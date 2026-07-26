Szászrégeni körgyűrű: építkezési engedély van, szerződés még nincs

Papíron jól mutat, de a helyiek szeretnék, ha már épülne a kerülőút

Bár a szállításügyi minisztérium kiadta az építkezési engedélyt a szászrégeni körgyűrű megépítésére, a városháza egyelőre még nem kötött szerződést kivitelezővel. Két és fél éve húzódik a nyertes kikiáltása az óvások miatt.

Simon Virág 2026. július 26., 14:102026. július 26., 14:10

Szászrégenben a teherforgalmat egy csaknem 13 kilométere körgyűrűvel szeretnék kivezetni a településről és ennek előtanulmányát már nagyon rég előkészítették.

2022-ben hirdették az országos közbeszerzést a műszaki terv és a kivitelezés elkészítőjének kiválasztására, de mindeddig nem sikerült szerződést kötni, az óvások miatt.

Most a szállításügyi miniszter kiadta az építkezési engedélyt, de kivitelező még nincs. Engedély már van A szakminisztérium honlapján hétfőn jelent meg a közlemény, miszerint megvan az építkezési engedélye a szászrégeni kerülőútnak. Ennek értelmében

az út 12,7 kilométer lesz, a jóváhagyott munkálatok értéke pedig 438,8 millió lej áfa nélkül, ami közel 84 millió eurónak felel meg.

A beruházás részeként két híd épül a Maros folyó felett, továbbá hidak a Malomárok, valamint a Mocsár- és Görgény-patakok fölött. Emellett vasúti felüljárók is lesznek.

A szászrégeni belvárosból kivezetnék a gépkocsik egy részét Fotó: Haáz Vince

Újabb óvás A szászrégeni polgármester kabinetfőnöke, Gál Előd a Székelyhonnak elmondta, hogy

az építkezési engedély kiadása egyelőre tárgytalan, hiszen a héten újabb akadály gördült a szerződés megkötése elé.

Mint emlékeztetett az országos közbeszerzésre első körben több cég jelentkezett és egy besztercei céget kiáltottak ki nyertesnek két és fél évvel ezelőtt. Hirdetés Egy marosvásárhelyi cég azonban megóvta a döntést és emiatt azóta sem sikerült megkötni a szerződést. Legutóbb, július 21-én hétfőn derült ki, hogy

az óvásokkal foglalkozó országos tanács a marosvásárhelyi cég egy újabb óvásának adott helyet.