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A van is, nincs is műemlék esete Hargita megyében

Székelyföldi utcarész, tele műemlékekkel. Állapotuk helyenként nagyon leromlott • Fotó: Borbély Fanni

Székelyföldi utcarész, tele műemlékekkel. Állapotuk helyenként nagyon leromlott

Fotó: Borbély Fanni

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Már nem létező Hargita megyei műemlékek is szerepelnek abban az országos műemlékjegyzékben, amelyet több mint tíz éve nem frissítettek. A pontatlan nyilvántartás és a szakemberhiány egyaránt megnehezíti a Hargita megyei örökségvédelem munkáját.

Barabás Hajnal

2026. július 04., 21:202026. július 04., 21:20

Összeomlott Székelykeresztúr közelében az újlaki fatemplom, erről februárban adtunk hírt, a tizennyolcadik századi templom szerepel még abban az országos műemlékjegyzékben, amelyet a kilencvenes évek elején állítottak össze. Ezt a listát több mint tíz éve nem frissítették, így jelenleg

több más olyan Hargita megyei műemlék is szerepel benne, amely már régen megsemmisült vagy egyszerűen időközben eltűnt.

Bakos Lászlónak, a Hargita Megyei Kulturális Igazgatóság vezetőjének becslése szerint több mint ötven ilyen műemlék része a szóban forgó nyilvántartásnak. Példákat is említett, mint magyarázta, főként fából épült építmények, fatemplomok, régi parasztházak, székely kapuk vagy más faszerkezetes építmények vesztek oda.

  • Csíkszentgyörgyön például egy utcarésznyi parasztház állapota romlott le jelentősen vagy omlott össze,

  • Vaslábon pedig egy régi fűrészmalom tűnt el.

„Az országos listát az Országos Örökségvédelmi Intézet (INP) állítja össze, és

Idézet
elvileg ötévente kellene frissíteni. Ez azonban az utóbbi tíz évben elmaradt.

Nemcsak Hargita megyében, országos szinten is rengeteg problémát okoz a lista pontatlansága” – magyarázta az igazgató.

Összeomlott, eltűnt, odaveszett műemlékek egész sora szerepel még mindig a műemléki nyilvántartásban. Tíz éve nem frissítették • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Összeomlott, eltűnt, odaveszett műemlékek egész sora szerepel még mindig a műemléki nyilvántartásban. Tíz éve nem frissítették

Fotó: Borbély Fanni

Hozzátette, például egy nem létező műemlék kétszáz méteres övezetében, a műemlékzónában az építkezésekhez külön műemlékvédelmi jóváhagyás kell fölöslegesen, azaz

Idézet
„védik a semmit”.

Ilyen eset például a Bélborhoz tartozó egykori katolikus fatemplom, amely leégett, de a szükséges jegyzőkönyvek hiányában a mai napig szerepel a nyilvántartásban.

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Arról is beszélt, hogy a lista pontatlanságainak egy része még a rendszerváltás előtti időszakból öröklődött tovább. Több épület például régi címeken szerepel a jegyzékben, miközben az utcanevek és házszámok időközben megváltoztak. Előfordul, hogy egy műemlék soha nem is létezett azon a címen, ahol a nyilvántartás szerint lennie kellene, vagy már évtizedekkel ezelőtt megsemmisült, mégis szerepel a listán – fogalmazott.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy egy műemlék törlése a jegyzékből összetett, nehézkes és bürokratikus folyamat, bizottságok kell döntsenek róla, és végül miniszteri rendelet szükséges hozzá, aztán meg kell jelenjen a Hivatalos Közlönyben. Legalább olyan bonyolult folyamat, mint a műemlékké nyilvánítás. Ez utóbbira egyébként két esetben is volt példa az utóbbi időben, ugyanis

műemlékké nyilvánították a csíkszeredai Vigadó épületét és a maroshévízi Urmánczy-kastélyt.

Egyébként öt évvel ezelőtt a kulturális minisztérium kérésére az igazgatóság 76 veszélyeztetett vagy összeomlás-közeli műemléket tartalmazó listát küldött el. Ezek közül több épület sorsa azóta is bizonytalan, de pozitív példák is vannak, némelyiket időközben felújították. Ilyen a korábban leromlott állapotú csíkszentimrei Henter-kúria esete is, hiszen időközben teljesen restaurálták.

Az egyik szokásos probléma: kevés a szakember

A műemlékvédelem helyzetét az intézményen belüli nehézségek is súlyosbítják. A Hargita Megyei Kulturális Igazgatóságnál jelenleg hét állásból öt betöltött. A legnagyobb problémát éppen a műemlékes szakember hiánya jelenti, miközben az elmúlt években a munka volumene egyre nő.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

„Régebb havonta öt-hat engedélyezési ügy volt, ma évente mintegy négyszáz dokumentáció érkezik. Közben ugyanannyi vagy még kevesebb ember dolgozik a rendszerben” – panaszolta az igazgató. Hozzátette, a törvény szerint

a műemlékeket háromévente helyszínen is ellenőrizni kellene, erre azonban nincs elegendő kapacitásuk.

Bakos László szerint a problémák nem egyediek, országos szinten is hasonló helyzettel küzdenek a kulturális igazgatóságok.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Mindezek ellenére hangsúlyozta, hogy Hargita megye örökségvédelmi helyzete több szempontból kedvezőbb, mint az ország számos más térségében. Az egyházi és önkormányzati tulajdonban lévő templomok, iskolák, kúriák jelentős része ugyanis megújult, és több pozitív példa is akad a gondos fenntartásra.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
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