Orbán Viktor: Magyarországon önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz ezzel szemben határozza meg magát

Az alaptörvény 17. módosításával Magyarországon politikai önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz, mint ellenzéki párt ezzel szemben határozza meg magát – jelentette ki Orbán Viktor szerdán Budapesten, a Fidesz-székház előtt tartott sajtótájékoztatón, a párt Ellenállási nyilatkozatát ismertetve.

Székelyhon 2026. július 22., 12:342026. július 22., 12:34

A Fidesz elnöke hangsúlyozta: az alaptörvény-módosítással az ellenzéki pártok képviselőinek mintegy felét gyakorlatilag kizárják a politikai közéletből. Azzal pedig, hogy a köztársasági elnököt személyre szabott, visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással elmozdították, és így tettek az Alkotmánybíróság elnökével is,

felszámolták a jogállamot és kiiktatták az ellenőrzések és ellensúlyok rendszerét

– idézi a pártelnököt az MTI. Hirdetés Orbán Viktor kijelentette: a rendszert elutasítják, az elmozdított tisztségviselők helyére állított jelöltek megválasztásában nem vesznek részt. Azt ígérte, hogy a demokratikus jogállamot helyre fogják állítani, és amikor helyreállították, akkor

az addig megszületett, illegitim döntéseket felül fogják vizsgálni.

Illegitimnek nevezet a megválasztandó tisztségviselőket, és azt mondta, hogy „Sulyok Tamás volt Magyarország utolsó legitim köztársasági elnöke”.