Visszaesett a Máramarosi-havasokon keresztül Romániába érkező ukrán menekültek száma

Mintegy 2500 ukrán állampolgár lépte át illegálisan a román határt a hegyeken át 2026 első hat hónapjában, ami körülbelül 33 százalékos csökkenést jelent a múlt év azonos időszakához képest.

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Tájékoztatása szerint január 1. és június 30. között a határrendőrök mintegy 2500 ukrán állampolgárt tartóztattak fel, akik illegálisan lépték át az ukrán-román határt.

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Közülük körülbelül 1200-at Máramaros megyében, mintegy 1000-et Suceava megyében, több mint 300-at pedig Szatmár megye Ukrajnával közös határszakaszán azonosítottak.

Iulia Stan elmondta, hogy a múlt év első felében