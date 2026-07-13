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Gáz lesz idén a három községben, ha minden a tervek szerint alakul

A rácsatlakozáshoz a belső hálózatokat is el kell készíteni • Fotó: Borbély Fanni

A rácsatlakozáshoz a belső hálózatokat is el kell készíteni

Fotó: Borbély Fanni

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Szeretnék beüzemelni idén a Madéfalvát, Csíkcsicsót és Csíkrákost kiszolgáló gázhálózatot, viszont az engedélyeztetési folyamat lassan halad. Ha sikerül időben átadni az üzemeltetőnek a kiépített rendszert, a szolgáltatás elkezdődhet.

Kovács Attila

2026. július 13., 21:052026. július 13., 21:05

Akárcsak a többi csíki község esetében, itt is a gázhálózat engedélyeztetési eljárása jelenti a leghosszabb folyamatot. Mint Szentes Csaba madéfalvi polgármester, a projekt felelőse kérdésünkre elmondta,

nem számítottak arra, hogy ilyen sokat kell várni az engedélyezésre, többet, mint amennyi idő alatt a gázhálózat kiépítése megtörtént.

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• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

„A rendszert idén el kellene indítani, feltölteni gázzal, és attól kezdve a lakosság szerződéseket tud kötni a szolgáltatóval” – említette a községvezető, kitérve arra is, hogy az ehhez szükséges engedélyt várják az Energiaszabályozási Hatóságtól (ANRE), de számos kiegészítésre, változtatásra volt szükség közben a dokumentációban. Ha ez meglesz, átadják a hálózatüzemeltetőnek a rendszert, az pedig kiváltja a működési engedélyt.

Az üzemeltető, akárcsak más környékbeli településeken, a NeoGas Grid lesz.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Szentes Csaba azt is elmondta, a kiépített gázhálózaton már nincs tennivaló, a tavaly elkészült gázátadó állomáson egy kevés automatizálási munka maradt még hátra.

A lakosság akkor köthet felhasználói szerződést egy szolgáltatóval, ha az ingatlanokban a belső hálózat kiépítését elvégeztette.

Az elöljáró szerint Madéfalván több százan készíttették el a belső hálózatok terveit, és sok esetben a szerelés is megtörtént, így számukra nem lesz akadály a rácsatlakozás előtt.

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Pályázati támogatással készül el három felcsíki községet, Madéfalvát, Csíkcsicsót és Csíkrákost ellátó földgázhálózat, amelynek kivitelezését idén meg szeretnék kezdeni. Ehhez a szükséges közbeszerzési eljárást kell időben befejezni.

Madéfalva, Csicsó és Rákos az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma pályázatának köszönhetően jutott támogatáshoz, a három község a Forest Közösségi Fejlesztési Egyesület (ADI) nevében és tagjaként nyert el 42 millió lejes finanszírozást a földgázhálózat kiépítésére még 2021-ben.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A munkálatokat 2023 tavaszán kezdték el, év végére el is készült a csővezeték-rendszer, valamint a fogyasztók ingatlanjainak csatlakoztatása. A három község területén összesen 72 kilométernyi vezetéket építettek, és gázátadó állomás is készült.

A NeoGas Grid a harmadik legnagyobb földgázelosztó Romániában (első a Distrigaz Sud Rețele (ENGIE Csoport), második a Delgaz Grid (E.ON Csoport), amely a Premier Energy csoportból vált ki. Az európai uniós szabályozásoknak megfelelően történt szétválás eredményeképpen a Premier Energy kizárólag a gáz szállításáért és értékesítéséért (mint szolgáltató) felel, míg a NeoGas Grid a teljes gázelosztó infrastruktúrát működteti (mint hálózatüzemeltető). Fontos megkülönböztetni a gázelosztókat (akik a fizikai csővezetéket és a mérőórákat kezelik a településeken) a gáztermelőktől (mint a Romgaz vagy az OMV Petrom) és a nagynyomású gázszállítótól (a Transgaz állami vállalat).

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkcsicsó Madéfalva Csíkrákos
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