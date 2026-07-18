Több mint felvonulás: harmadszor gurultak együtt a szoknyás motorosok

Közösségi eseménnyé nőtte ki magát a csíkszeredai Szoknyás Gurulás, amelyet szombaton immáron harmadik alkalommal szerveztek meg. A résztvevők célja felhívni a figyelmet, hogy tudatosabban, figyelmesebben és empatikusabban közlekedjünk az utakon.
Fotó: Borbély Fanni
Közösségi eseménnyé nőtte ki magát a csíkszeredai Szoknyás Gurulás, amelyet szombaton immáron harmadik alkalommal szerveztek meg. A résztvevők célja felhívni a figyelmet, hogy tudatosabban, figyelmesebben és empatikusabban közlekedjünk az utakon.
Motorkerékpárok zaja töltötte be Csíkszereda főterét szombat délután: közel száz motorkerékpáros gyűlt össze, hogy részt vegyen a harmadik alkalommal megszervezett Szoknyás Guruláson.
Fotó: Borbély Fanni
Az esemény főszereplői a női motorosok voltak, akik a motoros öltözetüket szoknyával egészítették ki. Akadtak olyanok is, akik sisakjukat is kreatívan díszítették – masnival, vagy kis állatfülekkel –, más pedig a maciját helyezte az utasülésre.
ezért fontos tudatosabban, figyelmesebben és empatikusabban közlekedni az utakon.
A motorozás ma már nem csak a férfiak terepe, egyre több nő választja ezt a közlekedési formát két keréken
Fotó: Borbély Fanni
A rendezvényt a Hargita megyei motoros nők baráti közössége hívta életre, közösségépítő jellege vitathatatlan. „Felemelő érzés itt állni újra, már harmadjára. Nagyon jó látni, hogy van értéke annak, amit elkezdtünk.
– fogalmazott lapunknak André Zsuzsa szervező.
Fotó: Borbély Fanni
Csóka Helga motoros Gyergyóditróból érkezett az eseményre, bevallása szerint elsősorban azért, hogy erősítse a női motoros közösséget. A résztvevők között akadt, aki a kezdetektől jelen volt a Szoknyás Guruláson, többen azonban első alkalommal vettek részt.
Fotó: Borbély Fanni
Ugyanakkor a motoros felvonulás útvonala is módosult némileg, ezúttal hosszabb szakaszt tettek meg: Csíkszeredából indulva a Brassói úton át Alcsík felé vették az irányt, az Akó-kapunál pedig Csíkmindszent és Csíkszentlélek irányába tértek vissza a városba.
A szervezők munkáját idén is a Safety Bike Egyesület segítette, új támogatóként pedig csatlakozott a rendezvényhez a Rebel Wolves M.C. Szeklerland motoros közösség is.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Egyre több nő választja a motorkerékpárt közlekedési eszközként. A közlekedésbiztonságra hívták fel a figyelmet a Szoknyás Gurulás harmadik kiadásán
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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