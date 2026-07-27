Közel nyolcezer betöltetlen álláshelyet szabadítanának fel az egészségügyben

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Az egészségügyi minisztérium több mint 7800 betöltetlen álláshely felszabadítását javasolja az egészségügyi rendszerben, és véleményezésre bocsátja az erről szóló memorandumot – közölte hétfőn a Facebook-oldalán az intézmény.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (CNAS) közösen elvégzett elemzés alapján 7805,5 álláshely felszabadítását javasolják az állami egészségügyi intézményekben:
A kórházak számára javasolt 7360 álláshelyből 1336 orvosi, 2923 asszisztensi, 2823 kisegítő személyzeti – betegápolói, betegszállítói és más hasonló – poszt, 278-at pedig gyógyszerészeknek, biológusoknak, biokémikusoknak és orvosfizikusoknak szabadítanak fel – idézi az intézmény bejegyzését az Agerpres.
A minisztérium szerint azok az összetettebb orvosi tevékenységet végző és nehezebb eseteket ellátó kórházaknál több álláshelyet hagynak jóvá, míg az alacsonyabb aktivitású intézmények esetében a szükségletekhez igazították a számokat.
A szenátus elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. A javaslatot 116 támogató szavazattal és nyolc tartózkodással fogadták el.
Szeptember 30-ig kedvezményes áfával vásárolhatnak lakást az előszerződéssel rendelkező személyek. Az erről szóló törvénytervezetet hétfőn fogadta el a szenátus költségvetési bizottsága.
Nemcsak szervezői lesznek, hanem mindhárom napon fel is lép a Bagossy Brothers Company a július 31. és augusztus 2. között Gyergyószentmiklóson megrendezendő Folk & Roll Víkenden. Különleges, csakis itt látható produkciókkal várják a közönséget.
Megérte a nagy elbocsátás-cunamit a kétezres évek előtt, a munkanélküliség mutatók emelkedését és apadását, most átadta helyét Kelemen Tibor, a munkaerő-foglalkoztatási hivatal közel harminc éve funkcióban levő Kovászna megyei igazgatója.
Hétfőn 16 óra körül a hadsereg radarrendszere egy dróncsoportot észlelt az Ukrajnával közös folyami határ közelében.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti frakciói módosító javaslatot nyújtottak be, amely pénzügyi érdekeltségi nyilatkozat benyújtására kötelezné a közjogi méltóságokat és köztisztségviselők egy részét.
„Nem igaz, Csaba, ne vezesd félre az embereket” – így fogalmazva lépett váratlanul elődje telefonjának kamerája elé Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke.
A légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére figyelmeztették hétfő délután Ro-Alert üzenetben a hatóságok Tulcea megye északkeleti részének lakosságát. Hasonló riasztást délelőtt a megye délkeleti térségére is kiadtak.
Elfogadta hétfőn a szenátus költségvetési bizottsága a gázolaj jövedéki adóját ideiglenesen csökkentő törvénytervezetet.
Az Európai Unióban 0,2 százalékponttal emelkedett, az euróövezetben pedig nem változott a háztartások megtakarítási rátája 2026 első negyedévében az előző három hónaphoz képest – közölte hétfőn az Eurostat.
szóljon hozzá!