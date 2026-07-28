Kelemen Hunor világosan fogalmazott az oktatásban dolgozók jövedelméről

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az oktatásban és egészségügyben dolgozók fizetésével kapcsolatos jelentős nézeteltérések miatt a következő két hétben nincs reális esély a közalkalmazotti bértörvény tervezetének elfogadására.

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„Bármennyire is jó szándékúak a törvénytervezetet kidolgozói,

Az oktatásban azonban szerinte komoly problémák vannak, és jelenleg nem lát kiutat a patthelyzetből.

az egészségügyben néhány napon belül megoldás születhet, mert intenzív tárgyalások folynak, amelyeken Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter is részt vesz.

nem fogadhatjuk el, hogy az oktatásban dolgozók jövedelme csökkenjen”

– jelentette ki, hozzátéve: nem lehet olyan új bértörvényt elfogadni, amellyel a két nagy rendszer, az oktatás és az egészségügy veszít.

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Az RMDSZ elnöke a tervezet költségvetési vonzatára is felhívta a figyelmet. Emlékeztetett, hogy az elnöki hivatal kezdeményezésére aláírt pártközi megállapodás szerint eredetileg 8 milliárd lejjel növelték volna jövőre a közalkalmazotti bérkeretet, jelenleg azonban már 12,1 milliárd lejről tárgyalnak – írja az Agerpres hírügynökség.

Kelemen szerint továbbra sincs válasz arra, miből fedeznék a 4 milliárd lejes különbözetet. Hangsúlyozta, hogy