Az EU bekérette Oroszország brüsszeli ügyvivőjét a romániai drónincidensek ügyében

Az Európai Unió bekérette Oroszország brüsszeli ügyvivőjét, miután a múlt héten orosz drónok hatoltak be Románia légterébe – számolt be kedden a dpa.

Székelyhon 2026. július 28., 17:142026. július 28., 17:14 2026. július 28., 17:142026. július 28., 17:14

„Határozottan elítéltük, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét” – nyilatkozta kedden az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas sajtószóvivője. Hirdetés A szóvivő „meggondolatlan cselekedetnek”, és Oroszország részéről „súlyos, rendkívül súlyos eszkalációnak” nevezte az incidenst.

Ez veszélyezteti az EU polgárainak biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét”