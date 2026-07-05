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Látványosan meghasadt az erdélyi autópálya

• Fotó: Facebook/InfoMures24

Fotó: Facebook/InfoMures24

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Óriási hasadás keletkezett az A10-es sztráda Szászsebes és Torda közötti szakaszán, a sofőröket óvatosságra intik.

Székelyhon

2026. július 05., 17:582026. július 05., 17:58

Több fotót is közöltek Info Mureș 24 Facebook-csoportban arról a kárról, ami az A10-es autópálya Szászsebes és Torda közötti szakaszán történt, Torda közelében. A felvételeken jól látható, hogy megrepedt és megsüllyedt az aszfalt két sávon is.

• Fotó: Facebook/InfoMures24 Galéria

Fotó: Facebook/InfoMures24

Az arra közlekedő sofőröknek azt tanácsolják, hogy odaérve csökkentsék a sebességet, legyenek körültekintők és figyeljenek az útjelzésekre.

• Fotó: Facebook/InfoMures24 Galéria

Fotó: Facebook/InfoMures24

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Maros megye Marosszék Közlekedés
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