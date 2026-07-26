Szászrégeni körgyűrű: építkezési engedély van, szerződés még nincs

Papíron jól mutat, de a helyiek szeretnék, ha már épülne a kerülőút
Fotó: Szászrégeni polgármesteri hivatal
Bár a szállításügyi minisztérium kiadta az építkezési engedélyt a szászrégeni körgyűrű megépítésére, a városháza egyelőre még nem kötött szerződést kivitelezővel. Két és fél éve húzódik a nyertes kikiáltása az óvások miatt.
Szászrégenben a teherforgalmat egy csaknem 13 kilométere körgyűrűvel szeretnék kivezetni a településről és ennek előtanulmányát már nagyon rég előkészítették.
Most a szállításügyi miniszter kiadta az építkezési engedélyt, de kivitelező még nincs.
A szakminisztérium honlapján hétfőn jelent meg a közlemény, miszerint megvan az építkezési engedélye a szászrégeni kerülőútnak. Ennek értelmében
A beruházás részeként két híd épül a Maros folyó felett, továbbá hidak a Malomárok, valamint a Mocsár- és Görgény-patakok fölött. Emellett vasúti felüljárók is lesznek.
A szászrégeni belvárosból kivezetnék a gépkocsik egy részét
Fotó: Haáz Vince
A szászrégeni polgármester kabinetfőnöke, Gál Előd a Székelyhonnak elmondta, hogy
Mint emlékeztetett az országos közbeszerzésre első körben több cég jelentkezett és egy besztercei céget kiáltottak ki nyertesnek két és fél évvel ezelőtt.
Egy marosvásárhelyi cég azonban megóvta a döntést és emiatt azóta sem sikerült megkötni a szerződést. Legutóbb, július 21-én hétfőn derült ki, hogy
Gál Előd elmondta, hogy a marosvásárhelyi, sorozatosan óvó céget azért zárták ki már első körben, mert nem teljesítette az előírt műszaki követelményeket.
„A bukaresti szakcég, aki az egész eljárás törvényességéért felel arról értesített minket, hogy meg kell várjuk az országos szakhatósághoz benyújtott óvásról kapott hivatalos értesítést, amit mi is meg foguk óvni a bíróságon. Úgy tudjuk, hogy 2,5 éves sorozat után ez az utolsó óvás, amit benyújthattak és a bíróság, tíz napon belül köteles lesz kimondani, hogy ki a végleges nyertes cég, akivel szerződést kell kötni. Reméljük, hogy ez így is lesz, és végre sikerült lezárni az egész közbeszerzést, kikiáltani a nyertest és elkezdeni a munkálatokat” – ismertette a kabinetfőnök.
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