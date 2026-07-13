Gáz lesz idén a három községben, ha minden a tervek szerint alakul

A rácsatlakozáshoz a belső hálózatokat is el kell készíteni

Szeretnék beüzemelni idén a Madéfalvát, Csíkcsicsót és Csíkrákost kiszolgáló gázhálózatot, viszont az engedélyeztetési folyamat lassan halad. Ha sikerül időben átadni az üzemeltetőnek a kiépített rendszert, a szolgáltatás elkezdődhet.

Kovács Attila 2026. július 13., 21:052026. július 13., 21:05

Akárcsak a többi csíki község esetében, itt is a gázhálózat engedélyeztetési eljárása jelenti a leghosszabb folyamatot. Mint Szentes Csaba madéfalvi polgármester, a projekt felelőse kérdésünkre elmondta,

nem számítottak arra, hogy ilyen sokat kell várni az engedélyezésre, többet, mint amennyi idő alatt a gázhálózat kiépítése megtörtént.

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Fotó: Borbély Fanni

„A rendszert idén el kellene indítani, feltölteni gázzal, és attól kezdve a lakosság szerződéseket tud kötni a szolgáltatóval” – említette a községvezető, kitérve arra is, hogy az ehhez szükséges engedélyt várják az Energiaszabályozási Hatóságtól (ANRE), de számos kiegészítésre, változtatásra volt szükség közben a dokumentációban. Ha ez meglesz, átadják a hálózatüzemeltetőnek a rendszert, az pedig kiváltja a működési engedélyt.

Az üzemeltető, akárcsak más környékbeli településeken, a NeoGas Grid lesz.

Fotó: Borbély Fanni

Szentes Csaba azt is elmondta, a kiépített gázhálózaton már nincs tennivaló, a tavaly elkészült gázátadó állomáson egy kevés automatizálási munka maradt még hátra.

A lakosság akkor köthet felhasználói szerződést egy szolgáltatóval, ha az ingatlanokban a belső hálózat kiépítését elvégeztette.

Az elöljáró szerint Madéfalván több százan készíttették el a belső hálózatok terveit, és sok esetben a szerelés is megtörtént, így számukra nem lesz akadály a rácsatlakozás előtt. korábban írtuk Madéfalva, Csíkcsicsó és Csíkrákos is gázfogyasztó lesz Pályázati támogatással készül el három felcsíki községet, Madéfalvát, Csíkcsicsót és Csíkrákost ellátó földgázhálózat, amelynek kivitelezését idén meg szeretnék kezdeni. Ehhez a szükséges közbeszerzési eljárást kell időben befejezni. Madéfalva, Csicsó és Rákos az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma pályázatának köszönhetően jutott támogatáshoz, a három község a Forest Közösségi Fejlesztési Egyesület (ADI) nevében és tagjaként nyert el 42 millió lejes finanszírozást a földgázhálózat kiépítésére még 2021-ben.

Fotó: Borbély Fanni

A munkálatokat 2023 tavaszán kezdték el, év végére el is készült a csővezeték-rendszer, valamint a fogyasztók ingatlanjainak csatlakoztatása. A három község területén összesen 72 kilométernyi vezetéket építettek, és gázátadó állomás is készült.

A NeoGas Grid a harmadik legnagyobb földgázelosztó Romániában (első a Distrigaz Sud Rețele (ENGIE Csoport), második a Delgaz Grid (E.ON Csoport), amely a Premier Energy csoportból vált ki. Az európai uniós szabályozásoknak megfelelően történt szétválás eredményeképpen a Premier Energy kizárólag a gáz szállításáért és értékesítéséért (mint szolgáltató) felel, míg a NeoGas Grid a teljes gázelosztó infrastruktúrát működteti (mint hálózatüzemeltető). Fontos megkülönböztetni a gázelosztókat (akik a fizikai csővezetéket és a mérőórákat kezelik a településeken) a gáztermelőktől (mint a Romgaz vagy az OMV Petrom) és a nagynyomású gázszállítótól (a Transgaz állami vállalat).