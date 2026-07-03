Fotó: Maros Megyei Tanács sajtóirodája
Nagyszabású turizmusfejlesztési projektet indít a Visit Maros Egyesület a Maros Megyei Tanáccsal és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal közösen. A projekt célja, hogy Maros megye és Marosvásárhely vonzó úticélként jelenjenek meg a nemzetközi turisztikai piacon.
A hároméves, komplex marketing- és turizmusfejlesztési program révén szeretnék növelni a Maros megyébe érkező külföldi turisták számát, és ezáltal támogatni a helyi vendéglátóipart és vállalkozásokat.
A program főbb elemeit, célkitűzéseit és várható hatásait ma sajtótájékoztató keretében ismertette Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke, Kovács Mihály-Levente, Marosvásárhely alpolgármestere, valamint Szántó Lóránt, a Visit Maros Egyesület vezetője.
Péter Ferenc szerint a turizmus fejlesztése Maros megye esetében stratégiai kérdés, hiszen a megyének hatalmas potenciálja van ezen a területen, és a turistaforgalom növelésével a helyi gazdaságot fogják erősíteni.
„Maros megye első ízben valósít meg egy olyan átfogó turizmusfejlesztési programot, amely európai szinten népszerűsíti a megye természeti, kulturális és épített örökségét.
Ahhoz, hogy több tízezer külföldi turista érkezzen Maros megyébe, először ismertté kell válnunk a nemzetközi piacon. Az embereknek hallaniuk kell rólunk, vonzó úti célként kell tekinteniük Maros megyére, és meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek miatt valóban ide szeretnének utazni. Ezen dolgozunk” – hangsúlyozta Péter Ferenc. Hozzátette, a turizmus nem költség. A turizmus export. Csak nem mi visszük ki a terméket, hanem a vásárló jön ide és teremt értéket.
Kovács Mihály Levente, Marosvásárhely alpolgármestere a város turisztikai szerepét emelte ki:
„Marosvásárhely számára is kiemelten fontos, hogy láthatóvá váljon Európa turisztikai térképén. A városok ma már nemcsak a befektetésekért versenyeznek, hanem a láthatóságért és az elérhetőségért is. Minél ismertebb egy város, annál vonzóbb a turisták és a befektetők számára egyaránt.
Egy város fejlődését nem lehet kizárólag utakban, közművekben vagy épületekben mérni. Legalább ennyire fontos, hogy milyen helyet foglal el Európa térképén. Marosvásárhely első lépésként 4 millió lejjel csatlakozik a programhoz. A támogatás a város idei költségvetésének mindössze 0,5 százalékát teszi ki, miközben közvetlenül a helyi gazdaságot erősíti. Az együttműködési megállapodásban vállalt eredmények teljesülésének függvényében a program folytatásáról is dönteni fogunk”.
A program szakmai lebonyolításáért a Visit Maros Egyesület felel. A megyei turisztikai egyesület ügyvezető igazgatója, Szántó Lóránt szerint Maros megye már kinőtte, hogy kizárólag belföldi turizmusban gondolkodjon.
„Olyan értékekkel rendelkezünk, amelyek a nemzetközi közönség számára is vonzóak. A következő lépés ezért egyértelmű: több külföldi turistát kell Maros megyébe vonzani. Ennek érdekében indítottunk el ezt a nemzetközi turizmusfejlesztési programot, amelynek célja, hogy Maros megye és Marosvásárhely láthatóvá váljanak a legfontosabb külföldi küldőpiacokon. A kampány nem általános reklámra vonatkozik, hanem olyan embereket céloz meg, akik bizonyíthatóan utazást terveznek. Arra számítunk, hogy ezzel a programmal évente legkevesebb 20 ezer külföldi turistát hozunk Maros megyébe”.
A hároméves nemzetközi turisztikai program megvalósítására 45 millió lejt fordítanak, évente átlagosan 15 millió lejt. Ebből a keretből 7 európai országban, 5 nyelven, 110 millió célzott online megjelenéssel és folyamatos kampányokkal fogják népszerűsíteni Maros megyét.
Ha a program évente csak 20 000 új külföldi turistát hoz Maros megyébe, és egy turista átlagosan 2 500 lejt költ el szállásra, étkezésre, programokra, közlekedésre és vásárlásra, akkor ez évente mintegy 50 millió lej új bevételt jelenthet a helyi gazdaságban. Három év alatt ez körülbelül 150 millió lej, vagyis a program költségének több mint háromszorosa.
Maros Megyei Tanács sajtóirodája
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