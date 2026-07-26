Októberi reggelnek is beillett volna ez a július végi vasárnap

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság
Az ilyenkor megszokotthoz képest „csípősebb” volt a reggel országszerte az elmúlt napok lehűlése és csapadékos időjárása miatt.
Az Országos Meteorológiai Igazgatóság adatai szerint fagypont közeli hőmérséklet volt az Omu-csúcson, ahol 1,3 Celsius-fokot regisztráltak a mérőműszerek.
Térségünkben valamivel jobb volt a helyzet:
Gyergyóalfaluban 5,7 Celsius-fokot mértek, a Bucsinon 7,2 Celsius-fok volt, Sepsiszentgyörgyön 7,7 Celsius-fokról indult a nap, míg Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen 9,3 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérsékleti érték.
Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság
A lehűlés miatt nem kell túlságosan elkeseredni, ugyanis a nap folyamán felmelegedik a levegő. Szombat este 20,1 Celsius/fok volt a legmagasabb hőmérsékleti érték Csíkszeredában, míg 21,9 Celsius-fok Székelyudvarhelyen, 24,7 Celsius-fok pedig Marosvásárhelyen. Vasárnap várhatóan ennél is magasabb értékekre számíthatunk, amennyiben egy futózápor vagy vihar nem rondít bele az időjárásunkba.
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Markó Bélával egyeztetett a határon túli magyar közösségek előtt álló kihívásokról – közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szombaton.
A város fő vízvezetékének meghibásodása miatt vasárnap, előreláthatóan este 8 óráig nem lesz ivóvíz Segesváron és a környező településeken.
Az idei Tusványos talán legbarátságosabb estéjén már érezni lehetett, hogy közeleg a búcsú, de a nagyszínpad előtti hangulaton ennek nyoma sem látszott.
A fesztiválélmény megmarad, csak közben folyamatos matekozás zajlik: mire menjen el a napi keret? Egy nap Tusványoson könnyen elvisz 60–100 lejt, de tapasztalataink szerint a legtöbb fiatal igyekezett okosan beosztani a pénzét.
A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt szombaton 15 óra 13 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
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A volt miniszterelnök tusványosi beszéde iránt nem lankadt az érdeklődés az előző évekhez képest. A Fidesz elnökét rengetegen hallgatták a nagyszínpad előtti téren, kormánykritikus molinókat, üzeneteket is emelve a magasba.
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