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Arany minősítést szerzett Pekingben a csíkszentsimoni fúvószenekar

• Fotó: Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar/Facebook

Fotó: Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar/Facebook

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Arany Díjjal ismerték el a csíkszentsimoni fúvószenekar teljesítményét a 2026-os Pekingi Nemzetközi Fúvószenei Karneválon. A zenekar a közösségi oldalán jelentette be a rangos elismerést. Magyarország képviselője is aranyéremmel tért haza.

Székelyhon

2026. július 20., 10:582026. július 20., 10:58

2026. július 20., 11:062026. július 20., 11:06

A csíkszentsimoniak a bejegyzésükben kiemelték, hogy az elért eredmény hosszú felkészülés gyümölcse, és külön köszönetet mondtak karmesterüknek, Sándor Árpádnak a kitartó munkáért, valamint az inspiráló szakmai irányításért.

Emellett hálájukat fejezték ki mindazoknak is, akik hittek bennük és támogatták a kínai utazást. „Székelyföldről, Csíkszentsimonból indultunk – most arannyal állunk a világ színpadán” – fogalmaztak a közösségi oldalon közzétett bejegyzésükben.

Több zenekar nyert aranyat

A Beijing International Wind Music Carnival (Pekingi Nemzetközi Fúvószenei Karnevál) egy évente megrendezett, rangos nemzetközi zenei esemény, amelyet a Kínai Fúvószenekari Szövetség (CASBE) szervez. A fesztivál célja a

kulturális csere és a fúvószenekari kultúra népszerűsítése.

A rendezvényen a világ minden tájáról – többek között Kínából, az Egyesült Államokból, Csehországból, Horvátországból, Romániából és Magyarországról is – érkeznek kiváló zenekarok és együttesek.

A karneválon nem egyetlen győztest hirdetnek, hanem több együttes is kaphat aranyérmet.

A rendezvény valójában egy fesztivál és egy minősítő verseny ötvözete, ahol a résztvevőket egy szakmai zsűri értékeli a nyújtott teljesítményük alapján.

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A zenekarok nem egymás ellen harcolnak egyetlen első helyért, hanem pontszámokat kapnak. Előre meghatározott ponthatárok alapján több zenekar is elérhet „Arany”, „Ezüst” vagy „Bronz” minősítést. Tulajdonképpen ez a rendszer garantálja, hogy

a világ minden tájáról érkező amatőr és ifjúsági zenekarok pozitív visszajelzéssel és komoly szakmai elismeréssel térhessenek haza.

Romániát idén a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar képviselte. A székelyek mellett (Magyarország képviseletében) a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar szintén Arany Minősítést nyert.

Csíkszék
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