Új nap, újabb lelőtt drón Romániában

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Újabb drónt lőtt le vasárnap reggel 10:13-kor a román légierő egyik F-16-os vadászgépe Románia területi vizei fölött, a Sulina-Chilia térségben – jelentette be a Facebook-oldalán Nicușor Dan.
2026. július 26., 11:462026. július 26., 11:46
2026. július 26., 12:222026. július 26., 12:22
Bejegyzésében az államfő gratulált a román pilótáknak és a földi személyzetnek, amiért szakértelemmel, bátran és hatékonyan teljesítik küldetésüket – ismerteti az Agerpres.
„Tevékenységükkel hozzájárulnak Románia területének védelméhez és a román állampolgárok biztonságához” – írta Nicușor Dan, emlékeztetve arra, hogy a legfőbb ügyészség vizsgálata szerint
Shahed típusú volt az a drón, amelyet pénteken a román légierő egyik F-16-os vadászgépe lőtt le a Buzău megyei Padina térségében – közölte a legfőbb ügyészség.
Az államfő közölte, hogy a szombaton és vasárnap lelőtt drónok ügyében még tartanak a vizsgálatok, Románia pedig ezek eredményére alapozza az Oroszországgal szembeni diplomáciai tiltakozását.
– írta Nicușor Dan.
A pénteken és szombaton lelőtt drón után a mostani már a harmadik volt, amelyet az utóbbi 48 órában lelőttek Románia légterében.
A Sulina-Chilia térségben vasárnap reggel lelőtt drón a harmadik, amelyet a román katonák az elmúlt három napban megsemmisítettek – közölte a Facebook-oldalán az ügyvivő védelmi miniszter.
Radu Miruță bejegyzése szerint eredményesnek bizonyultak a védelmi minisztérium elmúlt hónapokban tett erőfeszítései.
A tárcavezető szerint a drónt a védelmi minisztérium radarjai még Románia légterén kívül észlelték.
A miniszter kiemelte, hogy az EU- a NATO-tagállamok területén eddig lelőtt öt légtérsértő drónból négyet román katonai pilóták semmisítettek meg.
Miruță bejegyzése szerint minden ilyen eset bizonyítja, hogy az Ukrajna elleni orosz háború a szomszédos országokra is veszélyt jelent. „Románia továbbra is határozottan megvédi szuverenitását és légterét, de ezeknek a provokációknak véget kell érniük” – írta az ügyvivő védelmi miniszter.
Ilie Bolojan vasárnap a Facebook-oldalán elismerését fejezte ki a drónok lelövésében részt vevő pilótáknak és katonáknak, és határozottan elítélte az orosz légtérsértést.
Az ügyvivő miniszterelnök bejegyzése szerint a román légierő és a NATO-szövetségesek legutóbbi akciói bizonyítják, hogy a hadsereg kész határozottan és bátran megvédeni az országot.
Bolojan szerint ez a helyes válasz minden fenyegetésre, különösen a légtér vagy a tengeri térség megsértésére. Bejegyzésében köszönetet mondott az akciókban részt vevő pilótáknak és katonáknak.
– fogalmazott Bolojan.
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