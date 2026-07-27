A drónincidensek miatt kiutasítanak Romániából egy orosz diplomatát

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A külügyminisztérium tájékoztatása szerint a román fél közölte a nagykövettel, hogy

Újabb drónt lőtt le vasárnap reggel 10:13-kor a román légierő egyik F-16-os vadászgépe Románia területi vizei fölött, a Sulina-Chilia térségben – jelentette be a Facebook-oldalán Nicușor Dan.

A diplomáciai lépés előzményeihez tartozik, hogy a három nap alatt a román hadsereg három légtérsértő drónt lőtt le.

Oroszországot kizárólagos felelősség terheli ezekért a súlyos incidensekért és a régió biztonságának veszélyeztetéséért

– ismerteti az Agerpres.

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A találkozón hivatalosan átadták az orosz nagykövetnek azt a szóbeli jegyzéket, amelyben a román fél értesítette Moszkvát, hogy

Oroszoroszág bukaresti diplomáciai képviseletének egyik munkatársát nem kívánatos személynek nyilvánította,

és öt napon belül el kell hagynia Románia területét.

A külügyminisztérium ugyanakkor hazahívta konzultációra a moszkvai román nagykövetet.

A közlemény szerint az orosz diplomatának bemutatták a Románia területén megsemmisített drón darabjait is, amelyekről az ügyészségi vizsgálatok hivatalosan megerősítették, hogy orosz eredetűek.

A találkozón a román fél határozottan elítélte a felelőtlen incidenseket, és nyomatékosította Oroszország felelősségét. Bukarest szerint teljesen elfogadhatatlan, hogy az orosz erők ismételten megsértsék Románia, illetve a NATO és az EU légterét – tájékoztatott a külügyminisztérium.