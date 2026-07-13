Gáz lesz idén a három községben, ha minden a tervek szerint alakul

A rácsatlakozáshoz a belső hálózatokat is el kell készíteni
Fotó: Borbély Fanni
Szeretnék beüzemelni idén a Madéfalvát, Csíkcsicsót és Csíkrákost kiszolgáló gázhálózatot, viszont az engedélyeztetési folyamat lassan halad. Ha sikerül időben átadni az üzemeltetőnek a kiépített rendszert, a szolgáltatás elkezdődhet.
Akárcsak a többi csíki község esetében, itt is a gázhálózat engedélyeztetési eljárása jelenti a leghosszabb folyamatot. Mint Szentes Csaba madéfalvi polgármester, a projekt felelőse kérdésünkre elmondta,
Fotó: Borbély Fanni
„A rendszert idén el kellene indítani, feltölteni gázzal, és attól kezdve a lakosság szerződéseket tud kötni a szolgáltatóval” – említette a községvezető, kitérve arra is, hogy az ehhez szükséges engedélyt várják az Energiaszabályozási Hatóságtól (ANRE), de számos kiegészítésre, változtatásra volt szükség közben a dokumentációban. Ha ez meglesz, átadják a hálózatüzemeltetőnek a rendszert, az pedig kiváltja a működési engedélyt.
Fotó: Borbély Fanni
Szentes Csaba azt is elmondta, a kiépített gázhálózaton már nincs tennivaló, a tavaly elkészült gázátadó állomáson egy kevés automatizálási munka maradt még hátra.
Az elöljáró szerint Madéfalván több százan készíttették el a belső hálózatok terveit, és sok esetben a szerelés is megtörtént, így számukra nem lesz akadály a rácsatlakozás előtt.
Pályázati támogatással készül el három felcsíki községet, Madéfalvát, Csíkcsicsót és Csíkrákost ellátó földgázhálózat, amelynek kivitelezését idén meg szeretnék kezdeni. Ehhez a szükséges közbeszerzési eljárást kell időben befejezni.
Madéfalva, Csicsó és Rákos az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma pályázatának köszönhetően jutott támogatáshoz, a három község a Forest Közösségi Fejlesztési Egyesület (ADI) nevében és tagjaként nyert el 42 millió lejes finanszírozást a földgázhálózat kiépítésére még 2021-ben.
Fotó: Borbély Fanni
A munkálatokat 2023 tavaszán kezdték el, év végére el is készült a csővezeték-rendszer, valamint a fogyasztók ingatlanjainak csatlakoztatása. A három község területén összesen 72 kilométernyi vezetéket építettek, és gázátadó állomás is készült.
A NeoGas Grid a harmadik legnagyobb földgázelosztó Romániában (első a Distrigaz Sud Rețele (ENGIE Csoport), második a Delgaz Grid (E.ON Csoport), amely a Premier Energy csoportból vált ki. Az európai uniós szabályozásoknak megfelelően történt szétválás eredményeképpen a Premier Energy kizárólag a gáz szállításáért és értékesítéséért (mint szolgáltató) felel, míg a NeoGas Grid a teljes gázelosztó infrastruktúrát működteti (mint hálózatüzemeltető). Fontos megkülönböztetni a gázelosztókat (akik a fizikai csővezetéket és a mérőórákat kezelik a településeken) a gáztermelőktől (mint a Romgaz vagy az OMV Petrom) és a nagynyomású gázszállítótól (a Transgaz állami vállalat).
Fotó: Borbély Fanni
Hargita megye legjobb érettségi eredményét érte el idén Bodor Mátyás, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium végzőse. A matematika iránti szenvedélyről, a siker áráról és a jövőbeli terveiről beszélgettünk vele.
Áramszünetre kell számítani július 14-én, kedden Csíkszentsimonban és Csíkkozmáson – tájékoztatott az Electrica Harghita megyei kirendeltsége.
Folytatódott idén a csíkszentkirályi tanuszoda építése, a szerkezetépítés után a tető kialakításán dolgoznak. Idén várhatóan szerkezetkész állapotban lesz az épület, a befejezés jövőre várható, amennyiben folyamatos lesz a finanszírozás.
A kaláka megtartja, élteti és erősíti a közösségeket – vallják a X. Kaszáló Kaláka résztvevői. A háromnapos csíkszentkirályi eseménysorozat szombati programja hajnalban közös kaszálással indult Bakalján, mintegy ötven férfi csatlakozott.
Napkeltekor ismét benépesült a csíkszentkirályi Bakalja: népviseletbe öltözött férfiak vágtak neki a rétnek, hogy a térség egyik legszebb hagyományát, a kaszáló kalákát közösen elevenítsék fel.
Közösségépítés, mozgás, városi kerékpározás és egy kis nyári szabadságérzet. Július 11-én először szerveznek Critical Mass felvonulást Csíkszeredában, amely mögött lelkes civilek és egy közös ügy áll.
Még el sem készült teljesen a kerékpárút az Olt-folyó mentén, máris lovas szekérrel vagy autóval közlekednek rajta egyesek. A bicikliutat több mint 45 kilométeren keresztül építik ki, a munkálatokkal a befejezéshez közelednek.
Lehetőséget teremtettek lakóházak, tömbházak építésére Csíkszereda délkeleti övezetében, a Nagy Laji dombja 1-es terület övezeti rendezési terve (PUZ) alapján. Ugyanezen dokumentáció révén a kórházhoz vezető alternatív útvonalat is meghatározták.
A közlekedésrendészet kedvezően véleményezte a körforgalom kialakításának tervét a csíkszeredai Temesvári sugárút és a Szív utca kereszteződésében, így ideiglenes jelleggel ezt létre lehet hozni. Tesztidőszakra készülnek.
Egy ember megsérült szerda este Csíkszeredában, a Hargita utcában, miután egy lovas szekér és egy autó összeütközött. A szekér hajtója alkoholt fogyasztott a baleset előtt.
szóljon hozzá!