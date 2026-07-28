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Jóváhagyta a kormány 6850 álláshely betöltését az egészségügyben

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Jóváhagyta a kormány kedd esti ülésén 6850 álláshely betöltését az állami egészségügyi rendszerben – közölte az egészségügyi minisztérium.

Székelyhon

2026. július 28., 22:122026. július 28., 22:12

A tájékoztatás szerint a kabinet memorandumot fogadott el az egészségügyi intézmények üres álláshelyeinek betöltésére kiírandó versenyvizsgák megszervezéséről.

A döntés értelmében

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  • 6452 állást az országos egészségbiztosítási alapból finanszírozott kórházakban,

  • 398 állást pedig a megyei mentőszolgálatoknál hirdethetnek meg

– ismerteti az Agerpres.

A betölthető állások közül 2593 egészségügyi asszisztenseknek, 2567 a kisegítő egészségügyi személyzetnek – köztük betegápolóknak és betegszállítóknak –, 1433 orvosoknak, 257 pedig gyógyszerészeknek, biológusoknak, biokémikusoknak és fizikusoknak szól.

Belföld
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