Közel nyolcezer betöltetlen álláshelyet szabadítanának fel az egészségügyben

Az egészségügyi minisztérium több mint 7800 betöltetlen álláshely felszabadítását javasolja az egészségügyi rendszerben, és véleményezésre bocsátja az erről szóló memorandumot – közölte hétfőn a Facebook-oldalán az intézmény.

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A kórházak számára javasolt 7360 álláshelyből 1336 orvosi, 2923 asszisztensi, 2823 kisegítő személyzeti – betegápolói, betegszállítói és más hasonló – poszt, 278-at pedig gyógyszerészeknek, biológusoknak, biokémikusoknak és orvosfizikusoknak szabadítanak fel – idézi az intézmény bejegyzését az Agerpres.

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A minisztérium szerint azok az összetettebb orvosi tevékenységet végző és nehezebb eseteket ellátó kórházaknál több álláshelyet hagynak jóvá, míg az alacsonyabb aktivitású intézmények esetében a szükségletekhez igazították a számokat.