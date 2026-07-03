Tíz-húsz bani pontossággal határozta meg a szakértő, hogy hová eshet vissza az üzemanyag ára

A szakértő korábbi becslése, ami a drágulásra vonatkozott, nagyon hamar beigazolódott. Ezúttal is így lesz?
Fotó: Borbély Fanni
Júliusban fokozatosan csökkenhetnek az üzemanyagárak Romániában: a 95-ös benzin literenkénti ára 7,90 és 8,20 lej közé, a gázolajé 8,40 és 8,80 lej közé eshet vissza, ha nem alakulnak ki újabb geopolitikai feszültségek, és nem módosulnak az adók – véli Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.
2026. július 03., 14:552026. július 03., 14:55
2026. július 03., 15:012026. július 03., 15:01
Az AEI pénteki közleménye szerint jó esély van a romániai üzemanyagárak fokozatos júliusi csökkenésére, de ez a kedvező trend rövid ideig tarthat.
Chisăliță szerint a nemzetközi olajpiacon már megkezdődött az árak korrekciója. Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség enyhülése jelentősen csökkentette a közel-keleti szállítások megszakadásának kockázatát, ez pedig gyorsan megjelent a nemzetközi jegyzésekben.
A szakértő szerint a piacra továbbra is jelentős mennyiségű kőolaj érkezik a geopolitikai feszültségek idején felszabadított stratégiai tartalékokból. Ezek a többletmennyiségek még körülbelül egy hónapig növelik és a kereslet fölött tartják a kínálatot, és további nyomást gyakorolnak az olajárra.
Chisăliță becslése szerint
Kifejtette, hogy azért drágább még mindig az üzemanyag a kutaknál, mert a korábban magasabb áron beszerzett készletek és a forgalmazók kereskedelmi politikája késleltették a nemzetközi jegyzéscsökkenés megjelenését a fogyasztói árakban – írja az Agerpres hírügynökség az Intelligens Energia Egyesület elnökének elemzésére hivatkozva.
A szakértő szerint ezek a hatások átmenetiek. Ahogy a régi készleteket olcsóbb kőolajból finomított termékek váltják fel,
Az AEI elnöke ugyanakkor arra számít, hogy körülbelül egy hónap múlva lezárul a stratégiai tartalékokból felszabadított kőolaj piacra juttatása. Ezután az államoknak újra kell tölteniük készleteiket, vagyis ismét megnő a kereslet a kőolajpiacon. Ez azt jelenti, hogy a többletkínálat éppen akkor tűnhet el, amikor a kereslet növekedni kezdhet. Így a Brent ára visszatérhet a hordónkénti 75–80 dolláros sávba, ami közvetlenül hatna az üzemanyagok árára – magyarázta a szakértő.
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