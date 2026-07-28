Az EU bekérette Oroszország brüsszeli ügyvivőjét a romániai drónincidensek ügyében

Fotó: Purger Tamás/MTI
Az Európai Unió bekérette Oroszország brüsszeli ügyvivőjét, miután a múlt héten orosz drónok hatoltak be Románia légterébe – számolt be kedden a dpa.
2026. július 28., 17:142026. július 28., 17:14
2026. július 28., 17:142026. július 28., 17:14
„Határozottan elítéltük, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét” – nyilatkozta kedden az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas sajtószóvivője.
A szóvivő „meggondolatlan cselekedetnek”, és Oroszország részéről „súlyos, rendkívül súlyos eszkalációnak” nevezte az incidenst.
– hangsúlyozta az Agerpres szemléje szerint.
Beszámolt arról is, hogy Kaja Kallas további szankciókat javasolt Oroszországgal szemben,
részben a légtérsértések miatt,
részben pedig a Lettország kelet-ukrajnai tiszteletbeli konzulátusát megrongáló orosz támadás miatt.
„Románia és Lettország számíthat szolidaritásunkra és támogatásunkra” – közölte a szóvivő.
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