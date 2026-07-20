Arany minősítést szerzett Pekingben a csíkszentsimoni fúvószenekar

Arany Díjjal ismerték el a csíkszentsimoni fúvószenekar teljesítményét a 2026-os Pekingi Nemzetközi Fúvószenei Karneválon. A zenekar a közösségi oldalán jelentette be a rangos elismerést. Magyarország képviselője is aranyéremmel tért haza.

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A csíkszentsimoniak a bejegyzésükben kiemelték, hogy az elért eredmény hosszú felkészülés gyümölcse, és külön köszönetet mondtak karmesterüknek, Sándor Árpádnak a kitartó munkáért, valamint az inspiráló szakmai irányításért.

Emellett hálájukat fejezték ki mindazoknak is, akik hittek bennük és támogatták a kínai utazást. „Székelyföldről, Csíkszentsimonból indultunk – most arannyal állunk a világ színpadán” – fogalmaztak a közösségi oldalon közzétett bejegyzésükben.

Több zenekar nyert aranyat

A Beijing International Wind Music Carnival (Pekingi Nemzetközi Fúvószenei Karnevál) egy évente megrendezett, rangos nemzetközi zenei esemény, amelyet a Kínai Fúvószenekari Szövetség (CASBE) szervez. A fesztivál célja a