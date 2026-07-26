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Októberi reggelnek is beillett volna ez a július végi vasárnap

• Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság

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Az ilyenkor megszokotthoz képest „csípősebb” volt a reggel országszerte az elmúlt napok lehűlése és csapadékos időjárása miatt.

Székelyhon

2026. július 26., 11:392026. július 26., 11:39

Az Országos Meteorológiai Igazgatóság adatai szerint fagypont közeli hőmérséklet volt az Omu-csúcson, ahol 1,3 Celsius-fokot regisztráltak a mérőműszerek.

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Térségünkben valamivel jobb volt a helyzet:

Csíkszeredában 4,9 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérsékleti érték vasárnap hajnalban.

Gyergyóalfaluban 5,7 Celsius-fokot mértek, a Bucsinon 7,2 Celsius-fok volt, Sepsiszentgyörgyön 7,7 Celsius-fokról indult a nap, míg Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen 9,3 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérsékleti érték.

• Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság Galéria

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság

A lehűlés miatt nem kell túlságosan elkeseredni, ugyanis a nap folyamán felmelegedik a levegő. Szombat este 20,1 Celsius/fok volt a legmagasabb hőmérsékleti érték Csíkszeredában, míg 21,9 Celsius-fok Székelyudvarhelyen, 24,7 Celsius-fok pedig Marosvásárhelyen. Vasárnap várhatóan ennél is magasabb értékekre számíthatunk, amennyiben egy futózápor vagy vihar nem rondít bele az időjárásunkba.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
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