Kelemen Hunor világosan fogalmazott az oktatásban dolgozók jövedelméről

Mi kerül a naplóba, avagy mit fog tartalmazni a bértárgyalások jegyzőkönyve? Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az oktatásban és egészségügyben dolgozók fizetésével kapcsolatos jelentős nézeteltérések miatt a következő két hétben nincs reális esély a közalkalmazotti bértörvény tervezetének elfogadására.
A Digi24-nek hétfő este nyilatkozó politikus elmondta, hogy
az egészségügyben néhány napon belül megoldás születhet, mert intenzív tárgyalások folynak, amelyeken Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter is részt vesz.
Az oktatásban azonban szerinte komoly problémák vannak, és jelenleg nem lát kiutat a patthelyzetből.
„Bármennyire is jó szándékúak a törvénytervezetet kidolgozói,
– jelentette ki, hozzátéve: nem lehet olyan új bértörvényt elfogadni, amellyel a két nagy rendszer, az oktatás és az egészségügy veszít.
Az RMDSZ elnöke a tervezet költségvetési vonzatára is felhívta a figyelmet. Emlékeztetett, hogy az elnöki hivatal kezdeményezésére aláírt pártközi megállapodás szerint eredetileg 8 milliárd lejjel növelték volna jövőre a közalkalmazotti bérkeretet, jelenleg azonban már 12,1 milliárd lejről tárgyalnak – írja az Agerpres hírügynökség.
Kelemen szerint továbbra sincs válasz arra, miből fedeznék a 4 milliárd lejes különbözetet. Hangsúlyozta, hogy
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