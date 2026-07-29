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Szorít a határidő, még nem érkeztek elektromos buszok  

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Augusztus végére le kell zárni a csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok beszerzésének projektjét, azonban még egyetlen ilyen jármű sem érkezett meg Csíkszeredába. A gyártó ígér, de nem csak a buszok hiányoznak.

Kovács Attila

2026. július 29., 07:432026. július 29., 07:43

A 10 busz és a töltőállomások leszállítására vonatkozó szerződést tavaly májusban írták alá a gyártóval, a beruházást, amelynek értéke közel 28 millió lej, az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből támogatják.

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A szerződés aláírása után a nagybányai cég képviselője egy olyan, merésznek tűnő kijelentést tett, hogy még 2025 végére leszállítják a buszokat.

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Már idén leszállítják az elektromos buszokat Csíkszeredába
Már idén leszállítják az elektromos buszokat Csíkszeredába

A csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok leszállítására szerződést írtak alá szerdán a közbeszerzési eljáráson nyertes céggel. Hazai gyártású járművek lesznek, alumínium karosszériával, rozsdamentes acél padlózattal.

Ez viszont sem akkor, sem egész mostanáig nem történt meg, holott a gyártás folyamatát tavasszal a cég üzemcsarnokában is megszemlélte a csíkszeredai városvezetés. Ahogy Bors Béla alpolgármester most kérdésünkre fogalmazott,

Idézet
darabokban már látták a buszokat”.

Ennél tovább viszont még nem jutott a történet, és a határidő kezd szorítani, mert egy hónapon belül le kell zárni a projektet az összes számla feltöltésével, a buszoknak üzemkész állapotban kell lenniük, és az elektromos töltőállomásoknak is használatra készen kell állniuk.

Az Akác utcai telephelyen egyelőre a beállóhelyeket alakították ki, de a töltők sem oda, sem máshová nem érkeztek meg • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Az Akác utcai telephelyen egyelőre a beállóhelyeket alakították ki, de a töltők sem oda, sem máshová nem érkeztek meg

Fotó: Borbély Fanni

Utóbbiakról egyelőre az a hír, hogy

még egyet sem szállítottak a helyszínekre, holott 10 normál sebességű töltőt kell beüzemelni Csíkszeredában, az Akác utcai telephelyen,

ugyanakkor még 4 gyors töltő lesz Csíkszeredában, Csíkpálfalván, Csíkszentsimonban és Csíkszentmihályon. Az Akác utcai telephelyen egyelőre a beállóhelyeket alakították ki, de a töltők sem oda, sem máshová nem érkeztek meg – tudtuk meg az elöljárótól.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Bors Béla szerint a gyártó céggel rendszeres levelezés történik, amely a késlekedést több okkal is magyarázta, így a geopolitikai helyzettel, és azzal is, hogy Kínából akadozik a beszállítás.

Legutóbbi állításuk szerint augusztus 24-re szállítják le az elektromos buszokat.

Az alpolgármesternek viszont kételyei vannak ezzel kapcsolatban, mint mondta, valószínűleg látogatást kell tenniük a gyártónál is, mert érthetetlen ez a késlekedés. A szerződés szerint minden kifizetés a leszállítás után történik, a töltőállomások esetében is csak akkor fizetnek, ha a berendezések a helyükön vannak.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A 10,5 méteres hosszúságú, rozsdamentes acél padlózattal, és alumínium karosszériával készülő autóbuszok 28 ülő- és 45 állóhellyel rendelkeznek, minden járművön külön helyeket tartanak fenn a mozgássérült, idős, vagy várandós utasok számára.

A járművek körjáratokként három tervezett útvonalon közlekednek majd. Ezek a

  • Csíkszereda–Csíkdelne–Csíkpálfalva–Csíkcsomortán–Csíkszereda táv,

  • egy másik a Csíkszereda–Csíkcsicsó–Madéfalva–Csíkrákos–Göröcsfalva–Csíkvacsárcsi–Csíkszentmihály–Szépvíz–Csíkszentmiklós–Csíkszereda vonal,

  • a harmadik pedig a városból indulva és oda vissza érkezve Csíkszentléleket, Csíkmindszentet, Bánkfalvát, Csíkszentmártont, Csíkszentsimont, Csíkszentimrét és Csíkszentkirályt érinti útközben.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) Románia átfogó gazdaságélénkítési és reformprogramja, amely az Európai Unió Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközéből (RRF) származó uniós források lehívását szabályozza. A program végső végrehajtási határideje 2026. augusztus 31., így az ország jelenleg az utolsó, kritikus szakaszban van a mérföldkövek teljesítését és a kifizetési kérelmek benyújtását illetően.

Csíkszék Csíkszereda
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