják. Hirdetés A szerződés aláírása után a nagybányai cég képviselője egy olyan, merésznek tűnő kijelentést tett, hogy még 2025 végére leszállítják a buszokat. korábban írtuk Már idén leszállítják az elektromos buszokat Csíkszeredába A csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok leszállítására szerződést írtak alá szerdán a közbeszerzési eljáráson nyertes céggel. Hazai gyártású járművek lesznek, alumínium karosszériával, rozsdamentes acél padlózattal. Ez viszont sem akkor, sem egész mostanáig nem történt meg, holott a gyártás folyamatát tavasszal a cég üzemcsarnokában is megszemlélte a csíkszeredai városvezetés. Ahogy Bors Béla alpolgármester most kérdésünkre fogalmazott,

darabokban már látták a buszokat”.

Ennél tovább viszont még nem jutott a történet, és a határidő kezd szorítani, mert egy hónapon belül le kell zárni a projektet az összes számla feltöltésével, a buszoknak üzemkész állapotban kell lenniük, és az elektromos töltőállomásoknak is használatra készen kell állniuk.

Az Akác utcai telephelyen egyelőre a beállóhelyeket alakították ki, de a töltők sem oda, sem máshová nem érkeztek meg Fotó: Borbély Fanni

Utóbbiakról egyelőre az a hír, hogy

még egyet sem szállítottak a helyszínekre, holott 10 normál sebességű töltőt kell beüzemelni Csíkszeredában, az Akác utcai telephelyen,

ugyanakkor még 4 gyors töltő lesz Csíkszeredában, Csíkpálfalván, Csíkszentsimonban és Csíkszentmihályon. Az Akác utcai telephelyen egyelőre a beállóhelyeket alakították ki, de a töltők sem oda, sem máshová nem érkeztek meg – tudtuk meg az elöljárótól.

Fotó: Borbély Fanni

Bors Béla szerint a gyártó céggel rendszeres levelezés történik, amely a késlekedést több okkal is magyarázta, így a geopolitikai helyzettel, és azzal is, hogy Kínából akadozik a beszállítás.

Legutóbbi állításuk szerint augusztus 24-re szállítják le az elektromos buszokat.

Az alpolgármesternek viszont kételyei vannak ezzel kapcsolatban, mint mondta, valószínűleg látogatást kell tenniük a gyártónál is, mert érthetetlen ez a késlekedés. A szerződés szerint minden kifizetés a leszállítás után történik, a töltőállomások esetében is csak akkor fizetnek, ha a berendezések a helyükön vannak.

Fotó: Borbély Fanni

A 10,5 méteres hosszúságú, rozsdamentes acél padlózattal, és alumínium karosszériával készülő autóbuszok 28 ülő- és 45 állóhellyel rendelkeznek, minden járművön külön helyeket tartanak fenn a mozgássérült, idős, vagy várandós utasok számára. A járművek körjáratokként három tervezett útvonalon közlekednek majd. Ezek a Csíkszereda–Csíkdelne–Csíkpálfalva–Csíkcsomortán–Csíkszereda táv,

egy másik a Csíkszereda–Csíkcsicsó–Madéfalva–Csíkrákos–Göröcsfalva–Csíkvacsárcsi–Csíkszentmihály–Szépvíz–Csíkszentmiklós–Csíkszereda vonal,

a harmadik pedig a városból indulva és oda vissza érkezve Csíkszentléleket, Csíkmindszentet, Bánkfalvát, Csíkszentmártont, Csíkszentsimont, Csíkszentimrét és Csíkszentkirályt érinti útközben.

Fotó: Borbély Fanni