Nagyszabású turizmusfejlesztési projektet indít a Visit Maros Egyesület a Maros Megyei Tanáccsal és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal közösen. A projekt célja, hogy Maros megye és Marosvásárhely vonzó úticélként jelenjenek meg a nemzetközi turisztikai piacon.

Támogatói tartalom 2026. július 03., 14:452026. július 03., 14:45

A hároméves, komplex marketing- és turizmusfejlesztési program révén szeretnék növelni a Maros megyébe érkező külföldi turisták számát, és ezáltal támogatni a helyi vendéglátóipart és vállalkozásokat. A program főbb elemeit, célkitűzéseit és várható hatásait ma sajtótájékoztató keretében ismertette Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke, Kovács Mihály-Levente, Marosvásárhely alpolgármestere, valamint Szántó Lóránt, a Visit Maros Egyesület vezetője. Több vendég, több lehetőség Péter Ferenc szerint a turizmus fejlesztése Maros megye esetében stratégiai kérdés, hiszen a megyének hatalmas potenciálja van ezen a területen, és a turistaforgalom növelésével a helyi gazdaságot fogják erősíteni. „Maros megye első ízben valósít meg egy olyan átfogó turizmusfejlesztési programot, amely európai szinten népszerűsíti a megye természeti, kulturális és épített örökségét.

Ilyen típusú, összehangolt és hosszútávra szóló turizmusfejlesztési stratégiája nem volt korábban Maros megyének.

Ahhoz, hogy több tízezer külföldi turista érkezzen Maros megyébe, először ismertté kell válnunk a nemzetközi piacon. Az embereknek hallaniuk kell rólunk, vonzó úti célként kell tekinteniük Maros megyére, és meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek miatt valóban ide szeretnének utazni. Ezen dolgozunk” – hangsúlyozta Péter Ferenc. Hozzátette, a turizmus nem költség. A turizmus export. Csak nem mi visszük ki a terméket, hanem a vásárló jön ide és teremt értéket. Stratégiai beruházás Marosvásárhely jövőjébe Kovács Mihály Levente, Marosvásárhely alpolgármestere a város turisztikai szerepét emelte ki: „Marosvásárhely számára is kiemelten fontos, hogy láthatóvá váljon Európa turisztikai térképén. A városok ma már nemcsak a befektetésekért versenyeznek, hanem a láthatóságért és az elérhetőségért is. Minél ismertebb egy város, annál vonzóbb a turisták és a befektetők számára egyaránt.

Ezért ez nem kiadás, hanem stratégiai befektetés a város jövőjébe.