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Új nap, újabb lelőtt drón Romániában

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

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Újabb drónt lőtt le vasárnap reggel 10:13-kor a román légierő egyik F-16-os vadászgépe Románia területi vizei fölött, a Sulina-Chilia térségben – jelentette be a Facebook-oldalán Nicușor Dan.

Székelyhon

2026. július 26., 11:462026. július 26., 11:46

2026. július 26., 12:222026. július 26., 12:22

Bejegyzésében az államfő gratulált a román pilótáknak és a földi személyzetnek, amiért szakértelemmel, bátran és hatékonyan teljesítik küldetésüket – ismerteti az Agerpres.

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„Tevékenységükkel hozzájárulnak Románia területének védelméhez és a román állampolgárok biztonságához” – írta Nicușor Dan, emlékeztetve arra, hogy a legfőbb ügyészség vizsgálata szerint

a péntek reggel lelőtt drón Shahed típusú volt, amelyet az Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban.

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Már ki is vizsgálta az ügyészség, hogy milyen drónt lőtt le pénteken Buzău megyében a román vadászpilóta

Shahed típusú volt az a drón, amelyet pénteken a román légierő egyik F-16-os vadászgépe lőtt le a Buzău megyei Padina térségében – közölte a legfőbb ügyészség.

Az államfő közölte, hogy a szombaton és vasárnap lelőtt drónok ügyében még tartanak a vizsgálatok, Románia pedig ezek eredményére alapozza az Oroszországgal szembeni diplomáciai tiltakozását.

Idézet
Tűrhetetlen, hogy Oroszország továbbra is megsérti Románia légterét, amely egyben a NATO és az Európai Unió légtere is. Az ilyen cselekmények elfogadhatatlanok, és szövetségeseinkkel együtt teljes komolysággal kezeljük őket”

– írta Nicușor Dan.

A pénteken és szombaton lelőtt drón után a mostani már a harmadik volt, amelyet az utóbbi 48 órában lelőttek Románia légterében.

Védelmi miniszter: három nap alatt három légtérsértő drónt semmisítettek a román légierő vadászpilótái

A Sulina-Chilia térségben vasárnap reggel lelőtt drón a harmadik, amelyet a román katonák az elmúlt három napban megsemmisítettek – közölte a Facebook-oldalán az ügyvivő védelmi miniszter.

Radu Miruță bejegyzése szerint eredményesnek bizonyultak a védelmi minisztérium elmúlt hónapokban tett erőfeszítései.

A tárcavezető szerint a drónt a védelmi minisztérium radarjai még Románia légterén kívül észlelték.

A légi jármű 10:08-kor hatolt be Románia légterébe, majd öt perccel később, 10:13-kor a román légierő egyik F-16-os vadászgépe biztonságos körülmények között lelőtte a Fekete-tenger fölött.

A miniszter kiemelte, hogy az EU- a NATO-tagállamok területén eddig lelőtt öt légtérsértő drónból négyet román katonai pilóták semmisítettek meg.

Miruță bejegyzése szerint minden ilyen eset bizonyítja, hogy az Ukrajna elleni orosz háború a szomszédos országokra is veszélyt jelent. „Románia továbbra is határozottan megvédi szuverenitását és légterét, de ezeknek a provokációknak véget kell érniük” – írta az ügyvivő védelmi miniszter.

Bolojan elítéli, hogy Oroszország megsérti Románia légterét

Ilie Bolojan vasárnap a Facebook-oldalán elismerését fejezte ki a drónok lelövésében részt vevő pilótáknak és katonáknak, és határozottan elítélte az orosz légtérsértést.

Az ügyvivő miniszterelnök bejegyzése szerint a román légierő és a NATO-szövetségesek legutóbbi akciói bizonyítják, hogy a hadsereg kész határozottan és bátran megvédeni az országot.

Bolojan szerint ez a helyes válasz minden fenyegetésre, különösen a légtér vagy a tengeri térség megsértésére. Bejegyzésében köszönetet mondott az akciókban részt vevő pilótáknak és katonáknak.

Idézet
Határozottan elítéljük és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy Oroszország megsértette Románia légterét. Ne feledjük, hogy mindez az Oroszország Ukrajna elleni több mint négy éve tartó háborújának a következménye”

– fogalmazott Bolojan.

Belföld
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