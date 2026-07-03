Tíz-húsz bani pontossággal határozta meg a szakértő, hogy hová eshet vissza az üzemanyag ára

Júliusban fokozatosan csökkenhetnek az üzemanyagárak Romániában: a 95-ös benzin literenkénti ára 7,90 és 8,20 lej közé, a gázolajé 8,40 és 8,80 lej közé eshet vissza, ha nem alakulnak ki újabb geopolitikai feszültségek, és nem módosulnak az adók – véli Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.

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Az AEI pénteki közleménye szerint jó esély van a romániai üzemanyagárak fokozatos júliusi csökkenésére, de ez a kedvező trend rövid ideig tarthat.

Chisăliță szerint a nemzetközi olajpiacon már megkezdődött az árak korrekciója. Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség enyhülése jelentősen csökkentette a közel-keleti szállítások megszakadásának kockázatát, ez pedig gyorsan megjelent a nemzetközi jegyzésekben.

A szakértő szerint a piacra továbbra is jelentős mennyiségű kőolaj érkezik a geopolitikai feszültségek idején felszabadított stratégiai tartalékokból. Ezek a többletmennyiségek még körülbelül egy hónapig növelik és a kereslet fölött tartják a kínálatot, és további nyomást gyakorolnak az olajárra.

Chisăliță becslése szerint