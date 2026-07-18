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Több mint felvonulás: harmadszor gurultak együtt a szoknyás motorosok

Közösségi eseménnyé nőtte ki magát a csíkszeredai Szoknyás Gurulás, amelyet szombaton immáron harmadik alkalommal szerveztek meg. A résztvevők célja felhívni a figyelmet, hogy tudatosabban, figyelmesebben és empatikusabban közlekedjünk az utakon.

Barabás Hajnal

2026. július 18., 19:032026. július 18., 19:03

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Közösségi eseménnyé nőtte ki magát a csíkszeredai Szoknyás Gurulás, amelyet szombaton immáron harmadik alkalommal szerveztek meg. A résztvevők célja felhívni a figyelmet, hogy tudatosabban, figyelmesebben és empatikusabban közlekedjünk az utakon.

Barabás Hajnal

2026. július 18., 19:032026. július 18., 19:03

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Motorkerékpárok zaja töltötte be Csíkszereda főterét szombat délután: közel száz motorkerékpáros gyűlt össze, hogy részt vegyen a harmadik alkalommal megszervezett Szoknyás Guruláson.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Az esemény főszereplői a női motorosok voltak, akik a motoros öltözetüket szoknyával egészítették ki. Akadtak olyanok is, akik sisakjukat is kreatívan díszítették – masnival, vagy kis állatfülekkel –, más pedig a maciját helyezte az utasülésre.

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Az esemény célja az volt, hogy felhívják a forgalomban résztvevők figyelmét: egyre több nő választja a motorkerékpárt közlekedési eszközként,

ezért fontos tudatosabban, figyelmesebben és empatikusabban közlekedni az utakon.

A motorozás ma már nem csak a férfiak terepe, egyre több nő választja ezt a közlekedési formát két keréken • Fotó: Borbély Fanni

A motorozás ma már nem csak a férfiak terepe, egyre több nő választja ezt a közlekedési formát két keréken

Fotó: Borbély Fanni

A rendezvényt a Hargita megyei motoros nők baráti közössége hívta életre, közösségépítő jellege vitathatatlan. „Felemelő érzés itt állni újra, már harmadjára. Nagyon jó látni, hogy van értéke annak, amit elkezdtünk.

Idézet
Egy kis bolondos ötletből indult, de azt hiszem, pont ezek az ötletek azok, amelyek megszínesítik és egy kis többletet adnak a világhoz”

– fogalmazott lapunknak André Zsuzsa szervező.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csóka Helga motoros Gyergyóditróból érkezett az eseményre, bevallása szerint elsősorban azért, hogy erősítse a női motoros közösséget. A résztvevők között akadt, aki a kezdetektől jelen volt a Szoknyás Guruláson, többen azonban első alkalommal vettek részt.

Az esemény idei kiadásának újdonsága, hogy közlekedésbiztonsági programot és interaktív foglalkozásokat is szerveztek gyermekek számára.
• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Ugyanakkor a motoros felvonulás útvonala is módosult némileg, ezúttal hosszabb szakaszt tettek meg: Csíkszeredából indulva a Brassói úton át Alcsík felé vették az irányt, az Akó-kapunál pedig Csíkmindszent és Csíkszentlélek irányába tértek vissza a városba.

A szervezők munkáját idén is a Safety Bike Egyesület segítette, új támogatóként pedig csatlakozott a rendezvényhez a Rebel Wolves M.C. Szeklerland motoros közösség is.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Egyre több nő választja a motorkerékpárt közlekedési eszközként. A közlekedésbiztonságra hívták fel a figyelmet a Szoknyás Gurulás harmadik kiadásán • Fotó: Borbély Fanni

Egyre több nő választja a motorkerékpárt közlekedési eszközként. A közlekedésbiztonságra hívták fel a figyelmet a Szoknyás Gurulás harmadik kiadásán

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszereda
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