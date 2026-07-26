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Szászrégeni körgyűrű: építkezési engedély van, szerződés még nincs

Papíron jól mutat, de a helyiek szeretnék, ha már épülne a kerülőút • Fotó: Szászrégeni polgármesteri hivatal

Papíron jól mutat, de a helyiek szeretnék, ha már épülne a kerülőút

Fotó: Szászrégeni polgármesteri hivatal

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Bár a szállításügyi minisztérium kiadta az építkezési engedélyt a szászrégeni körgyűrű megépítésére, a városháza egyelőre még nem kötött szerződést kivitelezővel. Két és fél éve húzódik a nyertes kikiáltása az óvások miatt.

Simon Virág

2026. július 26., 14:102026. július 26., 14:10

Szászrégenben a teherforgalmat egy csaknem 13 kilométere körgyűrűvel szeretnék kivezetni a településről és ennek előtanulmányát már nagyon rég előkészítették.

2022-ben hirdették az országos közbeszerzést a műszaki terv és a kivitelezés elkészítőjének kiválasztására, de mindeddig nem sikerült szerződést kötni, az óvások miatt.

Most a szállításügyi miniszter kiadta az építkezési engedélyt, de kivitelező még nincs.

Engedély már van

A szakminisztérium honlapján hétfőn jelent meg a közlemény, miszerint megvan az építkezési engedélye a szászrégeni kerülőútnak. Ennek értelmében

az út 12,7 kilométer lesz, a jóváhagyott munkálatok értéke pedig 438,8 millió lej áfa nélkül, ami közel 84 millió eurónak felel meg.

A beruházás részeként két híd épül a Maros folyó felett, továbbá hidak a Malomárok, valamint a Mocsár- és Görgény-patakok fölött. Emellett vasúti felüljárók is lesznek.

A szászrégeni belvárosból kivezetnék a gépkocsik egy részét • Fotó: Haáz Vince Galéria

A szászrégeni belvárosból kivezetnék a gépkocsik egy részét

Fotó: Haáz Vince

Újabb óvás

A szászrégeni polgármester kabinetfőnöke, Gál Előd a Székelyhonnak elmondta, hogy

az építkezési engedély kiadása egyelőre tárgytalan, hiszen a héten újabb akadály gördült a szerződés megkötése elé.

Mint emlékeztetett az országos közbeszerzésre első körben több cég jelentkezett és egy besztercei céget kiáltottak ki nyertesnek két és fél évvel ezelőtt.

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Egy marosvásárhelyi cég azonban megóvta a döntést és emiatt azóta sem sikerült megkötni a szerződést. Legutóbb, július 21-én hétfőn derült ki, hogy

az óvásokkal foglalkozó országos tanács a marosvásárhelyi cég egy újabb óvásának adott helyet.

Gál Előd elmondta, hogy a marosvásárhelyi, sorozatosan óvó céget azért zárták ki már első körben, mert nem teljesítette az előírt műszaki követelményeket.

„A bukaresti szakcég, aki az egész eljárás törvényességéért felel arról értesített minket, hogy meg kell várjuk az országos szakhatósághoz benyújtott óvásról kapott hivatalos értesítést, amit mi is meg foguk óvni a bíróságon. Úgy tudjuk, hogy 2,5 éves sorozat után ez az utolsó óvás, amit benyújthattak és a bíróság, tíz napon belül köteles lesz kimondani, hogy ki a végleges nyertes cég, akivel szerződést kell kötni. Reméljük, hogy ez így is lesz, és végre sikerült lezárni az egész közbeszerzést, kikiáltani a nyertest és elkezdeni a munkálatokat” – ismertette a kabinetfőnök.

Marosszék Szászrégen
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