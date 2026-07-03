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Nemzetközi szinten népszerűsítik Maros megyét Pr-cikk

• Fotó: Maros Megyei Tanács sajtóirodája

Fotó: Maros Megyei Tanács sajtóirodája

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Nagyszabású turizmusfejlesztési projektet indít a Visit Maros Egyesület a Maros Megyei Tanáccsal és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal közösen. A projekt célja, hogy Maros megye és Marosvásárhely vonzó úticélként jelenjenek meg a nemzetközi turisztikai piacon.

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2026. július 03., 14:452026. július 03., 14:45

A hároméves, komplex marketing- és turizmusfejlesztési program révén szeretnék növelni a Maros megyébe érkező külföldi turisták számát, és ezáltal támogatni a helyi vendéglátóipart és vállalkozásokat.

A program főbb elemeit, célkitűzéseit és várható hatásait ma sajtótájékoztató keretében ismertette Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke, Kovács Mihály-Levente, Marosvásárhely alpolgármestere, valamint Szántó Lóránt, a Visit Maros Egyesület vezetője.

Több vendég, több lehetőség

Péter Ferenc szerint a turizmus fejlesztése Maros megye esetében stratégiai kérdés, hiszen a megyének hatalmas potenciálja van ezen a területen, és a turistaforgalom növelésével a helyi gazdaságot fogják erősíteni.

„Maros megye első ízben valósít meg egy olyan átfogó turizmusfejlesztési programot, amely európai szinten népszerűsíti a megye természeti, kulturális és épített örökségét.

Idézet
Ilyen típusú, összehangolt és hosszútávra szóló turizmusfejlesztési stratégiája nem volt korábban Maros megyének.

Ahhoz, hogy több tízezer külföldi turista érkezzen Maros megyébe, először ismertté kell válnunk a nemzetközi piacon. Az embereknek hallaniuk kell rólunk, vonzó úti célként kell tekinteniük Maros megyére, és meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek miatt valóban ide szeretnének utazni. Ezen dolgozunk” – hangsúlyozta Péter Ferenc. Hozzátette, a turizmus nem költség. A turizmus export. Csak nem mi visszük ki a terméket, hanem a vásárló jön ide és teremt értéket.

Stratégiai beruházás Marosvásárhely jövőjébe

Kovács Mihály Levente, Marosvásárhely alpolgármestere a város turisztikai szerepét emelte ki:

„Marosvásárhely számára is kiemelten fontos, hogy láthatóvá váljon Európa turisztikai térképén. A városok ma már nemcsak a befektetésekért versenyeznek, hanem a láthatóságért és az elérhetőségért is. Minél ismertebb egy város, annál vonzóbb a turisták és a befektetők számára egyaránt.

Idézet
Ezért ez nem kiadás, hanem stratégiai befektetés a város jövőjébe.

Egy város fejlődését nem lehet kizárólag utakban, közművekben vagy épületekben mérni. Legalább ennyire fontos, hogy milyen helyet foglal el Európa térképén. Marosvásárhely első lépésként 4 millió lejjel csatlakozik a programhoz. A támogatás a város idei költségvetésének mindössze 0,5 százalékát teszi ki, miközben közvetlenül a helyi gazdaságot erősíti. Az együttműködési megállapodásban vállalt eredmények teljesülésének függvényében a program folytatásáról is dönteni fogunk”.

Maros megye Európa turisztikai térképén

A program szakmai lebonyolításáért a Visit Maros Egyesület felel. A megyei turisztikai egyesület ügyvezető igazgatója, Szántó Lóránt szerint Maros megye már kinőtte, hogy kizárólag belföldi turizmusban gondolkodjon.

„Olyan értékekkel rendelkezünk, amelyek a nemzetközi közönség számára is vonzóak. A következő lépés ezért egyértelmű: több külföldi turistát kell Maros megyébe vonzani. Ennek érdekében indítottunk el ezt a nemzetközi turizmusfejlesztési programot, amelynek célja, hogy Maros megye és Marosvásárhely láthatóvá váljanak a legfontosabb külföldi küldőpiacokon. A kampány nem általános reklámra vonatkozik, hanem olyan embereket céloz meg, akik bizonyíthatóan utazást terveznek. Arra számítunk, hogy ezzel a programmal évente legkevesebb 20 ezer külföldi turistát hozunk Maros megyébe”.

Turizmusfejlesztési beruházás

A hároméves nemzetközi turisztikai program megvalósítására 45 millió lejt fordítanak, évente átlagosan 15 millió lejt. Ebből a keretből 7 európai országban, 5 nyelven, 110 millió célzott online megjelenéssel és folyamatos kampányokkal fogják népszerűsíteni Maros megyét.

És mit kapunk ezért cserébe?

Ha a program évente csak 20 000 új külföldi turistát hoz Maros megyébe, és egy turista átlagosan 2 500 lejt költ el szállásra, étkezésre, programokra, közlekedésre és vásárlásra, akkor ez évente mintegy 50 millió lej új bevételt jelenthet a helyi gazdaságban. Három év alatt ez körülbelül 150 millió lej, vagyis a program költségének több mint háromszorosa.

Maros Megyei Tanács sajtóirodája

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