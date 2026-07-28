Kelemen Hunor: már az első légtérsértő drónokat le kellett volna lőni

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfő este kijelentette, hogy a Románia légterébe behatoló drónokat már az első ilyen incidensek alkalmával le kellett volna lőni.
A Digi 24 hírtelevíziónak nyilatkozó politikus elmondta, hogy lehet vitatkozni a légtérsértő drónok elhárításának költségeiről vagy módszereiről, de a lényeg az, hogy
Az RMDSZ elnöke szerint Oroszország folytatni fogja a provokációkat a NATO keleti szárnyán. Ez szerinte különösen azért várható, mert a frontvonal egyre közelebb húzódik Odesszához, a Duna-deltához és a Fekete-tenger térségéhez.
Kelemen úgy vélte, hogy ezek a fenyegetések nem újak, de nem is kell pánikba esni miattuk. Szerinte Oroszország célja a dezinformáció, a félelemkeltés, a társadalom megosztása, valamint a NATO- és az EU-tagság támogatottságának gyengítése.
– hangsúlyozta az RMDSZ elnöke, hozzátéve, hogy helyes döntés volt a drónok lelövése, és ezt nem rendkívüli, hanem normális válaszként kell kezelni.
Kelemen Hunor fontosnak nevezte az állandó párbeszéd fenntartását Ukrajnával, tekintettel Románia fekete-tengeri érdekeire és Konstanca kikötőjének stratégiai szerepére az ukrán exportban – írja az Agerpres.
Oroszország soha nem küldött és jelenleg sem küld harci drónokat romániai célpontok ellen, az ezzel kapcsolatos találgatások pedig teljesen alaptalanok – közölte hétfőn Oroszország bukaresti nagykövetsége.
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