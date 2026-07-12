Amit a kasza levágott, a gereblye ne hagyja ott – videó

2026. július 10., péntek

Szekerekkel járnak a készülő bicikliúton az Olt-folyó mentén

Még el sem készült teljesen a kerékpárút az Olt-folyó mentén, máris lovas szekérrel vagy autóval közlekednek rajta egyesek. A bicikliutat több mint 45 kilométeren keresztül építik ki, a munkálatokkal a befejezéshez közelednek.