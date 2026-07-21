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A sár távozik, a tömeg érkezik – így indul a 35. Tusványos Sár, hangpróba, lézengő fiatalok és az első elszánt rajongók a színpad előtt: egyelőre még nyugodt arcát mutatja a 35. Tusványos, de délutánról estére látványosan kezd megtelni élettel a tábor. Nagy Lilla 2026. július 21., 19:102026. július 21., 19:10 2026. július 21., 19:112026. július 21., 19:11

Fotó: Pinti Attila

Sár, hangpróba, lézengő fiatalok és az első elszánt rajongók a színpad előtt: egyelőre még nyugodt arcát mutatja a 35. Tusványos, de délutánról estére látványosan kezd megtelni élettel a tábor.

Nagy Lilla 2026. július 21., 19:102026. július 21., 19:10 2026. július 21., 19:112026. július 21., 19:11

Veled teljes! szlogennel rajtolt el a 35. Tusványos Tusnádfürdőn, ahol a fesztivál első délutánján kevésbé a hömpölygő tömeg, inkább a ráérős nézelődés és a készülődés határozza meg a hangulatot. A nagyszínpad előtt még az elmúlt napok esőzésére emlékezetet a sár, miközben a színpadon a technikai stáb az utolsó simításokat végzi. Aggodalomra azonban semmi ok,

az önkéntesek már teljes erővel lapátolják el a sarat, hogy az esti koncertre minden a helyére kerüljön.

A hangosítók is javában dolgoznak, minden az esti koncertre készül. Hirdetés

Fotó: Pinti Attila

A táborban egyelőre kisebb csoportokban sétálnak a látogatók. Van, aki a vásárosok portékái között nézelődik, mások a kemping árnyékos részein beszélgetnek, ismerősökkel találkoznak vagy egyszerűen csak élvezik, hogy újra együtt lehetnek.

Az első órák inkább a ráhangolódásról szólnak, mint a fesztiválpörgésről.

A helyszín, a sátrak, a hangulat ismerős, a visszatérő tusványosozóknak idén azonban egy változás biztosan feltűnik: elmarad a sokak által megszokott menzakaja, így ezúttal más megoldást kell keresniük azoknak, akik gyors és olcsó ebédre számítottak.

Fotó: Pinti Attila

Ha azonban volt helyszín, ahol már a délutáni órákban is pezsgett az élet, az a MIT-sátor volt. Az Edda, majd az Ismerős Arcok közönségtalálkozója sokakat odavonzott, így itt már jóval nagyobb volt a nyüzsgés, mint a tábor többi részén.

Fotó: Pinti Attila

Az esti nagykoncert leglelkesebb rajongói sem bízták a véletlenre a jó helyeket: akadtak, akik már délután öt órakor elfoglalták pozíciójukat a nagyszínpad előtt, akkor még csupán a hangosítás próbájára táncolva. Fél hat körül pedig már szemmel láthatóan megélénkült a fesztivál, egyre többen érkeztek a koncerthelyszín környékére, és

kezdett kirajzolódni az a nyüzsgés, amely a következő napokban várhatóan a teljes tábort belengi majd.

Bőröndös fiatalok, babakocsis családok, igazi veteránok érkeztek Tusványos-pólóban, de sokan életük első fesztiváljára, hatalmas lelkesedéssel sétáltak le a tábor helyszínére.

Fotó: Pinti Attila

Ma tehát még inkább bemelegítés zajlik: a színpadok készen állnak, a sátortábor lassan benépesül, a fesztivál pedig napról napra veszi fel azt a ritmust, ami miatt évről évre ezrek térnek vissza Tusnádfürdőre.

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila