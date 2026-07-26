Októberi reggelnek is beillett volna ez a július végi vasárnap

Az ilyenkor megszokotthoz képest „csípősebb” volt a reggel országszerte az elmúlt napok lehűlése és csapadékos időjárása miatt.

Székelyhon 2026. július 26., 11:392026. július 26., 11:39

Az Országos Meteorológiai Igazgatóság adatai szerint fagypont közeli hőmérséklet volt az Omu-csúcson, ahol 1,3 Celsius-fokot regisztráltak a mérőműszerek. Hirdetés Térségünkben valamivel jobb volt a helyzet:

Csíkszeredában 4,9 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérsékleti érték vasárnap hajnalban.

Gyergyóalfaluban 5,7 Celsius-fokot mértek, a Bucsinon 7,2 Celsius-fok volt, Sepsiszentgyörgyön 7,7 Celsius-fokról indult a nap, míg Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen 9,3 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérsékleti érték.

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság