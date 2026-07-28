Jóváhagyta a kormány 6850 álláshely betöltését az egészségügyben

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Fotó: Borbély Fanni
Jóváhagyta a kormány kedd esti ülésén 6850 álláshely betöltését az állami egészségügyi rendszerben – közölte az egészségügyi minisztérium.
A tájékoztatás szerint a kabinet memorandumot fogadott el az egészségügyi intézmények üres álláshelyeinek betöltésére kiírandó versenyvizsgák megszervezéséről.
A döntés értelmében
6452 állást az országos egészségbiztosítási alapból finanszírozott kórházakban,
398 állást pedig a megyei mentőszolgálatoknál hirdethetnek meg
– ismerteti az Agerpres.
A betölthető állások közül 2593 egészségügyi asszisztenseknek, 2567 a kisegítő egészségügyi személyzetnek – köztük betegápolóknak és betegszállítóknak –, 1433 orvosoknak, 257 pedig gyógyszerészeknek, biológusoknak, biokémikusoknak és fizikusoknak szól.
A betegellátás nem szenvedi meg az általános sztrájkot, és arra is lehetőség van, hogy sürgősségi esetben ott, ahol szükséges, a sztrájkoló dolgozó kilépjen a tiltakozásból és visszatérjen a munkába – mondta a Székelyhonnak a Sanitas képviselője.
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